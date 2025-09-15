ETV Bharat / bharat

भविष्य में फलों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अधिक पार्सल ट्रेनें चलाएगा रेलवे

जम्मू डिविजन के वरिष्ठ डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने भारतीय रेलवे जल्द ही और पार्सल ट्रेनें शुरू करेगा.

September 15, 2025

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर का श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के बीच कश्मीरी सेबों की ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पार्सल ट्रेनें शुरू की गईं. इन ट्रेनों के शुरू होने के एक दिन बाद रेलवे अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि वे भविष्य में और भी पार्सल ट्रेनें चलाएंगे.

यह घोषणा रेलवे द्वारा अतिरिक्त सदस्य रेलवे बोर्ड (MOBD) और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में सेब व्यापारियों, फल प्रोडक्ट और किसानों के साथ बातचीत के दौरान की गई.

जम्मू डिविजन के वरिष्ठ डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि व्यापारियों को रेलगाड़ियां चलाने के उद्देश्य, सड़क यातायात की तुलना में रेल यातायात के महत्व और भारतीय रेल द्वारा कश्मीर के सेब उत्पादकों को अपने फलों को राष्ट्रीय बाजारों तक जल्दी और कुशलता से पहुंचाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी.

'भविष्य में और पार्सल ट्रेनें जोड़ी जाएंगी'
इस दौरान उन्होंने राजमार्गों के बंद होने जैसी कठिन परिस्थितियों से अवगत कराया गया. सिंघल ने एक बयान में कहा, "वर्तमान में कश्मीर से दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में पार्सल मालगाड़ियों के माध्यम से सेब पहुंचाए जा रहे हैं. भविष्य में और पार्सल ट्रेनें जोड़ी जाएंगी."

सेबों की माल ढुलाई शुरू
रेलवे ने शनिवार से दिल्ली के बडगाम और आदर्श नगर रेलवे स्टेशनों के बीच सेबों की माल ढुलाई शुरू कर दी है. यह निर्णय चेरी सीजन के दौरान कटरा से मुंबई स्टेशनों तक पार्सल ट्रेनें चलाने के बाद लिया गया है. इससे पहले, एमओबीडी ने कटरा रेलवे स्टेशन से बडगाम तक महत्वपूर्ण रेलवे खंड का संचालन किया था, जिसमें प्रतिष्ठित अंजी और चिनाब पुल भी शामिल थे.

कटरा रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण
सिंघल ने बताया कि कटरा रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया गया, जिसमें यात्री लाउंज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग क्षेत्र आदि शामिल थे. उन्होंने कहा कि निरीक्षण में परिचालन संबंधी तैयारियों, सुरक्षा उपायों, संरचनात्मक अखंडता और मार्ग की समग्र प्रगति, विशेष रूप से अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज भी शामिल हैं.

