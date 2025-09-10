ETV Bharat / bharat

त्योहारों पर ट्रेनों का सफर बने और सुरक्षित, रेलवे ने की सुरक्षा मानकों की समीक्षा

रेलवे अब पटरियों से लेकर ट्रेनों की तकनीकी व्यवस्था तक हर स्तर पर सुरक्षा की अतिरिक्त निगरानी करेगा, ताकि सफर और सुरक्षित हो सके.

Indian Railways
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 5:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्ली: देशभर में करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सहित विभिन्न विभागों में सुरक्षा ऑडिट और विशेष अभियानों की समीक्षा की है. समीक्षा के बाद सभी विभागों को सख्ती से सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से आना-जाना करते हैं.

सुरक्षा ऑडिट के लाभों के बारे में बताते हुए, भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा, "ये ऑडिट रेलवे सुरक्षा के लिए लाभदायक हैं और कर्मचारियों को कार्यस्थल पर निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए सतर्क करते हैं. सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग सिग्नलिंग इंजीनियरिंग मैनुअल का पालन करता है और यात्रियों के साथ-साथ रेलवे की सुरक्षा के लिए सभी मानदंडों का पालन करता है."

आईआरएसटीएमयू के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने ईटीवी भारत को बताया कि ये ऑडिट अच्छे हैं. अक्सर यह देखा गया है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऑडिट के तहत शामिल नहीं होते हैं, जिसमें विभागों में जनशक्ति की कमी, विकास के लिए पैनल का स्वरूप और मौजूदा कर्मचारियों पर अधिक बोझ शामिल हैं, जिन्हें भी ऑडिट के तहत शामिल किया जाना चाहिए.

प्रकाश ने कहा, "कभी-कभी ऑडिट टीमें कमियां ढूंढ लेती हैं, लेकिन उन पर उचित कार्रवाई करती हैं. हालांकि, वे जिम्मेदारी दूसरे विभागों पर डाल देती हैं, जिससे उन पर दबाव बनता है." दक्षिण मध्य रेलवे में महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव ने रेलवे यार्डों में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और यार्डों में ट्रेनों की शंटिंग करने के निर्देश दिए हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इंजीनियरिंग और सिग्नलिंग विभागों के सहयोग से एक सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया. जिसमें महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल, उचित गेट संचालन प्रक्रिया, ट्रेनों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीति, और स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्रों में परिचालन सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

ईटीवी भारत से बात करते हुए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने कहा, "लोको पायलट नियम और विनियमों के अनुसार लोकोमोटिव चलाते हैं और उन मानदंडों का पालन करते हैं जो यात्रियों, ट्रेन और ड्राइवरों को सुरक्षित रखते हैं."

शरण ने बताया, "विशेष मामलों में, रेलवे हमें परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण देता है जिससे हमें उस स्थिति से निपटने में मदद मिलती है. अगर रेलवे कोई नई व्यवस्था शुरू करता है, तो रेलवे लोको पायलटों को बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के ज़रिए उस नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करता है."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN RAILWAYSRAILWAY SECURITY MEASURESभारतीय रेलरेलवे की सुरक्षा के उपायRAILWAY REVIEWS SAFETY MEASURES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.