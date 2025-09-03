भिवानी: हरियाणा में बारिश अब जानलेवा रूप ले चुकी है. एक तरफ कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मकान की छत गिरने से दो की मौत और 4 लोग घायल हो गए. दूसरी तरफ भिवानी के कलिंगा गांव में मकान की दीवार सो रहे 6 लोगों पर गिर गई. जिसके बाद मकान भी भरभरा कर गिर गया. इस घटना में मकान में सो रहे 6 लोगों में से तीन की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए.

भिवानी में मकान गिराने से तीन की मौत: घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई में दाखिल करवा गया है. इस घटना में 47 वर्षीय ओमपाल, 42 वर्षीय पत्नी अनिता और उनके 5 साल के बेटे ध्रुव घायल हैं. जबकि ओमपाल की तीनों बेटियों (अंशिका 15 साल, दिशा 9 साल और भारती 7 साल) की मौत हो गई.

भिवानी में बारिश से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, मकान गिरने से तीन बेटियों की मौत (Etv Bharat)

किराये के मकान में रहता था परिवार: मौके पर पहुंचे तहसीलदार जयबीर ने बताया कि "ओमपाल अपने चार बच्चों और पत्नी के साथ गांव के बाहरी क्षेत्र में कृष्ण नाम के शख्स के मकान में 4 वर्षों से किराये पर रह रहा था. वो मजदूरी का काम करता है. उसका खुद का मकान गांव के बीच में जर्जर अवस्था में है. जो रहने लायक नहीं है. इसी के चलते वो किराये के मकान में रह रहा था."

मकान का मलबा (Etv Bharat)

पीएम आवास योजना के तहत बन रहा था ओमपाल का मकान: तहसीलदार ने बताया कि "प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे के बाद ओमपाल को मकान बनाने के लिए इस योजना में भी शामिल किया गया था. उसका मकान बनना अभी बाकी था. कलिंगा गांव में पिछले तीन दिनों से बरसात हो रही है. जिसके चलते गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है. जिसके चलते ये घटना हुई है."

सिर्फ आगे की दीवार बची (Etv Bharat)

मकान की दीवार के पास पानी के जमा होने से हादसा: ओमपाल के चाचा मनबीर ने बताया कि "ओमपाल जिस मकान में रह रहा था, उसके घर के पीछे की दीवार के साथ बरसात के चलते काफी पानी जमा था. मकान के साथ लगता कोई दूसरा मकान भी नहीं था. घटना की जानकारी सुबह 5 बजे मिली. जब राहगीरों ने मकान को गिरा हुआ देखा. ग्रामीणों ने तुरंत परिवार के सदस्यों को मलबे से बाहर निकालकर रोहतक मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया." अब ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से इस मजदूर परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

