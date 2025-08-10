रायसेन: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन पहुंचे. जहां उन्होंने 1800 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमिपूजन किया. इस परियोजना के तहत प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच प्रतिवर्ष होगी, जिसे 5 वर्षों में बढ़ाकर 1100 कोच प्रतिवर्ष किया जाएगा. यहां विकसित होने वाली तकनीकी क्षमताएं प्रदेश को हाई-स्पीड रेल और मेट्रो निर्माण के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएंगी.

प्लांट के मॉडल किए गए प्रदर्शित

रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन के उमरिया गांव पहुंचे. यहां औबेदुल्लागंज में बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमिपूजन किया. इस अवसर पर बीईएमएल (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) परियोजना पर आधारित केन्द्रित लघु फिल्म, प्रस्तावित प्लांट का 3 डी वॉक थ्रू और नए प्लांट के मॉडल प्रदर्शित किए गए.

रायसेन में करीब 64 एकड़ में बनेगा रेल कोच निर्माण प्लांट (ETV Bharat)

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार, स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा मौजूद रहे. इसके साथ ही रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष श्री शांतनु राय भी शामिल हुए.

लोगों को मिलेगा रोजगार

मध्य प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात मिली है. औबेदुल्लागंज में बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई को करीब 64 एकड़ में तैयार किया जाएगा. इस इकाई के संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित होंगे. जिससे प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में उच्च स्तरीय औद्योगिक रोजगार उपलब्ध होंगे. साथ ही यहां विकसित होने वाली तकनीकी क्षमताएं प्रदेश को हाई-स्पीड रेल और मेट्रो निर्माण के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएंगी.

'उद्योगों को लाना सरकार का संकल्प'

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा "देश तरक्की की राह पर बढ़ रहा है. जो गति शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को दी थी उसको डॉ. मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं. 18 करोड़ के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ यहां हो रहा है. इससे 5 हजार से अधिक लोगों को यहां रोजगार मिलेगा. इतने अल्प समय में मध्य प्रदेश को 20 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है. वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने 48000 हेक्टेयर का भूमि बैंक भी तैयार किया है. उद्योगों को लाना हमारे मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है."

इन उद्देश्य के अनुरूप कार्य करेगा प्लांट

रायसेन में निर्मित होने वाला यह प्लांट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगा. प्लांट में उपयोग होने वाली अधिकांश तकनीक और सामग्री देश में विकसित और निर्मित की जाएगी. जिससे विदेशी निर्भरता भी कम होगी. बताया गया कि यह परियोजना प्रदेश को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

हरित फैक्ट्री मानकों के अनुरूप किया जाएगा विकसित

इस प्लांट के निर्माण में पर्यावरणीय मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा. यहां शून्य तरल अपशिष्ट प्रणाली, सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संचयन और हरित लैंडस्केपिंग को अपनाया जाएगा. निर्माण में पुनर्नवीनीकरण और टिकाऊ सामग्री का प्रयोग करते हुए इसे हरित फैक्ट्री मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा.