रेलवे सोलर पैनल की सफाई के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करेगा, अब नहीं होगी पानी की बर्बादी
Published : September 25, 2025 at 4:44 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: भारतीय रेल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ड्रोन-आधारित सोलर पैनल सफाई तकनीक शुरू करने की योजना बना रहा है. इससे स्थापित सौर ऊर्जा सिस्टम की दक्षता, रखरखाव और लागत बचत में वृद्धि होगी.
ये ड्रोन एडवांस सफाई तंत्रों से लैस होंगे जो कम से कम पानी और बिना किसी रसायन का उपयोग करते हुए सौर पैनलों का पर्यावरण-अनुकूल रखरखाव सुनिश्चित करेंगे. उत्तर मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे के नेट-जीरो मिशन के एक भाग, सौर मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, इस तकनीक का उपयोग पैनलों की सफाई के दौरान दक्षता बढ़ाने और पानी की बचत करने के लिए किया जाएगा.
इस विषय पर एक सीनियर जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि, रेलवे ने एनसीआर क्षेत्र में ड्रोन-आधारित सौर पैनल सफाई तकनीक का लाइव प्रदर्शन किया है. यह अग्रणी पहल स्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियों के रखरखाव और लागत बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
यह प्रदर्शन एनसीआर मुख्यालय द्वारा यतेंद्र कुमार, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर एनसीआर, और पंकज जायसवाल, मुख्य विद्युत इंजीनियर ईईएम के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था. इस प्रदर्शन में यह भी देखा गया कि सूबेदारगंज स्टेशन भवन और प्लेटफार्म संख्या 1 के शेल्टर पर इस्तेमाल किए गए विशेष ड्रोन में 10 लीटर पानी का भंडारण टैंक था. अधिकारी ने बताया कि बिना पानी के ड्रोन का वजन लगभग 19 किलोग्राम था.
यह ड्रोन लक्ष्य स्थल पर पानी फेंकने के लिए 4 नोजल का उपयोग करता है. ड्रोन को एक उपग्रह, जीपीएस रिमोट कंट्रोलर और ट्रांसमीटर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है. पूरी तरह चार्ज होने के बाद यह ड्रोन 22 मिनट तक काम करता है.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सौर पैनलों की सफाई के संबंध में इस ड्रोन तकनीक के प्रदर्शन ने संतोषजनक प्रदर्शन किया. हालांकि, ड्रोन के डिजाइन में कुछ छोटे बदलावों पर फर्म की तकनीकी टीम के साथ चर्चा और सुझाव दिए गए हैं, ताकि ड्रोन रेलवे अनुप्रयोगों के संदर्भ में अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सकें.
प्रदर्शित ड्रोन एडवांस क्लीनिंग सिस्टम से लैस हैं जो कम पानी और बिना किसी रसायन का उपयोग करते हैं, जिससे सौर प्रतिष्ठानों का पर्यावरण-अनुकूल रखरखाव सुनिश्चित होता है. भारतीय रेलवे नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार, पर्यावरणीय स्थिरता और दीर्घकालिक वित्तीय बचत प्राप्त करने हेतु सरकारी नीतियों के अनुरूप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण एक सतत प्रक्रिया है.
सोलर संयंत्र
लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2025 तक, रेलवे 2,249 स्टेशनों और सेवा भवनों पर 209 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करेगा.
स्थापना इकाइयां
रेल मंत्रालय ने पहले बताया था कि रेलवे सौर ऊर्जा विस्तार पिछले पांच सालों में 1489 इकाइयों के साथ 2249 इकाइयों तक पहुंच गया है, जो पिछले पांच वर्षों में 628 इकाइयों की तुलना में 2.3 गुना अधिक है.
सबसे ज्यादा सोलर पैनल स्थापित
रेल मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि राजस्थान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 275 इकाइयों के साथ सौर ऊर्जा विस्तार में सबसे आगे है.
