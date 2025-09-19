ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बारिश ने 48 घंटे में मचाई तबाही और दहशत, कई लोगों की गई जान, जानिए कहां-कहां मिले जख्म!

उत्तराखंड में बारिश से तबाही ( फोटो सोर्स- Local Administration/ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 19, 2025 at 12:51 AM IST 6 Min Read