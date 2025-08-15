नई दिल्ली: रेलवे ने पर्यावरण और मिट्टी के सभी घटकों को बनाए रखने के लिए पहल की है. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में पायलट पहल के रूप में, वह अपनी ट्रेनों में पर्यावरण अनुकूल हरित बेड-रोल बैग पेश करेगा. यह यात्रियों को वितरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक प्लास्टिक बैग की जगह लेगा.

यह अनुकूल जैव-प्लास्टिक कम समय (लगभग 180 दिन) में ही खाद में विघटित हो जाता है, जबकि पारंपरिक प्लास्टिक का निपटान कई वर्षों तक नहीं होता. इस बारे में एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि यदि यह पहल सफल रही तो इसे अन्य रेलवे जोनों में भी लागू किया जाएगा.

इस सामग्री के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल पॉलिमर के प्रोफेसर और समन्वयक प्रोफेसर विमल कटियार ने ईटीवी भारत को बताया कि, "ये बेड रोल खाद सामग्री का उपयोग करके अद्वितीय फॉर्मूलेशन से बने हैं, जो पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में मिट्टी में जल्दी समाहित हो जाएंगे."

शोध समूह से यह भी सामने आया है कि ऐसी सामग्री के घटक मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा, "इसलिए पैकेजिंग जैसी सामग्री पर्यावरण के लिए मददगार हो सकती है और कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकती है." "इसके अलावा, अनुसंधान समूह एनएफ रेलवे के साथ मिलकर अन्य एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों को कम्पोस्टेबल उत्पादों से बदलने के लिए काम कर रहा है."

यह बताना जरूरी है कि आईआईटी गुवाहाटी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर समाधान प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है. कटियार ने बताया, "हम एंटी-माइक्रोबियल/एंटी-फंगल पैकेजिंग उत्पाद प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं जो इस श्रेणी में अद्वितीय हैं."

एनएफ रेलवे ने प्रोफेसर विमल कटियार के नेतृत्व में आईआईटी गुवाहाटी के साथ हाथ मिलाकर पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसका मकसद पारंपरिक प्लास्टिक के स्थान पर जैवनिम्नीकरणीय और खाद योग्य सामग्रियों को पेश करना है. आईआईटी गुवाहाटी के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र में विकसित यह आईएसओ 17088 अनुरूप जैव-प्लास्टिक मिट्टी और तापमान की स्थिति के अनुसार कम समय (180 दिन) में खाद में विघटित हो जाता है.

इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा, "यह पहल औपचारिक रूप से 15 अगस्त को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के टर्मिनलों से चलने वाली 25 ट्रेनों में लगभग 40,000 ऐसे बैग वितरित किए जाएंगे."

शर्मा ने कहा, "एनएफआर हमेशा से ही अपनी परिवहन प्रणाली में हरित पहल को अपनाने में अग्रणी रहा है." उल्लेखनीय रूप से, कामाख्या स्थित इनोकुलम उत्पादन संयंत्र ने जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो प्रयुक्त बेड-रोल बैगों को नए बैगों में बदलने में मदद करता है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण में और कमी आती है.

आईआईटी गुवाहाटी के साथ सहयोग, एनएफआर के सतत पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ मिलकर, हरित रेलवे परिचालन की दिशा में एक व्यावहारिक और मापनीय दृष्टिकोण को दर्शाता है.

सीपीआरओ शर्मा ने कहा, "यह पहल न केवल टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार समाधानों के माध्यम से यात्री सुविधा को बढ़ाती है, बल्कि लैंडफिल कचरे को कम करने, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी योगदान देती है."

