ETV Bharat / bharat

पंजाब में बारिश और बाढ़ से तबाही, गुरदासपुर में रावी नदी का तटबंध टूटा, कपूरथला में ब्यास नदी उफान पर - PUNJAB RAIN FLOODS

पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन, अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के कई गांवों में बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को घर छोड़ने पड़े.

Rain and floods wreak havoc in Punjab, embankment of river broke in Gurdaspur and Kapurthala
पंजाब में बारिश और बाढ़ से तबाही, गुरदासपुर में रावी नदी का तटबंध टूटा, कपूरथला में ब्यास नदी उफान पर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 1:33 PM IST

4 Min Read

चंडीगढ़: पंजाब के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन, अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के कई गांवों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है. लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं. बुधवार को भी पानी से घिरे घरों में फंसे कई लोगों को प्रशासन और एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

करतारपुर कॉरिडोर के पास रावी नदी का तटबंध टूटा
गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में मंगलवार देर रात से रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है. डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर के पास रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों में पानी घुस गया है. नदी का तटबंध टूटने से जहां सारी कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, वहीं रात में कई घरों में भी पानी घुस गया और डेरा बाबा नानक शहर में भी पानी घुस गया है. लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

गुरदासपुर के स्कूल में पानी घुस गया
गुरदासपुर के नवोदय स्कूल दबुरी में पानी घुस गया, जिसमें शिक्षकों के साथ करीब 400 बच्चे भी फंस गए हैं. वहीं, प्रशासन उन्हें निकालने का प्रयास कर रहा है.

रावी नदी का तटबंध टूटा
अमृतसर जिले में रावी नदी का तटबंध टूटने से नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इसके चलते अजनाला विधानसभा क्षेत्र से होकर बहने वाली रावी नदी के किराने पड़ने वाले तीन गांवों घोनेवाल, मासी नंगल और बेदी छन्ना में पानी घुस गया है. लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. वे अपने घरों को बंद करके और अपना सामान छतों पर रखकर निकल रहे हैं.

भारी बारिश और बाढ़ के चलते ब्यास नदी पर उफान पर है. कपूरथला जिले के अहली कलां में ब्यास नदी का अस्थायी बांध टूटने से हालात बिगड़ गए. किसानों की फसलों में पानी भर गया. किसानों ने बताया कि ब्यास नदी का पानी खाली होने से उसने नहर का रूप ले लिया. उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण आने वाले पानी से उन्हें हर साल परेशानी होती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में रावी नदी पर बना बांध टूट गया. यह बांध अंतरराष्ट्रीय सीमा पर श्री करतारपुर कॉरिडोर पर बना है. इससे कई गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है.

पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद
भारी बारिश के कारण पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है. जम्मू के कठुआ से पंजाब को जोड़ने वाला रावी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है. वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. पंजाब से जम्मू जाने वाला लखनपुर पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है. तरनतारन जिले में कई गांव जलमग्न हो गए हैं. गदाई के स्थित गुरुद्वारा बेर साहिब जी से पवित्र स्वरूपों को सभी संगत और प्रबंधकों के सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

सीएम मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को गुरदासपुर और पठानकोट का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे.

सुखबीर सिंह बादल ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के मुंडा और घरका गांवों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने एक्स पर लिखा, "जिन किसानों की जमीन और घर बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं. शिरोमणि अकाली दल प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में उन सभी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है."

बारिश का अलर्ट?
मौसम विभाग ने बुधवार 27 अगस्त को पंजाब के मोगा, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और पठानकोट में बिजली गिरने और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है. इसके साथ ही, पंजाब मौसम विभाग कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. पवनीत कौर ने बताया कि फिलहाल आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान है. अगले तीन-चार दिनों तक कई इलाकों में यलो अलर्ट भी लागू है.

यह भी पढ़ें- भारी बारिश के चलते पंजाब में 27 से 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

चंडीगढ़: पंजाब के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है. पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन, अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के कई गांवों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है. लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं. बुधवार को भी पानी से घिरे घरों में फंसे कई लोगों को प्रशासन और एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

करतारपुर कॉरिडोर के पास रावी नदी का तटबंध टूटा
गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में मंगलवार देर रात से रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है. डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर के पास रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों में पानी घुस गया है. नदी का तटबंध टूटने से जहां सारी कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, वहीं रात में कई घरों में भी पानी घुस गया और डेरा बाबा नानक शहर में भी पानी घुस गया है. लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

गुरदासपुर के स्कूल में पानी घुस गया
गुरदासपुर के नवोदय स्कूल दबुरी में पानी घुस गया, जिसमें शिक्षकों के साथ करीब 400 बच्चे भी फंस गए हैं. वहीं, प्रशासन उन्हें निकालने का प्रयास कर रहा है.

रावी नदी का तटबंध टूटा
अमृतसर जिले में रावी नदी का तटबंध टूटने से नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इसके चलते अजनाला विधानसभा क्षेत्र से होकर बहने वाली रावी नदी के किराने पड़ने वाले तीन गांवों घोनेवाल, मासी नंगल और बेदी छन्ना में पानी घुस गया है. लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. वे अपने घरों को बंद करके और अपना सामान छतों पर रखकर निकल रहे हैं.

भारी बारिश और बाढ़ के चलते ब्यास नदी पर उफान पर है. कपूरथला जिले के अहली कलां में ब्यास नदी का अस्थायी बांध टूटने से हालात बिगड़ गए. किसानों की फसलों में पानी भर गया. किसानों ने बताया कि ब्यास नदी का पानी खाली होने से उसने नहर का रूप ले लिया. उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण आने वाले पानी से उन्हें हर साल परेशानी होती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में रावी नदी पर बना बांध टूट गया. यह बांध अंतरराष्ट्रीय सीमा पर श्री करतारपुर कॉरिडोर पर बना है. इससे कई गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है.

पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद
भारी बारिश के कारण पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है. जम्मू के कठुआ से पंजाब को जोड़ने वाला रावी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है. वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. पंजाब से जम्मू जाने वाला लखनपुर पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है. तरनतारन जिले में कई गांव जलमग्न हो गए हैं. गदाई के स्थित गुरुद्वारा बेर साहिब जी से पवित्र स्वरूपों को सभी संगत और प्रबंधकों के सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

सीएम मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को गुरदासपुर और पठानकोट का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे.

सुखबीर सिंह बादल ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के मुंडा और घरका गांवों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने एक्स पर लिखा, "जिन किसानों की जमीन और घर बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं. शिरोमणि अकाली दल प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में उन सभी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है."

बारिश का अलर्ट?
मौसम विभाग ने बुधवार 27 अगस्त को पंजाब के मोगा, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और पठानकोट में बिजली गिरने और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है. इसके साथ ही, पंजाब मौसम विभाग कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. पवनीत कौर ने बताया कि फिलहाल आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान है. अगले तीन-चार दिनों तक कई इलाकों में यलो अलर्ट भी लागू है.

यह भी पढ़ें- भारी बारिश के चलते पंजाब में 27 से 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

For All Latest Updates

TAGGED:

EMBANKMENT OF RIVER BROKERAIN WREAK HAVOC IN PUNJABGURDASPUR RAINPUNJAB RAIN FLOODS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.