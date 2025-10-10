ETV Bharat / bharat

UPPCS अभ्यर्थियों के लिए रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें, बढ़ाई जाएंगी कोचों की संख्या

अभ्यर्थियों की सहायता के लिए रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों, वाणिज्यिक कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस को तैनात किया है.

UPPCS Preliminary Exam
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 3:11 PM IST

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: रेलवे ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है. यह परीक्षा रविवार को सभी 75 जिलों के 1435 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. लाखों अभ्यर्थियों को बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए रेलवे ने कई व्यवस्थाएं की हैं.

उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज मंडल) के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा, " सीसीटीवी कैमरों के जरिए स्टेशन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी. अभ्यर्थियों के सुगम परिवहन के लिए प्रयागराज मंडल ने आरक्षित रैकों की व्यवस्था की है और जरूरत पड़ने पर विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी."

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के बाद लौटने वाले अभ्यर्थियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 12 अक्टूबर को विभिन्न ट्रेनों के प्रस्थान समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है. इसी प्रकार, आवश्यकतानुसार 11 और 12 अक्टूबर को विभिन्न ट्रेनों के समय में विस्तार किया जा सकता है.

अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं. मंडल के प्रमुख स्टेशनों- प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला, इटावा और मैनपुरी पर विशेष निगरानी और यात्री सहायता के लिए अधिकारियों, वाणिज्य कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीमों को तैनात किया गया है.

इसके अलावा, प्रयागराज मंडल ने दादरी, टूंडला, कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन पर अतिरिक्त रैकों की व्यवस्था की है, जिन्हें आवश्यकतानुसार विशेष ट्रेनों के रूप में संचालित किया जाएगा. रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रेलवे परिसर में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. परीक्षा के दिन मंडल अधिकारी एक नियंत्रण कक्ष के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी रखेंगे.

सिंह ने बताया कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में "होल्डिंग एरिया" का सक्रिय रूप से उपयोग करने, यात्रियों के लिए व्यवस्थित प्रतीक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने भी एक सार्वजनिक सूचना जारी की है और कहा है, "रविवार को होने वाली यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर, न्यू अशोक नगर और मेरठ दक्षिण के बीच चलने वाली नमो भारत सेवाएं सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे शुरू होंगी और रात 10 बजे तक चालू रहेंगी.

