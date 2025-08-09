Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

दशहरा-दिवाली पर घर जाना फिर वहां से आना हुआ आसान, ट्रेन की टिकट पर 20% की छूट - INDIAN RAILWAYS

रेलवे ने आनेवाले त्योहार के दौरान भीड़भाड़ से बचने और ट्रेनों के अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम शुरू की है.

Indian Railways
भारतीय रेल. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: यदि आप दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान अपने गंतव्यों पर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करने की योजना बना रहे हैं, तो रेलवे ने आपके लिए एक खास ऑफर लाया है. इसके तहत आपको 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी. यह सुविधा उन यात्रियों के लिए लागू होगी जो अपनी वापसी यात्रा के लिए भी टिकट बुक कराते हैं.

वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह योजना प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर तैयार की गई है. इसका उद्देश्य यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से बचा जा सके, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित की जा सके तथा इस अवधि के दौरान विशेष रेलगाड़ियों का उपयोग किया जा सके.

रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए तथा त्योहारों के प्रमुख सीजन, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान व्यस्ततम यातायात को व्यापक स्तर पर पुनर्वितरित करने तथा विशेष रेलगाड़ियों सहित रेलगाड़ियों का दोनों ओर से उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है.

मंत्रालय ने बताया, "त्योहारों के दौरान आने वाली भीड़ के लिए रियायती किराए पर राउंड ट्रिप पैकेज नामक एक प्रायोगिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है. यह योजना उन यात्रियों पर लागू होगी जो निर्धारित अवधि के दौरान अपनी वापसी यात्रा का विकल्प चुनते हैं."

कब मिलेगी छूट:

केवल वापसी यात्रा के मूल किराए पर कुल 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इस योजना के तहत आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए समान श्रेणी और समान ओ-डी जोड़ी के लिए बुकिंग की जाएगी.

योजना लागू:

इस योजना के तहत, समान यात्रियों के समूह के लिए आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग पर छूट लागू होगी. वापसी यात्रा का यात्री विवरण आगे की यात्रा के समान ही होगा.

नियम व शर्तें:

  • ये बुकिंग टिकट केवल दोनों दिशाओं में कन्फर्म टिकटों के लिए ही मान्य होंगे.
  • इस योजना के तहत बुक किए गए टिकटों पर किराया वापस नहीं किया जाएगा.
  • यह योजना फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों को छोड़कर, सभी श्रेणियों और सभी ट्रेनों में लागू होगी, जिनमें विशेष ट्रेनें (ऑन डिमांड ट्रेनें) भी शामिल हैं.
  • किसी भी यात्रा में इन टिकटों में कोई संशोधन की अनुमति नहीं होगी.
  • रियायती किराये पर वापसी यात्रा बुकिंग के दौरान कोई छूट, रेल यात्रा कूपन, वाउचर आधारित बुकिंग, पास या पीटीओ स्वीकार्य नहीं होंगे.
  • आगे और वापसी यात्रा के टिकट एक ही तरीके से बुक किए जाने चाहिए, या तो इंटरनेट (ऑनलाइन) बुकिंग या आरक्षण कार्यालयों में काउंटर बुकिंग
  • इन पीएनआर के लिए चार्ट तैयार करते समय यदि कोई अतिरिक्त किराया वसूली की आवश्यकता पड़ती है तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

बुकिंग अवधि:

13 अक्टूबर के लिए बुकिंग 14 अगस्त से शुरू होगी. आगे की यात्रा के टिकट पहले 13 से 26 अक्टूबर के बीच ट्रेन शुरू होने की तिथि के लिए बुक किए जाएंगे. उसके बाद 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ट्रेन शुरू होने की तिथि के लिए कनेक्टिंग यात्रा सुविधा का उपयोग करके वापसी यात्रा के टिकट बुक किए जाएंगे. वापसी यात्रा की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी.

इसे भी पढ़ेंः

अब 75% तक वेटिंग टिकट हो रहे कन्फर्म, जानिए क्या है रेलवे की नई टिकटिंग व्यवस्था - RAILWAY NEW SYSTEM FOR TICKET

रक्षा बंधन पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से इन राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर हो जाएगा आसान

नई दिल्ली: यदि आप दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान अपने गंतव्यों पर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करने की योजना बना रहे हैं, तो रेलवे ने आपके लिए एक खास ऑफर लाया है. इसके तहत आपको 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी. यह सुविधा उन यात्रियों के लिए लागू होगी जो अपनी वापसी यात्रा के लिए भी टिकट बुक कराते हैं.

वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह योजना प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर तैयार की गई है. इसका उद्देश्य यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से बचा जा सके, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित की जा सके तथा इस अवधि के दौरान विशेष रेलगाड़ियों का उपयोग किया जा सके.

रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए तथा त्योहारों के प्रमुख सीजन, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान व्यस्ततम यातायात को व्यापक स्तर पर पुनर्वितरित करने तथा विशेष रेलगाड़ियों सहित रेलगाड़ियों का दोनों ओर से उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है.

मंत्रालय ने बताया, "त्योहारों के दौरान आने वाली भीड़ के लिए रियायती किराए पर राउंड ट्रिप पैकेज नामक एक प्रायोगिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है. यह योजना उन यात्रियों पर लागू होगी जो निर्धारित अवधि के दौरान अपनी वापसी यात्रा का विकल्प चुनते हैं."

कब मिलेगी छूट:

केवल वापसी यात्रा के मूल किराए पर कुल 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इस योजना के तहत आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए समान श्रेणी और समान ओ-डी जोड़ी के लिए बुकिंग की जाएगी.

योजना लागू:

इस योजना के तहत, समान यात्रियों के समूह के लिए आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग पर छूट लागू होगी. वापसी यात्रा का यात्री विवरण आगे की यात्रा के समान ही होगा.

नियम व शर्तें:

  • ये बुकिंग टिकट केवल दोनों दिशाओं में कन्फर्म टिकटों के लिए ही मान्य होंगे.
  • इस योजना के तहत बुक किए गए टिकटों पर किराया वापस नहीं किया जाएगा.
  • यह योजना फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों को छोड़कर, सभी श्रेणियों और सभी ट्रेनों में लागू होगी, जिनमें विशेष ट्रेनें (ऑन डिमांड ट्रेनें) भी शामिल हैं.
  • किसी भी यात्रा में इन टिकटों में कोई संशोधन की अनुमति नहीं होगी.
  • रियायती किराये पर वापसी यात्रा बुकिंग के दौरान कोई छूट, रेल यात्रा कूपन, वाउचर आधारित बुकिंग, पास या पीटीओ स्वीकार्य नहीं होंगे.
  • आगे और वापसी यात्रा के टिकट एक ही तरीके से बुक किए जाने चाहिए, या तो इंटरनेट (ऑनलाइन) बुकिंग या आरक्षण कार्यालयों में काउंटर बुकिंग
  • इन पीएनआर के लिए चार्ट तैयार करते समय यदि कोई अतिरिक्त किराया वसूली की आवश्यकता पड़ती है तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

बुकिंग अवधि:

13 अक्टूबर के लिए बुकिंग 14 अगस्त से शुरू होगी. आगे की यात्रा के टिकट पहले 13 से 26 अक्टूबर के बीच ट्रेन शुरू होने की तिथि के लिए बुक किए जाएंगे. उसके बाद 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ट्रेन शुरू होने की तिथि के लिए कनेक्टिंग यात्रा सुविधा का उपयोग करके वापसी यात्रा के टिकट बुक किए जाएंगे. वापसी यात्रा की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी.

इसे भी पढ़ेंः

अब 75% तक वेटिंग टिकट हो रहे कन्फर्म, जानिए क्या है रेलवे की नई टिकटिंग व्यवस्था - RAILWAY NEW SYSTEM FOR TICKET

रक्षा बंधन पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से इन राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर हो जाएगा आसान

Last Updated : August 9, 2025 at 1:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

रेलवे का राउंड ट्रिप पैकेजRAILWAY ROUND TRIP PACKAGEDISCOUNT ON RAILWAY TICKETSINDIAN RAILWAYS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.