कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन निकली राजा की जलेब, देवता नरसिंह की पालकी ने किया शहर का भ्रमण
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन राजा की जलेब निकाली गई. वहीं, देवता नरसिंह की पालकी ने शहर का भ्रमण किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 7:09 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में चल रहे अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन शाम के समय लोगों की रक्षा के लिए राजा की जलेब का आयोजन किया गया. राजा के जलेब में भगवान नरसिंह की घोड़ी के साथ-साथ महाराज कोठी के देवताओं ने भी भाग लिया. देवता के हरियानो ने भी ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए शहर की परिक्रमा पूरी की. देवता नरसिंह की पालकी ने शहर का भ्रमण किया. आज से 6 दिनों तक रोजाना शाम को जलेब आयोजित होगी.
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया, "राजा की जलेब की परंपरा सदियों से चली आ रही है. जब से दशहरा पर्व शुरू हुआ तभी से यह परंपरा चल रही है. दशहरा पर्व में पुरातन समय में कुल्लू के राजाओं की जो भूमिका थी, वह आज भी उनके वंशज उसी तरह से पुरातन रीति रिवाजों व परंपरागत ढंग से निभा रहे हैं. राजा की चनणी से लेकर पूरे शहर में निकली इस जलेब में दर्जनों देवी-देवता ढोल-नगाड़ों की थाप पर परिक्रमा पर निकले और लोग नाचते-गाते रहे".
दशहरा उत्सव के दूसरे दिन निकली राजा की जलेब
देव महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन राजा की जलेब निकली और भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह पालकी पर सवार हुए. ढालपुर में देवी-देवताओं की पुरातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए नरसिंह भगवान की जलेब का आगाज हुआ. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में आज भी सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा जिंदा है. लोग इसका निर्वाह कर रहे हैं.
भगवान नरसिंह हैं कुल्लू घाटी के रक्षक
हिमाचल प्रदेश में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिंह को कुल्लू घाटी का रक्षक माना जाता है. मेले के दूसरे दिन आकर्षण का केंद्र रहने वाली नरसिंह भगवान की जलेब में भव्य नजारा देखने को मिला. इस दौरान कुल्लू शहर वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा. इस जलेब को राजा की जलेब भी कहा जाता है. क्योंकि इस जलेब में कुल्लू के राजा परंपरा के अनुसार पालकी में सज-धज कर यात्रा करते हैं.
6 दिनों तक चलेगी जलेब
शुक्रवार को कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह इस विशेष प्रकार की पालकी में बैठकर परिक्रमा पर निकल पड़े हैं और यह जलेब छह दिनों तक चलेगी. वही, जलेब में दशहरा पर्व में भाग लेने आए सैकड़ों देवी-देवता बारी-बारी से भाग लेते हैं. इस जलेब में जहां आगे-आगे नरसिंह भगवान की घोड़ी सज धज कर चलती है. वहीं, राजा की पालकी के साथ दोनों तरफ देवता के रथ चलते हैं. यह जलेब राजा की चनणी से शुरू होती है और पूरे ढालपुर की परिक्रमा करके चनणी के पास ही समाप्त होती है. वर्तमान में कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह इस पालकी में बैठकर परिक्रमा कर रहे हैं.
1651 में शुरू हुई कुल्लू दशहरे की परंपरा
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया, "कुल्लू के राजा नरसिंह भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पालकी में बैठकर कुल्लू शहर की सैर करते हैं. यह परंपरा भी उसी दौरान 1651 ईसवी में शुरू हुई थी. जब यहां पर भगवान रघुनाथ जी के आगमन के बाद दशहरा पर्व शुरू हुआ था. भगवान नरसिंह की जलेब चलना दशहरा पर्व में शुभ माना जाता है. उस दौरान भगवान नरसिंह की जलेब की परिक्रमा इसलिए होती थी. ताकि सुरक्षा का पूरा जायजा लिया जा सके. माना जाता है कि भगवान नरसिंह इस दौरान पूरे कुल्लू शहर की किलाबंदी कर देते हैं और अपनी शक्तियों से किसी भी बुरी आत्मा को देवनगरी में प्रवेश करने नहीं देते हैं".
दरअसल, यह जलेब भगवान नरसिंह की मानी जाती है और राजा नरसिंह का प्रतिनिधि होने के नाते नरसिंह के रूप में इस पालकी में विराजमान होता है. यह जलेब पुराने समय मेंं कानून व्यवस्था बनाए रखने और बुरी आत्माओं की कुदृष्टि से बचने के लिए चलती थी. यह परंपरा आज भी जीवित है. कुल्लू की देव संस्कृति अपनी अलग परंपरा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है.
ये भी पढ़ें: तहसीलदार कुल्लू और देवता के हरियानो के बीच हुई झड़प, सोशल मीडिया में Video वायरल