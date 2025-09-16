ETV Bharat / bharat

मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा से पांच घंटे तक की पूछताछ, 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से सोमवार को मुंबई पुलिस ने पूछताछ की. राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले का आरोप है. इस मामले में, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने राज कुंद्रा को 10 सितंबर को जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था. हालांकि, उन्होंने किसी कारणवश अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए अपने वकील के माध्यम से 15 सितंबर की तारीख मांगी थी. इसी के तहत, राज कुंद्रा सोमवार को मुंबई पुलिस आयुक्तालय में पेश हुए. सूत्रों के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी को भी जल्द ही इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. ईओडब्ल्यू के अनुसार, अगले सप्ताह दोबारा पूछताछ की जा सकती है. हालांकि, अभी और गवाहों के बयानों की जांच और सत्यापन होना बाकी है. गवाहों के बयानों की गहन जांच के बाद ही पूछताछ का अगला दौर शुरू होगा. 5 सितंबर को, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था. शिकायतकर्ता के वकील, डॉ. यूसुफ इकबाल और वाईएनए लीगल के एडवोकेट जैन श्रॉफ ने पहले इस मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग की थी.