महाराष्ट्रः नदी में अचानक आयी बाढ़, मां की आंखों के सामने डूब गया 10 साल का बच्चा

महाराष्ट्र में बारिश कहर बरपा रहा है. बीड तालुका के पिंपलवाड़ी गांव में बिंदुसारा नदी में अचानक बाढ़ आ गई.

floods in Maharashtra
बीड में आयी बाढ़. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
बीड: दक्षिण-पश्चिम मानसून वापसी में कहर बरपा रहा है. इस साल मानसून के दौरान बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण, महाराष्ट्र के कई इलाके में बाढ़ से प्रभावित हो रहा है. छात्रों, किसानों और मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बीड जिले में जारी भारी बारिश ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है. फसल बर्बाद हो गये और कुछ लोग पानी में बह गये.

बीड जिले में बारिश ने कहर बरपाया है. बीड तालुका के पिंपलवाड़ी गांव में बिंदुसारा नदी में बाढ़ आ गई. बताया जाता है कि 10 साल के आदित्य उत्तम की कलसा की बाढ़ में डूब जाने से मौत हो गई. बताया जाता है कि जब बच्च डूब रहा था उसकी मां नदी के किनारे खड़ी थी. वह अपने आंखों के सामने बच्चे को डूबते हुए देखती रह गयी और कुछ नहीं कर सकी.

आदित्य के पिता ने रूंघे गले से इस घटना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी कुछ बोल नहीं पा रही है. अभी तक गहरे सदमे में है. नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण यह दिल दहलाने वाली घटना हुई है. आदित्य की मौत से पूरे गांव के लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है. लोगों ने प्रशासन से खतरनाक स्थलों को चिह्नित करने की गुहार लगायी.

फसलों को पहुंचा नुकसानः

भारी बारिश के कारण आष्टी तालुका में बड़ी मात्रा में कृषि को नुकसान पहुंचा है. किसानों की जमीनें कट गई हैं, जबकि कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. आष्टी तालुका के करखेल बु में महिला किसान वचलाबाई अप्पा सालुके ने बताया कि उनका पूरा फसल बारिश के कारण डूब गया है. वचलाबाई को अपना खेत भी नहीं दिख रहा है. चार एकड़ में लगी प्याज और सोयाबीन मिट्टी के साथ बह गई है. वचलाबाई पर आठ लाख रुपये का कर्ज है.

