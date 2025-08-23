नई दिल्ली: त्योहारों का मौसम नजदीक आने के साथ ही नियमित ट्रेनों में बर्थों पर प्रतीक्षा सूची दिखाई दे रही है, ऐसे में रेलवे देश भर में यात्रियों की बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए 600 से अधिक ट्रेनें चलाने जा रहा है.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ये विशेष रेलगाड़ियां बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कराएंगी और यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगी. रेल मंत्रालय के अनुसार, दशहरा, दीपावली और छठ त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 12000 से अधिक फेरे संचालित करने का निर्णय लिया है.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा, "आगामी त्योहारों के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है. यात्रियों को उनकी वापसी यात्रा के दौरान भी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए."
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, "रेलवे ने गंतव्यों में संशोधन के साथ विशेष ट्रेनों की अवधि 21 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है."
दक्षिण मध्य रेलवे के सीपीआरओ ए. श्रीधर ने इसी तरह की जानकारी देते हुए कहा, "दिवाली, छठ और दशहरा त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए, एससीआर विभिन्न गंतव्यों के लिए 170 विशेष ट्रेनें चलाएगा."
मंत्रालय ने कहा, "रेलवे ने जोन के मुताबिक गणपति विशेष ट्रेन यात्राओं की घोषणा की हैं, इसमें मध्य रेलवे 296, पश्चिमी 56, कोंकण रेलवे 6 और दक्षिण पश्चिमी 22 ट्रेनें चलाएगा. गणपति पूजा 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाई जाएगी." अनारक्षित कोचों की बुकिंग यूटीएस प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें अनारक्षित आवास के लिए सामान्य शुल्क लागू होगा.
इन विशेष ट्रेनों के ठहराव के विस्तृत समय के लिए, यात्री आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं या एनटीईएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. विशेष ट्रेनों का विस्तृत कार्यक्रम आईआरसीटीसी वेबसाइट, रेलवन ऐप और कम्प्यूटरीकृत पीआरएस पर भी उपलब्ध है.
कुछ विशेष रेलगाड़ियां
ट्रेन नंबर 07005/07006-चार्लापल्ली-रक्सौल-चार्लापल्ली (16 सेवाएं): ये विशेष ट्रेनें दोनों दिशाओं में जनगांव, काजीपेट, पेद्दापल्ली, मंचेरियल, सिरपुर कागजनगर, बल्हारशाह, (चंदा किला, वडसा केवल ट्रेन नंबर 07005 के लिए), गोंदिया, राज-नंदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा पर रुकेंगी. वहीं राउरकेला, रांची, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, कमतौल, जनकपुर, सीतामढ़ी और बैरगनिया में रुकेंगी. इन विशेष ट्रेनों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय एसी के अलावा स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं.
ट्रेन संख्या 07481/07482-तिरुपति-चार्लापल्ली-तिरुपति (8 सेवाएं): ट्रेनें दोनों दिशाओं में श्री कालाहस्ती, नेल्लोर, ओंगोल, चिराला, तेनाली, गुंटूर, सत्तेनपल्ली, पिदुगुरल्ला, नादिकुडे और नलगोंडा स्टेशनों पर रुकेंगी. इन ट्रेनों में एसी थ्री टियर कोच शामिल हैं.
ट्रेन नंबर 07011/07012 चार्लापल्ली-तिरुपति-चार्लापल्ली (8 सेवाएं): ट्रेनें दोनों दिशाओं में मल्काजगिरी, कचेगुडा, उमदानगर, शादनगर, जडचेरला, महबूबनगर, वानापर्थी रोड, गडवाल, कुरनूल सिटी, धोने, गूटी, ताड़ीपत्री, येरागुंटला, कडपा, वोंटीमिट्टा, राजमपेट और रेनिगुंटा स्टेशनों पर रुकेंगी. इन ट्रेनों में 1AC, 2AC, 3AC, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं.
ट्रेन संख्या 07093/07094 चार्लापल्ली-वेलानकन्नी-चेरलापल्ली (2 सेवाएं): ट्रेनें दोनों दिशाओं में नलगोंडा, मिर्यालागुडा, नादिकुडे, पिदुगुरल्ला, सत्तेनापल्ली, गुंटूर, तेनाली, चिराला, ओंगोल, नेल्लोर, रेनिगुंटा, काटपाडी, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, चिदंबरम, मयिलादुथुराई और नागपट्टिनम स्टेशन पर रुकेंगी. इन ट्रेनों में 2एसी, 3एसी, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं.
ट्रेन नंबर 07153/07154 नरसापुर-एसएमवीटी बेंगलुरु-नरसापुर (26 सेवाएं): ट्रेनें दोनों दिशाओं में पलाकोल्लू, वीरवासरम, भीमावरम जंक्शन, भीमावरम टाउन, अकिविदु, कैकलुरु, गुडीवाड़ा, विजयवाड़ा, तेनाली, बापटला, चिराला, ओंगोल, कवाली, नेल्लोर, गुडूर, रेनिगुंटा, काटपाडी, जोलारपेट्टई, कुप्पम, बंगारपेट और कृष्णराजपुरम स्टेशन पर रुकेंगी.इन सभी विशेष ट्रेनों में एसी II टियर, एसी III टियर, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल हैं.
ट्रेन संख्या 07717/07718 तिरूपति-हिसार-तिरूपति (18 सेवाएं): ये ट्रेनें दोनों दिशाओं में रेनीगुंटा, राजमपेट, कडपा, येरागुंटला, ताड़ीपत्री, गूटी, गुंतकल, धोने, कुरनूल सिटी, गडवाल, महबूबनगर, जडचेरला, काचीगुडा, मल्काजगिरी, मेडचल, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, बसर, धर्माबाद, मुदखेड़ पर रुकेंगी. इसके अलावा नांदेड़, पूर्णा, बसमत, हिंगोली, वाशिम, अकोला, शेगांव, मलकापुर, भुसावल जंक्शन, जलगांव जंक्शन, धरनगांव, अमलनेर, नंदुरबार, उधना, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा जंक्शन, रींगस जंक्शन, सीकर जंक्शन, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, लोहारू जंक्शन और सादुलपुर जंक्शन स्टेशनों पर रुकेंगी. इन ट्रेनों में एसी थ्री टियर के डिब्बे हैं.
ट्रेन संख्या 07189/07190 नांदेड़-धर्मावरम-नांदेड़ (8 सेवाएं): ट्रेनें मुदखेड, धर्माबाद, बसर, निज़ामाबाद, आर्मूर, लिंगमपेट जगित्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जम्मीकुंटा, वारंगल, महबूबाबाद, दोर्नाकल, खम्मम, मधिरा, विजयवाड़ा, तेनाली, चिराला, ओंगोल, नेल्लोर पर रुकेंगी. इसके अलावा दोनों दिशाओं में रेनिगुंटा, तिरूपति, पकाला, पिलर, मदनपल्ले और कादिरी स्टेशन पर रुकेगी. इन विशेष ट्रेनों में 2AC, 3AC, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं.
ट्रेन संख्या 06549/06550 एसएमवीटी बेंगलुरु-बीदर-एसएमवीटी बेंगलुरु (2 सेवाएं): ट्रेनें दोनों दिशाओं में येलहंका, हिंदूपुर, धर्मावरम, अनंतपुर, गुंतकल, अडोनी, मंत्रालयम रोड, रायचूर, कृष्णा, यादगीर, वाडी, शाहाबाद, कालाबुरागी और हुमनाबाद पर रुकेंगी. इन विशेष ट्रेनों में स्लीपर क्लास कोच शामिल हैं.
ट्रेन संख्या 06539/06540 एसएमवीटी बेंगलुरु-बीदर-एसएमवीटी बेंगलुरु (16 सेवाएं): ट्रेनें दोनों दिशाओं में येलहंका, हिंदूपुर, धर्मावरम, अनंतपुर, गुंतकल, अडोनी, मंत्रालयम रोड, रायचूर, कृष्णा, यादगीर, वाडी, शाहाबाद, कालाबुरागी और हुमनाबाद पर रुकेंगी. इन विशेष ट्रेनों में 3एसी, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं.
ट्रेन नंबर 07651/07652 जालना-छपरा-जालना (28 सेवाएं): ट्रेनें दोनों दिशाओं में औरंगाबाद, मनमाड, भुसावल, खंडवा, हरदा, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, औंरिहार, गाजीपुर, बलिया और सहतवार स्टेशनों पर रुकेंगी. इन विशेष ट्रेनों में 2AC, 3AC, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं.
ट्रेन संख्या 06563/06564 यशवंतपुर-धनबाद-यशवंतपुर (38 सेवाएं): ट्रेनें येलहांका, धर्मावरम, अनंतपुर, गूटी, धोने, कुरनूल सिटी, महबूबनगर, काचीगुडा, काजीपेट, रामागुंडम, बल्हारशाह, नागपुर, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, सतना, प्रयागराज, मिर्जापुर, पं. पर रुकेंगी. इसके अलावा दोनों दिशाओं में डीडी उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, अनुग्रह नारायण, गया, कोडरमा, हज़ारीबाग, पारसनाथ और गोमो स्टेशन पर रुकेगी. इन विशेष ट्रेनों में 3एसी, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं.
ये भी पढ़ें- गणपति उत्सव को देखते हुए रेलवे ने कसी कमर, 380 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा