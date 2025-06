ETV Bharat / bharat

राजा रघुवंशी मर्डर केस: आगे सोनम, पीछे राजा, उनके पीछे तीनों हत्यारे, सामने आया नया वीडियो, आपने देखा क्या - SONAM RAGHUVANSHI NEW VIDEO

सामने आया सोनम का नया वीडियो ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 17, 2025 at 7:30 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 7:36 AM IST 3 Min Read

शिलांग: मध्य प्रदेश में इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी का केस अभी सुलझा नहीं है. इस केस में हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं. बता दें, सोमवार को राजा रघुवंशी के मर्डर से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियों में राजा और सोनम रघुवंशी के आसपास हत्यारों का साफ-साफ देखा जा सकता है. जानकारी के मुताबिक देव सिंह नाम के एक यूट्यूबर ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. आपको बता दें कि इसी शख्स ने इन दोनों का लास्ट वीडियो भी शेयर किया था. इस वायरल हो रहे वीडियो में राजा रघुवंशी मर्डर में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को साफ-साफ देख सकते हैं. इसमें सबसे आगे विशाल नजर आ रहा है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि राजा पर सबसे पहले इसी ने हमला किया था. वहीं, ठीक इसके पीछे टी-शर्ट में आनंद दिखाई दे रहा है. इसके अलावा तीसरा आरोपी आकाश राजपूत को भी देख सकते हैं. यह अपने बालों पर हाथ फेरता दिखाई दे रहा है. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर करते हुए देव सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर जरुरत पड़ी तो वह इस मर्डर केस में सहयोग करने को एकदम तैयार हैं. उन्होंने यह भी दावा करते हुए कहा कि उनके पास इस वीडियो के रॉ फुटेज भी हैं. जिसे वे जांच एजेंसियों को सौंप भी सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह वीडियो इस मर्डर केस में अहम हो सकता है.

