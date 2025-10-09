ETV Bharat / bharat

रेलवे ने रोलिंग स्टॉक की वास्तविक समय निगरानी के लिए आईपी आधारित हाइटेक कैमरे लगाए

नई दिल्ली: सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोलिंग स्टॉक की वास्तविक समय निगरानी रखने के लिए रेलवे ने कुछ क्षेत्रों में आधुनिक आईपी आधारित हाइटेक कैमरे लगाए हैं.

एडवांस कैमरों के बारे में बताते हुए पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने ईटीवी भारत को बताया कि, "ये एडवांस कैमरे हाई-डेफिनिशन वीडियो कैप्चर, नाइट विजन और मौसम प्रतिरोध जैसी सुविधाओं से लैस हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी ट्रेनों का विस्तृत निरीक्षण किया जा सकता है."

उन्होंने कहा, "इसमें रोलिंग स्टॉक का विशाल डेटा रखा जाएगा जिससे किसी भी कमी का पता लगाने के लिए विश्लेषण करने में मदद मिलेगी. इस आधार पर, रेलवे किसी भी समस्या का पता चलने पर उसे ठीक करता है." इससे समय की बचत होगी. ये कैमरे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगाए जा रहे हैं जो हाई इंफ्रा कैमरों के ज़रिए ट्रेन की स्कैनिंग करेंगे, जो पहले मैन्युअली किया जाता था." उन्होंने कहा, "स्कैनिंग के दौरान यह पहिये के तापमान, किसी लटके हुए हिस्से या अन्य खराबी की भी जांच करेगा."

इस नई प्रणाली से रेलवे परिचालन में और अधिक सुरक्षा सुविधाएं जुड़ेंगी, जिससे यात्रियों के साथ-साथ ट्रेनें भी सुरक्षित रहेंगी. इससे अत्यधिक गर्मी के कारण ट्रेन के पटरी से उतरने और आग लगने की घटनाओं से बचने में मदद मिलेगी.

भारतीय रेलवे ने कुछ महीने पहले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए कोचों और इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया था.

रोलिंग स्टॉक निगरानी के अलावा, रेलवे आईपी-आधारित कैमरा निगरानी प्रणाली भी स्थापित करेगा जो सभी साइबर सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करेगा और सीसीटीवी की निगरानी अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

आईपी ​​आधारित सीसीटीवी पारंपरिक सीसीटीवी से भिन्न हैं, क्योंकि यह भीड़ प्रबंधन, लावारिस सामान की सूचना, घुसपैठ का पता लगाने, सुरक्षित नेटवर्क और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से अधिकृत अधिकारियों के लिए दूरस्थ पहुंच के लिए एआई-संचालित विश्लेषण से सक्षम है.