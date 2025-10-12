रेलवे ने फेस्टिवल के मद्देनजर डिब्बों की संख्या बढ़ायी, अब नहीं दिखेगा ‘रिग्रेट’ स्टेटस
दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे ने दी राहत.रेलवे ने पूर्वांचल रूट्स पर कई ट्रेनों में बढ़ाई बोगियां
Published : October 12, 2025 at 11:23 AM IST
नई दिल्ली: दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे बड़ी राहत दे रहा है. टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें बुकिंग के दौरान ‘रिग्रेट’ स्टेटस दिख रहा था. अब अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्रियों को अधिक टिकट उपलब्ध कराई जा रही हैं. सामान्य परिस्थितियों में 150 से अधिक वेटिंग टिकट नहीं दिए जाते हैं, लेकिन त्योहारों की भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था लचीली की गई है.
कोच बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू : उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जिन ट्रेनों में टिकट की मांग बेहद अधिक है, उनमें कोच बढ़ाकर रिग्रेट स्टेटस को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इससे अधिक यात्रियों को टिकट बुक करने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही प्रतीक्षा सूची में फंसे लोगों को भी राहत मिल सकेगी.
सामान्य तौर पर 150 से अधिक वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाते : त्योहारों के मौसम में कई नियमित ट्रेनों में बुकिंग बहुत तेज़ी से पूरी हो रही है. सामान्य तौर पर 150 से अधिक वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाते हैं. इसके बाद सिस्टम रिग्रेट दिखाने लगता है, लेकिन भारी डिमांड को देखते हुए अब कई ट्रेनों में जनरल, स्लीपर या एसी कोच की संख्या बढ़ाई जा रही है. इससे न केवल रिग्रेट हटाया जा सकेगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा भी मिलेगी.
