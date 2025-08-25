ETV Bharat / bharat

Published : August 25, 2025 at 5:55 PM IST

श्रीनगर: जम्मू क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम की मार लोगों पर पड़ रही है. इसके चलते पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है. कठुआ जिले में सेहर खड्ड पर लोगेट पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद है और सीमावर्ती क्षेत्र से यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है, जहां जलभराव के कारण वाहनों की सुचारू आवाजाही में भी समस्याएं पैदा हो रही हैं.

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कहा कि 17-18 अगस्त की रात को बादल फटने से पुल को झटका लगा था, जिससे पुल को नुकसान पहुंचा है. एनएचएआई की जनसंपर्क अधिकारी जाह्नवी जायसवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "यह घटना क्षेत्र में अभूतपूर्व बारिश और बादल फटने से आई अचानक बाढ़ का परिणाम है."

उन्होंने कहा, "17-18 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि के दौरान एनएच-44 के लगभग 4-5 किमी ऊपर की ओर बादल फटने से 27 किलोमीटर पर सेहर खड्ड पर बाईं ओर (LHS) 2-लेन प्रमुख पुल को नुकसान पहुंचा. लगातार बारिश के कारण अस्थायी सुरक्षा कार्य और पुल की मरम्मत का काम नहीं हो सका है."

बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में बाढ़
उन्होंने कहा कि इसके बाद 23 और 24 अगस्त 2025 को हुई भारी बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई. सेहर खड्ड में अत्यधिक जलप्रवाह के कारण LHS ब्रिज के पियर P-11 के आसपास गहरी कटाव हो गया, जिससे इसकी उथली नींव धंस गई और दो स्पैन क्षतिग्रस्त हो गए. इस कारण यातायात को RHS वाले पुल की ओर मोड़ दिया गया.

यातायात पर अस्थायी रूप से रोक
उन्होंने बाता, "हालांकि, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है. LHS के पुल के पास भी कटाव देखा गया है. एहतियात के तौर पर LHS ब्रिज पर यातायात पर अस्थायी रूप से रोक दी गई है. जल स्तर कम होने और निरीक्षण के माध्यम से पुल की संरचनात्मक स्थिति का पता चलने के बाद ही यातायात फिर से शुरू किया जाएगा."

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह क्षति केवल खराब मौसम और अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुई है. एनएचएआई स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और सड़क यूज करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एनएच-44 पर यातायात जल्द से जल्द बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.

यातायात बहाल करने के लिए स्थल की समीक्षा
उन्होंने बताया कि यातायात बहाल करने के लिए स्थल की समीक्षा की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण नींव की स्थिति की जांच नहीं की जा सकी. जायसवाल ने कहा, "मशीनरी अन्य स्पैन पर यातायात को डायवर्ट करने के लिए काम कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके."

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पानी को सेहर खड्ड की केवल एक धारा की ओर मोड़ दिया गया था और जब भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आई, तो धारा पर दबाव बढ़ गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल को नुकसान पहुंचा. इस क्षेत्र में खनन भी हो रहा है, जिसके बारे में एनएचएआई अधिकारियों का मानना ​​है कि नदी का तल लगातार नीचे जा रहा है जिससे पुल की नींव भी उजागर हो रही है.

जायसवाल ने आगे कहा, "पुल का निर्माण लगभग 2008 में उथली नींव के साथ किया गया था. खनन और अन्य कारणों से नदी तल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है. 2023-24 में भी व्यापक स्तर पर तल सुरक्षा मरम्मत कार्य किए गए थे, लेकिन बादल फटने के कारण, नदी का प्रवाह जम्मू की ओर केवल 2-3 हिस्सों तक ही सीमित रह गया. "

रेलवे पुल के पास मिट्टी का कटाव
भारी बारिश के कारण जम्मू-पठानकोट लाइन पर चक्की रेलवे पुल के पास मिट्टी का कटाव भी हुआ है, लेकिन रेल यातायात में कोई बाधा नहीं आई है. जम्मू रेलवे डिवीजन के वरिष्ठ डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर (SDCM) उचित सिंघल ने ईटीवी भारत को बताया, "अभी तक यातायात में कोई बाधा नहीं आई है. रेलवे चौबीसों घंटे चौकीदारों और सीसीटीवी के जरिए स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है."

उन्होंने बताया कि जम्मू शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव होने और जानीपुर, रूपनगर, ज्वेल और अन्य इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने के एक दिन बाद, बस स्टैंड जम्मू के पास बस स्टैंड को बीसी रोड से जोड़ने वाला एक छोटा पुल आज क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई. इस बीच, जम्मू क्षेत्र में हो रही बारिश के बावजूद, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जारी रहा और यातायात पुलिस अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं.

