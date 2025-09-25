ETV Bharat / bharat

रेलवे सोलर पैनल की सफाई के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करेगा, अब नहीं होगी पानी की बर्बादी

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: भारतीय रेल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ड्रोन-आधारित सोलर पैनल सफाई तकनीक शुरू करने की योजना बना रहा है. इससे स्थापित सौर ऊर्जा सिस्टम की दक्षता, रखरखाव और लागत बचत में वृद्धि होगी.

ये ड्रोन एडवांस सफाई तंत्रों से लैस होंगे जो कम से कम पानी और बिना किसी रसायन का उपयोग करते हुए सौर पैनलों का पर्यावरण-अनुकूल रखरखाव सुनिश्चित करेंगे. उत्तर मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे के नेट-जीरो मिशन के एक भाग, सौर मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, इस तकनीक का उपयोग पैनलों की सफाई के दौरान दक्षता बढ़ाने और पानी की बचत करने के लिए किया जाएगा.

इस विषय पर एक सीनियर जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि, रेलवे ने एनसीआर क्षेत्र में ड्रोन-आधारित सौर पैनल सफाई तकनीक का लाइव प्रदर्शन किया है. यह अग्रणी पहल स्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियों के रखरखाव और लागत बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह प्रदर्शन एनसीआर मुख्यालय द्वारा यतेंद्र कुमार, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर एनसीआर, और पंकज जायसवाल, मुख्य विद्युत इंजीनियर ईईएम के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था. इस प्रदर्शन में यह भी देखा गया कि सूबेदारगंज स्टेशन भवन और प्लेटफार्म संख्या 1 के शेल्टर पर इस्तेमाल किए गए विशेष ड्रोन में 10 लीटर पानी का भंडारण टैंक था. अधिकारी ने बताया कि बिना पानी के ड्रोन का वजन लगभग 19 किलोग्राम था.

यह ड्रोन लक्ष्य स्थल पर पानी फेंकने के लिए 4 नोजल का उपयोग करता है. ड्रोन को एक उपग्रह, जीपीएस रिमोट कंट्रोलर और ट्रांसमीटर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है. पूरी तरह चार्ज होने के बाद यह ड्रोन 22 मिनट तक काम करता है.