रेलवे ने दीपावली व छठ पर यात्रियों को दी बड़ी राहत, दिल्ली से चलेंगी कई विशेष ट्रेनें; बुक कर लें टिकट
दीपावली-छठ पर रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा की. ये ट्रेनें मुख्य रूप से दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, और भागलपुर के लिए होंगी.
Published : September 16, 2025 at 6:54 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. हर साल की तरह इस बार भी भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को सीटें आसानी से मिल सकें. यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. विशेष ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है. ये ट्रेनें मुख्य रूप से दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, जोगबनी सीतामढ़ी, जयपुर, राजगीर और भागलपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी.
लखनऊ – नई दिल्ली विशेष ट्रेन (04203/04204):
यह ट्रेन 22 सितंबर से 24 नवंबर 2025 तक चलाई जाएगी. ट्रेन संख्या 04203 लखनऊ से प्रत्येक सोमवार सुबह 8:05 बजे चलेगी और अगली सुबह 6:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04204 नई दिल्ली से रात 8:20 बजे रवाना होकर सुबह 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी. ये ट्रेन नई दिल्ली से प्रत्येक सोमवार को चलेगी.
आनंद विहार टर्मिनल– जोगबनी विशेष (04008/04007):
यह विशेष ट्रेन 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएगी. ट्रेन संख्या 04008 हर शनिवार को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 8:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 3:00 बजे जोगबनी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04007 हर शनिवार को जोगबनी से शाम 6:30 बजे रवाना होगी और शाम 5:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
दिल्ली- सीतामढ़ी जं. विशेष (04010/04009):
यह विशेष ट्रेन 2 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलाई जाएगी. ट्रेन संख्या 04010 दिल्ली जं. से रात 11:05 बजे चलेगी. अगले दिन रात में 11:58 बजे सीतामढ़ी जं. पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04009 सीतामढ़ी से रात 11:55 बजे रवाना होकर अगले दिन दिल्ली जं. पर रात 10:30 बजे पहुंचेगी.
नई दिल्ली – गोरखपुर विशेष (04022/04021):
यह विशेष ट्रेन 19 सितंबर से 29 नवंबर तक 20 फेरे लगाएगी. ट्रेन संख्या 04022 नई दिल्ली से दोपहर 2:00 बजे चलेगी. अगले दिन रात 11:10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04021 गोरखपुर से सुबह 7:00 बजे रवाना होकर शाम 5:00 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.
आनंद विहार टर्मिनल – जयपुर विशेष (04060/04059):
यह स्पेशल ट्रेन 25 सितंबर से 28 नवंबर तक चलाई जाएगी. यह ट्रेन कुल 20 फेरे लगाएगी. ट्रेन संख्या 04060 सुबह 9:00 बजे प्रत्येक वीरवार को आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी. ट्रेन संख्या 04059 जयपुर से सुबह 10:00 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
आनंद विहार टर्मिनल- राजगीर विशेष (04070/04069):
यह स्पेशल ट्रेन 26 सितंबर से 28 नवंबर के बीच 20 फेरे लगाएगी. ट्रेन संख्या 04070 आनंद विहार टर्मिनल से रात 12:20 बजे चलेगी. शाम 7:00 बजे राजगीर पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04069 राजगीर से रात 11:30 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 7:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
दिल्ली- भागलपुर विशेष (04064/04063):
इस विशेष ट्रेन के कुल 20 फेरे 23 सितंबर से 26 नवंबर के बीच चलाए जाएंगे. ट्रेन संख्या 04064 दिल्ली जं. से सुबह 11:00 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04063 भागलपुर से दोपहर 1:40 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
समय से बुक कर लें ट्रेन में टिकट : उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि इन ट्रेनों में पर्याप्त संख्या में स्लीपर और एसी कोच लगाए गए हैं. इनका संचालन मुख्य रूप से सप्ताह में एक या दो दिन तय किया गया है. त्योहारों पर भारी भीड़ के बीच ये विशेष ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होंगी. यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट समय पर बुक कर लें.
