मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा से पांच घंटे तक की पूछताछ, 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
Published : September 16, 2025 at 2:29 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से सोमवार को मुंबई पुलिस ने पूछताछ की. राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले का आरोप है. इस मामले में, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने राज कुंद्रा को 10 सितंबर को जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था. हालांकि, उन्होंने किसी कारणवश अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए अपने वकील के माध्यम से 15 सितंबर की तारीख मांगी थी.
इसी के तहत, राज कुंद्रा सोमवार को मुंबई पुलिस आयुक्तालय में पेश हुए. सूत्रों के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी को भी जल्द ही इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
ईओडब्ल्यू के अनुसार, अगले सप्ताह दोबारा पूछताछ की जा सकती है. हालांकि, अभी और गवाहों के बयानों की जांच और सत्यापन होना बाकी है. गवाहों के बयानों की गहन जांच के बाद ही पूछताछ का अगला दौर शुरू होगा.
5 सितंबर को, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था. शिकायतकर्ता के वकील, डॉ. यूसुफ इकबाल और वाईएनए लीगल के एडवोकेट जैन श्रॉफ ने पहले इस मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग की थी.
अगस्त में, शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि ये धोखाधड़ी 2015 और 2023 के बीच हुई. कोठारी ने आरोप लगाया कि दंपती ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने पैसे लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी खर्चों में किया.
क्या है मामला?
कोठारी के अनुसार, 2015 में, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने एक मध्यस्थ के जरिये उनसे अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जो लाइफस्टाइल उत्पादों का प्रचार करती थी और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाती थी, के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा. ऋण पर प्रस्तावित ब्याज दर 12 प्रतिशत थी. बाद में, उन्होंने कथित तौर पर उनसे ऋण के बजाय "निवेश" के रूप में धनराशि देने को कहा, और उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन चुकाने का आश्वासन दिया.
कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सदस्यता समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. कुल राशि बेस्ट डील टीवी के बैंक खातों में जमा की गई. हालांकि बाद में उन्हें पैसे वापस नहीं मिले. वहीं, शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वे जांच एजेंसियों के सामने अपना सच पेश करेंगे.
