रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर केबल: पटरियों की निगरानी के लिए तेजी से कार्य करने में मिलेगी मदद
सभी जोन पटरियों के प्रत्येक तरफ दो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाएंगे. जिससे कवच, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग और हाई-स्पीड वायरलेस नेटवर्क के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद मिलेगी.
Published : September 29, 2025 at 3:38 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: भारतीय रेल अपनी तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है. इसी क्रम में रेलवे ने सुरक्षित रेल परिचालन के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम (संचार प्रणाली) को अपग्रेड करने के लिए नई टेक्नोलॉजी शुरू की है.
इसमें पटरियों के दोनों ओर दो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाएंगे. जिससे कवच, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, हाई-स्पीड वायरलेस नेटवर्क और पटरियों तथा रोलिंग स्टॉक की निगरानी के लिए तेजी से कार्य करने में मदद मिलेगी.
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन (ओएफसी) के लाभों के बारे में बताते हुए, भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रबोध कुमार श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को बताया कि, ओएफसी तांबे के तारों की तुलना में बहुत तेज है. अब, रेलवे में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हो गया है, इसलिए ओएफसी सिस्टम को तेज करने और सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है.
प्रबोध कुमार श्रीवास्तव ने आगे बताया कि, पहले तांबे के तारों का इस्तेमाल अलग-अलग सिस्टम में किया जाता था. कुछ असामाजिक तत्व कभी-कभी इन तांबे के तारों को चुरा लेते थे. इससे रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता था. उन्होंने कहा कि, चोर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की चोरी करने में रुचि नहीं लेते. वह इसलिए क्योंकि उन्हें इस्तेमाल किए गए तारों की कीमत नहीं मिलती.
उन्होंने बताया कि, नई सिस्टम एक ही तार के कई उपयोग प्रदान करेगी क्योंकि यह एक समय में कई काम करने में सक्षम है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि, ओएफसी एक लागत प्रभावी सिस्टम है क्योंकि इसका उपयोग एक ही तार से कई प्रणालियों, विशेष रूप से संचार और सिग्नलिंग को चलाने के लिए किया जा सकता है. हालांकि, तांबे की प्रणाली में, रेलवे को प्रत्येक उपयोग के लिए कई केबल बिछाने पड़ते हैं.
नवीन कुमार ने आगे कहा कि, नई प्रणाली का रखरखाव कम है और इसे बिछाने के लिए एक ही बार में जनशक्ति का उपयोग किया जाता है, लेकिन तांबे की केबल बिछाने में हर बार लोगों की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है.
रेलवे के इस नई सिस्टम की जानकारी देते हुए, मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ स्वप्निल नीला ने कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनों को रेलवे पटरियों के प्रत्येक तरफ दो ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने का निर्देश दिया है.
इससे मध्य रेलवे ने भूमिगत ओएफसी की चुनौतियों को दूर करने और संचार पथ की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पूरे जोन के मौजूदा विद्युतीकृत खंडों में एरियल अर्थ कंडक्टर (एईसी) के रूप में 96 एफ ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग का प्रस्ताव रखा है, जिससे रेलवे में इस नई तकनीक को पेश किया जा रहा है.
सीपीआरओ ने बताया कि इस क्षेत्र में इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (आईपीएमपीएलएस-आधुनिक नेटवर्किंग तकनीक जो कुशल संचार आधार प्रदान करती है) की स्थापना की प्रक्रिया भूमिगत ओएफसी बिछाने की तुलना में अपेक्षाकृत तेज है.
96 फाइबर केबल रेलवे पटरियों के दोनों ओर बिछाई जाएंगी, जो बिजली लाइनों के अंदर होंगी और इसे और अधिक सुरक्षित बनाएंगी. रेलवे ने कहा कि इससे मार्ग विविधता सुनिश्चित होगी और ओएचई परिसंपत्तियों का इष्टतम पूंजीकरण सुनिश्चित होगा जिससे लागत कम होगी, और चूंकि फाइबर हवाई हैं, इसलिए रखरखाव अपेक्षाकृत आसान है.
रेलवे के मुताबिक, इसमें कमाई की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि इस तकनीक का आंतरिक रूप से उपयोग करने के अलावा इसे अन्य एजेंसियों को पट्टे पर भी दिया जा सकता है जिससे अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी.
