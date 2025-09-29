ETV Bharat / bharat

रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर केबल: पटरियों की निगरानी के लिए तेजी से कार्य करने में मिलेगी मदद

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 29, 2025 at 3:38 PM IST 4 Min Read

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: भारतीय रेल अपनी तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है. इसी क्रम में रेलवे ने सुरक्षित रेल परिचालन के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम (संचार प्रणाली) को अपग्रेड करने के लिए नई टेक्नोलॉजी शुरू की है. इसमें पटरियों के दोनों ओर दो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाएंगे. जिससे कवच, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, हाई-स्पीड वायरलेस नेटवर्क और पटरियों तथा रोलिंग स्टॉक की निगरानी के लिए तेजी से कार्य करने में मदद मिलेगी. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन (ओएफसी) के लाभों के बारे में बताते हुए, भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रबोध कुमार श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को बताया कि, ओएफसी तांबे के तारों की तुलना में बहुत तेज है. अब, रेलवे में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हो गया है, इसलिए ओएफसी सिस्टम को तेज करने और सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है. प्रबोध कुमार श्रीवास्तव ने आगे बताया कि, पहले तांबे के तारों का इस्तेमाल अलग-अलग सिस्टम में किया जाता था. कुछ असामाजिक तत्व कभी-कभी इन तांबे के तारों को चुरा लेते थे. इससे रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता था. उन्होंने कहा कि, चोर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की चोरी करने में रुचि नहीं लेते. वह इसलिए क्योंकि उन्हें इस्तेमाल किए गए तारों की कीमत नहीं मिलती. उन्होंने बताया कि, नई सिस्टम एक ही तार के कई उपयोग प्रदान करेगी क्योंकि यह एक समय में कई काम करने में सक्षम है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि, ओएफसी एक लागत प्रभावी सिस्टम है क्योंकि इसका उपयोग एक ही तार से कई प्रणालियों, विशेष रूप से संचार और सिग्नलिंग को चलाने के लिए किया जा सकता है. हालांकि, तांबे की प्रणाली में, रेलवे को प्रत्येक उपयोग के लिए कई केबल बिछाने पड़ते हैं.