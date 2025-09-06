रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले! दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के लिए 944 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

इस त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
Published : September 6, 2025 at 12:26 AM IST
नई दिल्ली: रेलवे ने आगामी दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के सीजन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 944 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
स्पेशल ट्रेनें:
1. पुणे – हजरत निजामुद्दीन – पुणे साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (20 सेवाएं)
ट्रेन संख्या 01491 साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल, 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को पुणे से 17.30 बजे प्रस्थान करेगी (10 सेवाएं) और अगले दिन 20.00 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी.
ट्रेन संख्या 01492 साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल, 27 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को हजरत निज़ामुद्दीन से 21.25 बजे प्रस्थान करेगी (10 सेवाएं) और अगले दिन 23.55 बजे पुणे पहुंचेगी.
हॉल्ट: लोनावाला, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, उधना, वडोदरा जंक्शन, गोधरा (केवल 01492 के लिए), रतलाम, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर जंक्शन, मथुरा.
कंपोजिशन: एक एसी 2-टियर, चार एसी 3-टियर, 11 स्लीपर क्लास, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.
2. कोल्हापुर – मुंबई सीएसएमटी – कोल्हापुर साप्ताहिक स्पेशल (20 सेवाएं)
ट्रेन-01418 साप्ताहिक स्पेशल 24 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को 22.00 बजे कोल्हापुर से रवाना होगी (10 सेवाएं) और अगले दिन 13.30 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी.
ट्रेन-01417 साप्ताहिक स्पेशल 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को 14.30 बजे सीएसएमटी से रवाना होगी (10 सेवाएं) और अगले दिन 04.20 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी.
हॉल्ट: मिराज, सांगली, किर्लोस्कर वाडी, कराड, सतारा, लोनंद, जेजुरी, पुणे, लोनावाला, कल्याण.
कंपोजिशन: एक एसी 2-टियर, 3 एसी 3-टियर, 10 स्लीपर क्लास, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.
3. लोकमान्य तिलक टर्मिनस – तिरुवनंतपुरम उत्तर – लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक विशेष (20 सेवाएँ)
ट्रेन-01463 साप्ताहिक विशेष ट्रेन 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 16.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20.45 बजे तिरुवनंतपुरम उत्तर पहुँचेगी (10 सेवाएं).
ट्रेन-01464 साप्ताहिक विशेष ट्रेन 27 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को तिरुवनंतपुरम उत्तर से 16.20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी (10 सेवाएं).
हॉल्ट: ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, चिपलुन, रत्नागिरी, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, मडगांव, कारवार, कुमता, कुंडापुरा, उडुपी, मैंगलोर, कासरगोड, कन्नानोर, कालीकट, तिरुर, शोरानूर, त्रिचूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, तिरुवल्ला, चेंगन्नूर, कायनकुलम जंक्शन और कोल्लम.
कंपोजिशन: एक एसी-2 टियर, छह एसी-3 टियर, 9 स्लीपर क्लास, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड की ब्रेक वैन और 1 जेनरेटर कार.
4. पुणे – सांगानेर जंक्शन – पुणे साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (20 सेवाएं)
ट्रेन-01433 साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 24 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को सुबह 9.45 बजे पुणे से रवाना होगी (10 सेवाएं) और अगले दिन सुबह 5.40 बजे सांगानेर जंक्शन पहुंचेगी.
ट्रेन-01434 साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को सुबह 11.35 बजे सांगानेर जंक्शन से रवाना होगी (10 सेवाएँ) और अगले दिन सुबह 9.30 बजे पुणे पहुंचेगी.
हॉल्ट: लोनावाला, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर जंक्शन, वडोदरा, रतलाम, रामगंज मंडी और कोटा, सवाई माधोपुर.
कंपोजिशन: 1 एसी प्रथम श्रेणी, एक एसी-2 टियर, दो एसी 3-टियर, 5 स्लीपर क्लास, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.
5. लोकमान्य तिलक टर्मिनस – सावंतवाड़ी रोड – लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल (8 सेवाएं)
ट्रेन-01179 साप्ताहिक स्पेशल 17 सितंबर से 7 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 8.20 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी (4 सेवाएं) और उसी दिन 21.00 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी.
ट्रेन-01180 साप्ताहिक स्पेशल 17 सितंबर से 7 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रात 22.20 बजे सावंतवाड़ी रोड से रवाना होगी (4 सेवाएं) और अगले दिन सुबह 10.40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी.
हॉल्ट: ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव, कंकावली, सिंधुदुर्ग और कुडाल.
कंपोजिशन: 1 एसी प्रथम श्रेणी, 3 एसी-2 टियर, 7 एसी 3 टियर, 8 स्लीपर श्रेणी, 1 पेंट्री, 2 जनरेटर वैन.
6. लातूर - हडपसर-लातूर स्पेशल (74 सेवाएं)
ट्रेन-01429 स्पेशल 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को लातूर से सुबह 9.30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर 15.30 बजे हडपसर पहुंचेगी (37 सेवाएं).
ट्रेन-01430 स्पेशल, 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को हडपसर से 16.05 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 21.20 बजे लातूर पहुँचेगी (37 सेवाएं).
हॉल्ट: हरंगुल, मुरुड, धाराशिव, बरसी टाउन, कुर्दुवाड़ी, जेउर और दौंड.
कंपोजिश: एक एसी प्रथम श्रेणी, दो एसी-2 टियर, चार एसी-3 टियर, 8 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.
7. सीएसएमटी मुंबई - गोरखपुर - सीएसएमटी मुंबई स्पेशल (132 सेवाएं)
ट्रेन-01079 स्पेशल, 26 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन 22.30 बजे सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 10.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी (66 सेवाएं).
ट्रेन-01080 स्पेशल, 28 सितंबर से 2 दिसंबर तक प्रतिदिन 14.30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और तीसरे दिन 00.40 बजे सीएसएमटी मुंबई पहुंचेगी (66 सेवाएं).
हॉल्ट: दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद.
कंपोजिशन: तीन एसी-3 टियर, 10 स्लीपर क्लास, 5 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.
8. पुणे – गोरखपुर – पुणे स्पेशल (130 सेवाएं)
ट्रेन-01415 स्पेशल 27 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन पुणे से सुबह 6.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 16.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी (65 सेवाएं).
ट्रेन-01416 स्पेशल 28 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन गोरखपुर से शाम 4.30 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन दोपहर 3.15 बजे पुणे पहुँचेगी (65 सेवाएं).
हॉल्ट: दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगाँव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा और बस्ती.
कंपोजिशन: चार एसी-3 टियर, 6 स्लीपर क्लास, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.
9. दौंड - कलबुर्गी - दौंड अनारक्षित विशेष ट्रेन - सप्ताह में 5 दिन (96 सेवाएं)
ट्रेन-01421 अनारक्षित विशेष ट्रेन 26 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को दौंड से सुबह 05:00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 11:20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी (48 फेरे).
ट्रेन-01422 अनारक्षित विशेष ट्रेन 26 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को कलबुर्गी से शाम 16:10 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 22:20 बजे दौंड पहुँचेगी (48 फेरे).
हॉल्ट: भीगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होटगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगपुर.
कंपोजिशन: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह-गार्ड के डिब्बे.
10. दौंड - कलबुर्गी - दौंड अनारक्षित द्वि-साप्ताहिक विशेष (40 सेवाएं)
ट्रेन-01425 अनारक्षित विशेष ट्रेन 25 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार को सुबह 05.00 बजे दौंड से प्रस्थान करेगी और उसी दिन सुबह 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी (20 सेवाएं).
ट्रेन-01426 अनारक्षित विशेष ट्रेन 25 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार को रात 20.30 बजे कलबुर्गी से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 02.30 बजे दौंड पहुंचेगी (20 सेवाएं).
हॉल्ट: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगपुर.
कंपोजिशन (बनावट): 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह-गार्ड के डिब्बे.
11. नागपुर-पुणे-नागपुर साप्ताहिक विशेष (20 सेवाएं)
ट्रेन-01209 विशेष ट्रेन 27 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को नागपुर से 19.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.25 बजे पुणे पहुंचेगी (10 सेवाएं).
ट्रेन-01210 विशेष ट्रेन 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को पुणे से 15.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06.30 बजे नागपुर पहुंचेगी (10 सेवाएं).
हॉल्ट: उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगाँव, मनमाड, जलगाँव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा, धामनगाँव और वर्धा.
कंपोजिशन : चार एसी तृतीय श्रेणी, 6 शयनयान श्रेणी, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेकयान.
12. नागपुर-समस्तीपुर-नागपुर साप्ताहिक विशेष (20 सेवाएं)
ट्रेन-01207 साप्ताहिक स्पेशल, 24 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को नागपुर से सुबह 10.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21.30 बजे समस्तीपुर पहुँचेगी (10 सेवाएं).
ट्रेन-01208 साप्ताहिक स्पेशल, 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को समस्तीपुर से रात 11.45 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 07.00 बजे नागपुर पहुंचेगी (10 सेवाएं).
हॉल्ट: बैतूल, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर.
कंपोजिशन: 4 एसी-3 टियर, 6 स्लीपर क्लास और 6 द्वितीय श्रेणी, जिनमें 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं.
13. पुणे – हज़रत निज़ामुद्दीन – पुणे द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (36 सेवाएं)
ट्रेन-01483 द्वि-साप्ताहिक स्पेशल 30 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को पुणे से 17.30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20.00 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी (18 सेवाएं).
ट्रेन-01484 द्वि-साप्ताहिक स्पेशल 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को हज़रत निज़ामुद्दीन से 21.25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23.55 बजे पुणे पहुंचेगी (18 सेवाएं).
हॉल्ट: लोनावाला, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, उधना, वडोदरा जंक्शन, गोधरा (केवल 01484 के लिए), रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर जंक्शन और मथुरा.
कंपोजिशन: चार एसी 3-टियर, 6 स्लीपर क्लास, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.
14. एलटीटी-दानापुर-एलटीटी दैनिक स्पेशल (134 सेवाएं)
ट्रेन-01143 दैनिक स्पेशल 25 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे एलटीटी मुंबई से प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 4.45 बजे दानापुर पहुंचेगी (67 सेवाएं).
ट्रेन-01144 दैनिक स्पेशल 26 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन रात 11.30 बजे दानापुर से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 4.50 बजे एलटीटी मुंबई पहुंचेगी (67 सेवाएं).
हॉल्ट: ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा.
कंपोजिशन: तीन एसी थ्री-टियर, 10 स्लीपर क्लास, 5 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन
15. एलटीटी-नागपुर-एलटीटी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (20 सेवाएं)
ट्रेन-02139 साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को एलटीटी, मुंबई से 00.25 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 15.30 बजे नागपुर पहुंचेगी (10 सेवाएं).
ट्रेन-02140 साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को नागपुर से 13.30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04.10 बजे एलटीटी, मुंबई पहुंचेगी (10 सेवाएं).
हॉल्ट: ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगाँव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा.
कंपोजिशन: तीन एसी थ्री-टियर, 10 स्लीपर क्लास, 5 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन
16. पुणे - दानापुर-पुणे स्पेशल (134 सेवाएं)
ट्रेन-01449 स्पेशल 25 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन 15.30 बजे पुणे से रवाना होगी और तीसरे दिन 02.00 बजे दानापुर पहुंचेगी.
ट्रेन-01450 स्पेशल 27 सितंबर से 2 दिसंबर तक दानापुर से 05.30 बजे रवाना होगी और अगले दिन 18.15 बजे पुणे पहुंचेगी.
स्थायी ठहराव: दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगाँव, मनमाड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा.
कंपोजिशन: चार एसी थ्री-टियर, 6 स्लीपर क्लास, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.
17. एलटीटी-लातूर-एलटीटी साप्ताहिक स्पेशल (20 सेवाएं)
ट्रेन-01007 साप्ताहिक स्पेशल 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को एलटीटी मुंबई से 00.55 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 13.30 बजे लातूर पहुँचेगी (10 सेवाएं).
ट्रेन-01008 साप्ताहिक स्पेशल 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को लातूर से 16.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04.50 बजे एलटीटी मुंबई पहुंचेगी (10 सेवाएं).
हॉल्ट: ठाणे, कल्याण, लोनावाला, पुणे, दौंड, कुर्दुवाड़ी और धाराशिव.
कंपोजिशन: तीन एसी थ्री-टियर, 10 स्लीपर क्लास, 5 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 2 सामान्य द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन.