रायसेन में पुलिया से टकराकर 10 फीट गहरी खाई में गिरी जीप, 6 लोगों की मौत - RAISEN ROAD ACCIDENT

रायसेन में पुलिया से टकराई तेज रफ्तार जीप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 21, 2025 at 10:41 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 10:48 AM IST 1 Min Read

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसके चलते 6 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी. दरअसल भोपाल-जबलपुर रोड पर बंदर वाली पुलिया के पास सुबह तड़के 4 बजे तेज रफ्तार जीप पुलिया से टकराकर खाई में गिर गई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. एसपी पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया, ''जीप पहले पुलिया से टकराई उसके बाद करीब 10 फीट नीचे खाई में गिर गई. घटना में 2 महिला, 1 बच्ची और 3 पुरुषों की मौत हो गई. घटना संभवत चालक को नींद आने के कारण हुई है.'' शादी समारोह से लौट रहा था परिवार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुरे ने बताया कि, ''खोलवाल परिवार बिहार से शादी समारोह कर वापस इंदौर लौट रहा था. जीप में संभवत 9 लोग सवार थे. भोपाल-जबलपुर रोड पर ड्राइवर को झपकी आ गई. जिसके चलते वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और जीप पुलिया से टकराकर गहरी खाई में गिर गई. जिनमें से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें सुल्तानपुर अस्पताल पहुंचाया गया है, यहां से भोपाल रेफर किया जा रहा है.''

