Ground Report: बारिश बाढ़ से कराह रहा बस्तर, मांदर गांव में भीषण तबाही, जीवन हुआ बर्बाद - RAIN FLOODS HAVOC IN BASTAR

बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से भीषण तबाही मची है. पेश है संवाददता सुनील कश्यप की रिपोर्ट

ETV Bharat Ground Report From Lohandiguda
बस्तर के लोहंडीगुड़ा से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2025 at 7:27 PM IST

बस्तर: 25 और 26 अगस्त को प्रकृति ने बस्तर में विनाशलीला दिखाई. पूरे बस्तर संभाग में इससे पहले से बारिश हो रही थी. इस वर्षा ने 25 और 26 अगस्त को रौद्र रूप ले लिया. जिससे पूरे संभाग के अधिकांश जिलों में भयंकर बाढ़ आई. भारी बारिश का सबसे अधिक असर बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर पंचायत में देखने को मिला है. लोगों का जनजीवन पूरी तरह तबाह हो गया. बारिश और तबाही के निशान अब भी यहां मौजूद है. ईटीवी भारत संवाददाता सुनील कश्यप ने जब लोगों से बात की तो बाढ़ और बर्बादी की पूरी कहानी सामने आई.

बाढ़ प्रभावितों ने बताई पीड़ा: बाढ़ प्रभावितों ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह 08 बजे बाढ़ आई. लोग अपने घर से निकलकर भागने लगे. कुछ लोग निकले लेकिन कुछ लोग घरों के अंदर ही फंसे रहे. कुछ ग्रामीणों का सहारा घर की छत और छज्जा रहा.

बस्तर में बाढ़ से बर्बादी पर ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT)

अगर उस दिन बाढ़ का पानी 2 फीट और ऊपर बढ़ता तो हमारी मौत हो जाती. हम लोगों ने घर के छज्जे पर बैठकर पर अपना जीवन बचाया. वह बहुत खौफनाक समय था- बाढ़ पीड़िता

Condition Of People Of Mandar Village
मांदर गांव के लोगों की स्थिति (ETV BHARAT)

कई मकानों को पहुंची क्षति: ईटीवी भारत की टीम जब मांदर गांव पहुंची तो यहां हर तरफ मलबा बिखरा था. लोग मिट्टी और घर के कबाड़ से अपने सामान निकाल रहे थे. जिनका घर बच गया उनके घरों में कीचड़ भर गया है. लोग आंखों में आंसू और मायूसी लिए सफाई कार्य मे जुटे हुए हैं. घर मे रखा राशन भीगकर फूल गया है. बोरियों में रखा सैंकड़ो क्विंटल धान अंकुरित होकर बर्बाद हो गया. गाड़िया फंसी हुई है. सिलाई मशीन दुकान का सामान, घर का जरूरी सामान सब तबाह हो गया है. सड़कें उखड़ गई है. लोग चावल को सूखा राशन रहे हैं. ग्रामीणों का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.

Flood Havoc In Bastar
बस्तर में बाढ़ से बर्बादी (ETV BHARAT)

जब बाढ़ आई तो हमने जैसे तैसे अपनी जिंदगी बचाई. हम पेड़ के ऊपर छिप गए. जो घर गिरा था उसके मलबे के ढेर पर बैठे रहे- बाढ़ पीड़ित

Destruction due to flood in Mandar
मांदर में बाढ़ ने सबकुछ किया बर्बाद (ETV BHARAT)

साल 1931 के बाद आई ऐसी बाढ़: मांदर गांव के लोगों ने बताया कि साल 1931 के बाद ऐसी भीषण बाढ़ आई. हमारे पूर्वज बताया करते थे कि साल 1931 में बाढ़ ने सबकुछ तबाह कर दिया था. ठीक उसी तरह इस बार साल 2025 में यह बाढ़ आई और सबकुछ बर्बाद हो गया.

Mandar Village Of Lohandiguda
लोहंडीगुड़ा मांदर गांव में कई घर तबाह (ETV BHARAT)

बीते 2 दिनों से हम लोग ना ही भरपेट भोजन कर पा रहे है और ना ही इनके घर में अनाज का एक दाना भी बचा है. बाढ़ हमारा सबकुछ बहाकर ले गया है- बाढ़ पीड़ित

Flood victims of Mandar village
मांदर गांव के बाढ़ पीड़ित (ETV BHARAT)

जानिए मांदर गांव में कितनी तबाही हुई ?: लौहंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर पंचायत में भारी बारिश से 25 मकान पूरी तरह धराशाई हो गए. 85 से अधिक मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. 50से अधिक मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए और खेतों में भी खड़ी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

Flood In Bastar
मलबे में सामान तलाशता युवक (ETV BHARAT)

हमने राहत शिविर बनाया है. यहां लोगों को रखा गया है. उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है. लोगों को हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है- नीतीश वर्मा, SDM लोहंडीगुड़ा

Lohandiguda Road Affected By Food
लोहंडीगुड़ा की सड़क बदहाल (ETV BHARAT)

बाढ़ से भारी नुकसान हुआ: लोहंडीगुड़ा अनुविभागीय अधिकारी नीतीश वर्मा ने बताया कि इस बाढ़ से भारी बर्बादी हुई है. फसलें और घरों को काफी नुकसान हुआ है. 22 घर पूरी तरह ढह गया है. 85 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है. प्रशासन की टीम सर्वे के कार्य मे जुट गई है. गांव में मेडिकल उपचार कर रही है. राहत शिविर केंद्रों में भोजन, कपड़े के साथ ही आवश्यक सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जल्द ही हम मुआवजा राशि को लेकर जारी सर्वे को पूरा कर लेंगे.

Flood Damage In Lohandiguda Of Bastar
बस्तर के लोहंडीगुडा में बाढ़ से नुकसान की जानकारी (ETV BHARAT)

लोहंडीगुड़ा में बाढ़ और बारिश से बेहद खराब हालात हैं. मांदर, नेगनार और पारापुर गांव में सबसे ज्यादा तबाही मची है. इस बाढ़ को याद कर लोगों की जिंदगी सिहर उठती है. लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर कभी ऐसी बारिश न हो.

Fact File Of flood In Bastar
बस्तर में बाढ़ की फैक्ट फाइल (ETV BHARAT)

