ETV Bharat / bharat

भारी बारिश से रेल सेवाएं प्रभावित, रेलवे ने कई ट्रेनों को किया कैंसिल, रूट भी बदला, यात्री परेशान - RAINS AFFECT RAIL SERVICES

भारतीय रेलवे की 120 से ज्यादा ट्रेनें रद्द या डायवर्ट की गई हैं. इसको लेकर रेलवे ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है.

Rains affect rail services
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 4:58 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 5:23 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: भारी बारिश के कारण देश के अलग-अलग रेलवे जोन ने 120 से ज्यादा ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया है या फिर रूट डायवर्ट कर दिया है. बता दें कि, बारिश की वजह से कई जगहों पर पुल की स्थिति खराब हो गई है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रोका जा रहा है.

ऐसे में रेलवे ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को भारी बारिश जैसी मौजूदा मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी रेल यात्रा की योजना बनाने को कहा है. साथ ही रेलवे स्टेशन जाने से पहले रेलवे के वैध स्रोतों से ट्रेनों की सही स्थिति की जांच भी करने को कहा है.

वहीं, इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों के रद्द होने से यात्री काफी चिंतित हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि, इस अप्रत्याशित स्थिति में क्या करें. साउथ सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए श्रीधर ने कहा कि, कैंसिलेशन, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग जैसी ट्रेन सेवाओं के पैटर्न में बदलाव की जानकारी यात्रियों को आरक्षित टिकट बुक करते समय दिए गए उनके मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजकर दी जा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि, रेल यात्री यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे एप्लिकेशन या आईआरसीटीसी, रेलवन और एनटीईएस जैसी आधिकारिक वेबसाइटों के वैध स्रोतों से ट्रेनों की सही स्थिति की जांच कर सकते हैं या सही जानकारी के लिए पूछताछ नंबर 139 पर डायल कर सकते हैं.

दक्षिण मध्य रेलवे ने भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण रेल सेवाओं के स्वरूप में बदलाव के संबंध में रेल यात्रियों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है. भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर बाढ़ के बढ़ते स्तर को देखते हुए, रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के हित में, आवश्यकतानुसार इस क्षेत्र में रेल सेवाओं के स्वरूप में बदलाव की संभावना है.

ए श्रीधर ने बताया कि, भिकनूर-तलमदला खंड में पटरियों पर पानी भर जाने और हैदराबाद मंडल के परिचालन संबंधी कारणों से कुछ रेल सेवाओं को रद्द और डायवर्ट किया गया है.

अपनी परेशानी बताते हुए, एक यात्री मुकेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि, वह अपनी यात्रा को लेकर काफी चिंतित है. क्योंकि हैदराबाद जाने वाली कुछ ट्रेनें इस स्थिति में रद्द या डायवर्ट कर दी गई हैं. वह तय नहीं कर पा रहे हैं कि, आगे क्या किया जाए. उनका कहना है कि, ऐसी स्थिति में वह मंहगे हवाई टिकट नहीं खरीद सकते हैं.

दिल्ली निवासी वंश कुमार सिंह ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत को बताया, "हम त्योहारों के मौसम में जम्मू जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन भारी बारिश और मिट्टी के कटाव की समस्या के कारण कई ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई हैं या डायवर्ट कर दी गई हैं, इसलिए हमें अपनी योजना रद्द करनी पड़ रही है."

उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग में भी ऐसी ही स्थिति है जहां भारी बारिश और पुल में तकनीकी खराबी के कारण रेल यातायात प्रभावित है, जिसके बाद अगली सूचना तक कई ट्रेन सेवाएं या तो रद्द रहेंगी या डायवर्ट की जाएंगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने कहा कि इन कारणों से एनडब्ल्यूआर पर कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी.

दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी ए. एलुमलाई ने बताया, "पुल संख्या 17 के मिसअलाइनमेंट होने की वजह से कठुआ-माधोपुरा पंजाब लाइन पर यातायात बाधित होने के कारण, 31 अगस्त को रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 16031, डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-श्री माता वैष्णो देवी कटरा अंडमान एक्सप्रेस पूरी तरह रद्द कर दी गई है.

इसके अलावा, मध्य रेलवे रविवार को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर एक मेगा ब्लॉक संचालित करेगा, जिसके बाद सभी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: रेलवे ने जम्मू कश्मीर के लिए निरस्त कीं कई ट्रेनें, 5000 से ज्यादा रिजर्वेशन कैंसिल, जानिए

नई दिल्ली: भारी बारिश के कारण देश के अलग-अलग रेलवे जोन ने 120 से ज्यादा ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया है या फिर रूट डायवर्ट कर दिया है. बता दें कि, बारिश की वजह से कई जगहों पर पुल की स्थिति खराब हो गई है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रोका जा रहा है.

ऐसे में रेलवे ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को भारी बारिश जैसी मौजूदा मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी रेल यात्रा की योजना बनाने को कहा है. साथ ही रेलवे स्टेशन जाने से पहले रेलवे के वैध स्रोतों से ट्रेनों की सही स्थिति की जांच भी करने को कहा है.

वहीं, इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों के रद्द होने से यात्री काफी चिंतित हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि, इस अप्रत्याशित स्थिति में क्या करें. साउथ सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए श्रीधर ने कहा कि, कैंसिलेशन, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग जैसी ट्रेन सेवाओं के पैटर्न में बदलाव की जानकारी यात्रियों को आरक्षित टिकट बुक करते समय दिए गए उनके मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजकर दी जा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि, रेल यात्री यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे एप्लिकेशन या आईआरसीटीसी, रेलवन और एनटीईएस जैसी आधिकारिक वेबसाइटों के वैध स्रोतों से ट्रेनों की सही स्थिति की जांच कर सकते हैं या सही जानकारी के लिए पूछताछ नंबर 139 पर डायल कर सकते हैं.

दक्षिण मध्य रेलवे ने भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण रेल सेवाओं के स्वरूप में बदलाव के संबंध में रेल यात्रियों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है. भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर बाढ़ के बढ़ते स्तर को देखते हुए, रेल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के हित में, आवश्यकतानुसार इस क्षेत्र में रेल सेवाओं के स्वरूप में बदलाव की संभावना है.

ए श्रीधर ने बताया कि, भिकनूर-तलमदला खंड में पटरियों पर पानी भर जाने और हैदराबाद मंडल के परिचालन संबंधी कारणों से कुछ रेल सेवाओं को रद्द और डायवर्ट किया गया है.

अपनी परेशानी बताते हुए, एक यात्री मुकेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि, वह अपनी यात्रा को लेकर काफी चिंतित है. क्योंकि हैदराबाद जाने वाली कुछ ट्रेनें इस स्थिति में रद्द या डायवर्ट कर दी गई हैं. वह तय नहीं कर पा रहे हैं कि, आगे क्या किया जाए. उनका कहना है कि, ऐसी स्थिति में वह मंहगे हवाई टिकट नहीं खरीद सकते हैं.

दिल्ली निवासी वंश कुमार सिंह ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत को बताया, "हम त्योहारों के मौसम में जम्मू जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन भारी बारिश और मिट्टी के कटाव की समस्या के कारण कई ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई हैं या डायवर्ट कर दी गई हैं, इसलिए हमें अपनी योजना रद्द करनी पड़ रही है."

उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग में भी ऐसी ही स्थिति है जहां भारी बारिश और पुल में तकनीकी खराबी के कारण रेल यातायात प्रभावित है, जिसके बाद अगली सूचना तक कई ट्रेन सेवाएं या तो रद्द रहेंगी या डायवर्ट की जाएंगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने कहा कि इन कारणों से एनडब्ल्यूआर पर कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी.

दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी ए. एलुमलाई ने बताया, "पुल संख्या 17 के मिसअलाइनमेंट होने की वजह से कठुआ-माधोपुरा पंजाब लाइन पर यातायात बाधित होने के कारण, 31 अगस्त को रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 16031, डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-श्री माता वैष्णो देवी कटरा अंडमान एक्सप्रेस पूरी तरह रद्द कर दी गई है.

इसके अलावा, मध्य रेलवे रविवार को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर एक मेगा ब्लॉक संचालित करेगा, जिसके बाद सभी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: रेलवे ने जम्मू कश्मीर के लिए निरस्त कीं कई ट्रेनें, 5000 से ज्यादा रिजर्वेशन कैंसिल, जानिए

Last Updated : August 30, 2025 at 5:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAINS AFFECT RAIL SERVICESTRAIN CANCELLEDTRAIN ROUTE DIVERTEDHEAVY RAINFALLRAINS AFFECT RAIL SERVICES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.