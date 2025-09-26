रेलवे ने ऑपरेशंस को आधुनिक बनाने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित ऐप्स पेश किए
रेलवे ने परिचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए दो नए ऐप लॉन्च किए हैं.
Published : September 26, 2025 at 4:35 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे ने परिचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए एसेट मैनेजमेंट के लिए दो रेल-अर्थ डिजिटल एप्लिकेशन पेश किए हैं. ये दोनों एप्लिकेशन पारंपरिक पेपर-बेस्ड प्रोसेस की जगह एसेट मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रालइज, डेटा-संचालित अप्रोच अपनाएंगे, जिससे रेल नेटवर्क में सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी.
नए ऐप्स के बारे में जानकारी देते हुए मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ स्वप्निल नीला ने कहा, "सुगमरेल और रेल अर्थ इन एप्लिकेशन को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और परिचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में रेलवे के कदम के तहत, मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर अनूप कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है."
सुगमरेल: लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए
सुगमरेल एक व्यापक एसेट सिस्टम है, जिसे एस्केलेटर और लिफ्ट के रखरखाव और विफलता विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है. यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कागज रहित है, जो रखरखाव अनुसूचियों और निरीक्षण रिपोर्टों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करता है.
प्रोएक्टिव मैंनेटेंस: यह सिस्टम बार-बार होने वाले फेलियर और रखरखाव की ड्यू डेट्स के चूक जाने पर अलर्ट भेजता है, जिससे समय पर ध्यान और हाई कंप्लायंस सुनिश्चित होता है.
परफोर्मेंस इनसाइट: यह विस्तृत, एसेट-वाइज और कारण-वार विफलता विश्लेषण प्रदान करता है. विफलताओं के बीच औसत समय (MTBF) और मैंटेनेंस रेट जैसे प्रमुख परफोर्मेंस इंडेक्शन (KPI) का उपयोग एसेट विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए किया जाता है.
सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग: एक रेल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, डिपो से लेकर मुख्यालय तक, सभी स्तरों पर एसेट स्टेट्स की स्थिति (महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य, स्वस्थ) की रियल टाइम निगरानी की अनुमति देती है.
बेहतर यात्री अनुभव
रेलवे के अनुसार यह एस्केलेटर और लिफ्टों का सुचारू और निरंतर संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव मिलता है.
सुगमरेल के माध्यम से नियमित निगरानी संभावित समस्याओं की पहचान करने, खराबी की संभावना को कम करने और समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने में मदद करती है. खराबी की स्थिति में, सुगमरेल एस्केलेटर और लिफ्टों की त्वरित समस्या निवारण और मरम्मत की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यात्रियों के लिए डाउनटाइम और असुविधा कम होती है.
रेल-अर्थ
मध्य रेलवे के अनुसार रेल-अर्थ रेलवे के विद्युत अर्थिंग पिट के मैनजमेंट को मैन्युअल से सेंट्रलाइज, डेटा-संचालित संचालन में बदल देता है. प्रत्येक पिट को एक यूनीक सीरियल नंबर दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को स्थान, जुड़ी हुई संपत्तियों और निरीक्षण इतिहास सहित जानकारी तक आसान पहुंच मिलती है.
सुरक्षा अलर्ट: यह एप्लिकेशन अनहेल्दी पिट, ओवरड्यू निरीक्षणों और कभी जांच न किए गए पिट के लिए तत्काल अलर्ट प्रदान करता है.
सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग: यह अनिवार्य प्री-मानसून कंप्लायंस रिपोर्ट सहित कुशल योजना और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे समय पर सुरक्षा जांच सुनिश्चित होती है.
बढ़ी हुई जवाबदेही: यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा के प्रति अधिक जवाबदेही और सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है.
बेहतर सुरक्षा
उचित अर्थिंग से जनता और कर्मचारियों को बिजली के झटके लगने का खतरा कम होता है, जिससे एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित होता है. उचित अर्थिंग कनेक्शन विद्युत दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं और लोगों को संभावित नुकसान से बचाते हैं.
यह विद्युत प्रणालियों और उपकरणों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है, डाउनटाइम और रखरखाव लागत को कम करता है. रेल अर्थिंग को लागू करने से विद्युत सुरक्षा मानकों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है, जिससे संगठन के भीतर सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है.
