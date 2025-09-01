ETV Bharat / bharat

रेलवे चलाएगा पार्सल स्पेशल ट्रेन, जल्द शुरू होगा ट्रायल, व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार - RAILWAYS RUN PARCEL SPECIAL TRAIN

भारतीय रेलवे अब पार्सल कोच के बजाय जल्द ही पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है.

पार्सल स्पेशल ट्रेन से व्यापारियों का माल समय पर गंतव्य तक पहुंच सकेगा
पार्सल स्पेशल ट्रेन से व्यापारियों का माल समय पर गंतव्य तक पहुंच सकेगा
Published : September 1, 2025 at 2:01 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे अब माल परिवहन को और तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है. यात्रियों की ट्रेनों में अब तक लगाए जाने वाले पार्सल कोच के बजाय रेलवे जल्द ही पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है. अधिकारियों के मुताबिक इसकी शुरुआत ट्रायल से होगी. इसके बाद इसे नियमित तौर पर चलाया जा सकता है. यह कदम न सिर्फ व्यापार जगत को गति देगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

वर्तमान में पार्सल बुकिंग के लिए यात्रियों की ट्रेनों में वेंटीलेटर पार्सल यूनिट (वीपीयू) या सेटिंग कम लगेज रैक (एसएलआर) कोच लगाए जाते हैं. इनकी क्षमता सीमित होने के कारण व्यापारियों को समय और स्थान दोनों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कई बार पार्सल समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है या फिर जगह की कमी से पूरा माल नहीं जा पाता है. ऐसे में व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है.

दिल्ली से सबसे ज्यादा पार्सल बुकिंग: रेलवे के पार्सल डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली से सबसे अधिक पार्सल की बुकिंग वाराणसी, पटना, हावड़ा, मुंबई, केरल, सूरत बड़ौदा व अन्य राज्यों के लिए होती है. ये रूट पारंपरिक रूप से व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे न सिर्फ कपड़ा उद्योग बल्कि दवा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरी व खाने-पीने के उत्पादों की सप्लाई होती है.

अब फिर शुरू होगी पार्सल स्पेशल ट्रेन
अब फिर शुरू होगी पार्सल स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)

कोरोना काल के स्पेशल ट्रेन का अनुभव: कोरोना महामारी के दौरान लॉक डाउन में जब पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद था, तब रेलवे द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं थीं. उस दौरान दूध, दवाइयां, मेडिकल उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर, और खाद्य सामग्री जैसे जरूरी सामान इन्हीं ट्रेनों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया गया था. यह प्रयोग काफी सफल साबित हुआ था. तभी से व्यापारियों में पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उठ रही थी.

अब फिर शुरू होगी पार्सल स्पेशल : रेलवे के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अब दोबारा दिल्ली से पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है. फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया जाएगा. एक पार्सल स्पेशल ट्रेन दिल्ली से वाराणसी, पटना होते हुए हावड़ा तक चलाई जा सकती है या दूसरे रूट दिल्ली से कोटा, बड़ौदा, सूरत के रास्ते मुंबई तक ट्रेन का संचालन किया जा सकती है. इन ट्रेनों में केवल पार्सल कोच होंगे, जिससे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया भी तेज़ और सुगम हो जाएगी.

पार्सल स्पेशल ट्रेन में लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया होगी तेज
पार्सल स्पेशल ट्रेन में लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया होगी तेज (ETV Bharat)

व्यापारियों को होंगे ये फायदे: पार्सल स्पेशल ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि व्यापारियों का माल अब समय पर गंतव्य तक पहुंच सकेगा. इससे कपड़ा उद्योग, रेडीमेड परिधान, जूते-चप्पल, दवा व मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, पैक्ड फूड और ताजे फल-सब्जी जैसे उत्पादकों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा. कई बार पैसेंजर ट्रेन की देरी या रद्द होने जैसी स्थिति में पार्सल प्रभावित होता था, लेकिन समर्पित पार्सल ट्रेन से ये समस्या खत्म हो जाएगी. हवाई कार्गो की तुलना में रेलवे का पार्सल ट्रांसपोर्ट काफी सस्ता होता है. सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों व बाजारों तक भी माल आसानी से पहुंच सकेगा.

अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती : रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पार्सल स्पेशल ट्रेन न सिर्फ व्यापार को नई गति देगी बल्कि लॉजिस्टिक सेक्टर में क्रांति ला सकती है. छोटे व मध्यम व्यापारियों का भरोसा रेलवे पर और बढ़ेगा. समय पर माल पहुंचने से ग्राहकों का विश्वास भी मजबूत होगा. साथ ही देशभर में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी. रेलवे का यह कदम कारोबारियों, उद्योग जगत व उपभोक्ताओं सभी के लिए लाभकारी साबित होगा. एक ओर जहां सामान का परिवहन तेज व सस्ता होगा, वहीं दूसरी ओर यह देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देगा.
