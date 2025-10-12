ETV Bharat / bharat

रेलवे ने फेस्टिवल के मद्देनजर डिब्बों की संख्या बढ़ायी, अब नहीं दिखेगा ‘रिग्रेट’ स्टेटस

कोच बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू : उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जिन ट्रेनों में टिकट की मांग बेहद अधिक है, उनमें कोच बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इससे अधिक यात्रियों को टिकट बुक करने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही प्रतीक्षा सूची में फंसे लोगों को भी राहत मिल सकेगी.

नई दिल्ली: दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे बड़ी राहत दे रहा है. टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें बुकिंग के दौरान ‘रिग्रेट’ स्टेटस दिख रहा था. अब अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्रियों को अधिक टिकट उपलब्ध कराई जा रही हैं. सामान्य परिस्थितियों में 150 से अधिक वेटिंग टिकट नहीं दिए जाते हैं, लेकिन त्योहारों की भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था लचीली की गई है.

ट्रेनों में 3000 जनरल कोच लगाए गए (ETV Bharat)

सामान्य तौर पर 150 से अधिक वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाते : त्योहारों के मौसम में कई नियमित ट्रेनों में बुकिंग बहुत तेज़ी से पूरी हो रही है. सामान्य तौर पर 150 से अधिक वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाते हैं. इसके बाद सिस्टम रिग्रेट दिखाने लगता है, लेकिन भारी डिमांड को देखते हुए अब कई ट्रेनों में जनरल, स्लीपर या एसी कोच की संख्या बढ़ाई जा रही है. इससे न केवल रिग्रेट हटाया जा सकेगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा भी मिलेगी.

कोच बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)

त्योहारों के दौरान रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी निर्णय लिया है. ये स्पेशल ट्रेनें पूर्वांचल, बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे दिल्ली व आसपास के इलाकों में काम करने वाले प्रवासी लोग आसानी से घर पहुंच सकें. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक जैसे-जैसे स्पेशल ट्रेन अनाउंस की जा रही है उनका शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है, जिससे लोग उनमें टिकट बुक कर आसानी से गंतव्य तक पहुंच सकें.नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने यात्री सुविधा केंद्र का शनिवार को उद्घाटन करने पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 12,000 जनरल क्लास कोच बनाने का कार्य चल रहा है. इनमें से लगभग 3,000 कोच तैयार हो चुके हैं. इन्हें विभिन्न ट्रेनों में लगाया गया है. आने वाले महीनों में और अधिक कोच तैयार होंगे, जिससे ट्रेनों की क्षमता बढ़ेगी. यात्रियों को अधिक सुगम, सुरक्षित व आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा. त्योहारों के इस मौसम में रेलवे द्वारा की गई यह पहल लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है. अब उम्मीद है कि कोई भी यात्री सिर्फ रिग्रेट के कारण अपने घर लौटने से वंचित नहीं रहेगा. अतिरिक्त कोच बढ़ाने से उन्हें आरक्षित सीट मिलेगी.

