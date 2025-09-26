ETV Bharat / bharat

रेलवे ने ऑपरेशंस को आधुनिक बनाने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित ऐप्स पेश किए

रेलवे ने ऑपरेशंस को आधुनिक बनाने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित ऐप्स पेश किए ( सांकेतिक तस्वीर IANS )

नई दिल्ली: रेलवे ने परिचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए एसेट मैनेजमेंट के लिए दो रेल-अर्थ डिजिटल एप्लिकेशन पेश किए हैं. ये दोनों एप्लिकेशन पारंपरिक पेपर-बेस्ड प्रोसेस की जगह एसेट मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रालइज, डेटा-संचालित अप्रोच अपनाएंगे, जिससे रेल नेटवर्क में सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी.

नए ऐप्स के बारे में जानकारी देते हुए मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ स्वप्निल नीला ने कहा, "सुगमरेल और रेल अर्थ इन एप्लिकेशन को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और परिचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में रेलवे के कदम के तहत, मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर अनूप कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है."

नए ऐप्स के बारे में जानकारी देते हुए मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ स्वप्निल नीला ने कहा, "सुगमरेल और रेल अर्थ नामक इन एप्लिकेशन को मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर अनूप कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में विद्युत विभाग द्वारा आंतरिक रूप से विकसित और लॉन्च किया गया है, जो रेलवे के ऑपरेशनल को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है."

सुगमरेल: लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए

सुगमरेल एक व्यापक एसेट सिस्टम है, जिसे एस्केलेटर और लिफ्ट के रखरखाव और विफलता विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है. यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कागज रहित है, जो रखरखाव अनुसूचियों और निरीक्षण रिपोर्टों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करता है.

प्रोएक्टिव मैंनेटेंस: यह सिस्टम बार-बार होने वाले फेलियर और रखरखाव की ड्यू डेट्स के चूक जाने पर अलर्ट भेजता है, जिससे समय पर ध्यान और हाई कंप्लायंस सुनिश्चित होता है.

परफोर्मेंस इनसाइट: यह विस्तृत, एसेट-वाइज और कारण-वार विफलता विश्लेषण प्रदान करता है. विफलताओं के बीच औसत समय (MTBF) और मैंटेनेंस रेट जैसे प्रमुख परफोर्मेंस इंडेक्शन (KPI) का उपयोग एसेट विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए किया जाता है.

सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग: एक रेल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, डिपो से लेकर मुख्यालय तक, सभी स्तरों पर एसेट स्टेट्स की स्थिति (महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य, स्वस्थ) की रियल टाइम निगरानी की अनुमति देती है.

बेहतर यात्री अनुभव

रेलवे के अनुसार यह एस्केलेटर और लिफ्टों का सुचारू और निरंतर संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव मिलता है.