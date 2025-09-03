ETV Bharat / bharat

त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, छठ और दीपावली पर रेलवे चलाएगा ये स्पेशल ट्रेनें - SPECIAL TRAINS DURING FESTIVALS

ये विशेष ट्रेनें त्योहारों पर सुरक्षित, सुविधाजनक और समय पर यात्रा करने में मदद करेंगी. यात्रियों को अग्रिम टिकट बुकिंग की सलाह दी गई है.

रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें
रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 4:55 PM IST

नई दिल्ली: त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका परिचालन सितंबर से नवंबर के बीच होगा. इन ट्रेनों के संचालन से त्योहारों पर यात्रियों को सीटों की उपलब्धता व यात्रा में आसानी होगी.

हजरत निजामुद्दीन – पटना जंक्शन सुपरफास्ट वातानुकूलित स्पेशल: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक रेलगाड़ी संख्या 04094 हजरत निजामुद्दीन से 21 सितंबर से 29 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन चलेगी. ये ट्रेन सुबह 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5 बजे पटना पहुंचेगी. वहीं, रेलगाड़ी संख्या 04093 पटना से 22 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी, जो रोजाना सुबह 7:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 00:45 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा और दानापुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को ठहराव दिया गया है. इस ट्रेन में सभी वातानुकूलित डिब्बे रहेंगे.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा (ETV Bharat)

आनंद विहार टर्मिनल – पाटलिपुत्र सुपरफास्ट स्पेशल: हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक रेलगाड़ी संख्या 04096 आनंद विहार टर्मिनल से 21 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन रात 12:05 बजे रवाना होकर उसी दिन रात 21:30 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी. वापसी में रेलगाड़ी संख्या 04095 दिनांक 22 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी, जो पाटलिपुत्र से 00:30 बजे रवाना होकर उसी दिन 21:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इस ट्रेन को गाजियाबाद, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., वाराणसी जं., गाजीपुर सिटी, फेफना जं., बलिया, सहतवाड़, बकुल्हा, छपरा और दिघवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है. इस ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान और साधारण डिब्बे रहेंगे.

त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़
त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ (ETV Bharat)

नई दिल्ली – हसनपुर रोड स्पेशल: ट्रेन संख्या 04098 नई दिल्ली से 01 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 09:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन 12:00 बजे हसनपुर रोड पहुंचेगी. वापसी में रेलगाड़ी संख्या 04097 हसनपुर रोड से 02 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 15:00 बजे चलेगी और अगले दिन 18:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. इस ट्रेन को गाजियाबाद, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाह नगर, बाराबंकी, बुढ़वल, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापू धाम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है. इस ट्रेन में वातानुकूलित और शयनयान डिब्बे रहेंगे.

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (ETV Bharat)

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि ये विशेष ट्रेनें यात्रियों को त्योहारों पर सुरक्षित, सुविधाजनक और समय पर यात्रा करने में मदद करेंगी. भीड़भाड़ से बचने व सीट आरक्षण में आसानी के लिए यात्रियों को अग्रिम टिकट बुकिंग की सलाह दी गई है.

