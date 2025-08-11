ETV Bharat / bharat

रेल यात्रियों का सफर होगा और तेज-सुरक्षित, रेलवे ने उठाए बड़े कदम - INDIAN RAILWAYS

रेलवे ने 'ट्रैक एनालिटिक्स सेल' बनाने का फैसला किया है, जो पटरियों से लेकर रखरखाव तक हर चीज़ पर डिजिटल नजर रखेगा.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 8:39 PM IST

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः भारतीय रेलवे यात्रियों की यात्रा को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की तैयारी में है. इसके लिए रेलवे ने एक खास 'ट्रैक एनालिटिक्स सेल' बनाने का फैसला किया है, जो पटरियों से लेकर रखरखाव तक हर चीज़ पर डिजिटल नजर रखेगा. इस स्मार्ट निगरानी से ट्रेन लेट होने की दिक्कत कम होगी, हादसों का खतरा घटेगा और यात्रियों को सफर का बेहतर अनुभव मिलेगा.

रेलवे बोर्ड के अनुसार, इस सेल की मुख्य भूमिका फील्ड अधिकारियों की मदद करना होगी. यह ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम और ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस/बीएमएस) पर डेटा की निगरानी करेगा और उपयोगी जानकारी देगा. असामान्यताओं को पहचानेगा और समय पर सही डेटा डालने को सुनिश्चित करेगा.

रेलवे बोर्ड के एक पत्र में कहा गया है कि रेलवे में डिजिटलीकरण बढ़ने से रखरखाव, योजना और कामकाज से जुड़ा बहुत सारा डेटा अब टीएमएस/बीएमएस जैसे कई वेब-आधारित प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है. फील्ड अधिकारी, खासकर ब्रांच अधिकारी, इन स्रोतों से उपयोगी जानकारी निकालने में बहुत समय लगाते हैं.

"इसलिए, सिस्टम को ज्यादा कुशल और केंद्रित बनाने के लिए डिविजन स्तर पर ट्रैक एनालिटिक्स सेल बनाने का फैसला किया गया है. इसी तरह, भारतीय रेलवे के लिए सीपीडी/टीएमएस/एनआर के तहत एक सेल भी होगा." आरबी के पत्र के मुताबिक, सभी जोनल रेलवे से अनुरोध किया गया है कि वे 31 अगस्त तक डिविजनों में टीएसी बनाने की जरूरी व्यवस्था करें.

क्या है उद्देश्यः

डिविजन स्तर पर और सीपीडी/टीएमएस/एनआर के तहत टीएसी, टीएमएस/बीएमएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों की मदद से डेटा-आधारित फैसले लेने में सहायता करेगा. रखरखाव की योजना को बेहतर बनाएगा और सुरक्षा की निगरानी को मजबूत करेगा. इसकी मुख्य भूमिका फील्ड अधिकारियों की मदद करना है, जैसे टीएमएस/बीएमएस पर डेटा की निगरानी, उपयोगी जानकारी प्रदान करना, असामान्यताओं को पहचानना और समय पर सही डेटा डालने को सुनिश्चित करना.

मुख्य कामः

यह सेल मुख्य रूप से टीएमएस/बीएमएस से जुड़े काम करेगा, जिसमें रोजाना निगरानी और डेटा अनुपालन शामिल है.

टीएमएस-आधारित सुरक्षा निगरानीः

टीएमएस में सुरक्षा से जुड़े डेटा की लगातार निगरानी करेगा. असामान्यताओं और महत्वपूर्ण अलर्ट को संबंधित अधिकारियों को बताएगा, और समस्या हल होने तक हर स्तर पर अनुपालन की प्रगति पर नजर रखेगा. सीपीडी/टीएमएस/एनआर के तहत सेल द्वारा तैयार की गई उपयोगी जानकारी को डिविजन अधिकारियों तक पहुंचाएगा, टीएमएस पर उपलब्ध रिपोर्टों में असामान्यताएं, गड़बड़ियां या अपवादों को पहचानेगा. संबंधित फील्ड अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से सुधार करवाएगा.

अपवाद संभालना और सुधार:

टीएमएस में डेटा को नियमित और समय पर अपडेट करने को सुनिश्चित करेगा, खासकर समय पर डेटा डालना, संपत्तियों का निरीक्षण और निरीक्षण में पाई गई कमियों का अनुपालन, संपत्तियों का नवीनीकरण, टीआरसी और ओएमएस रनों के दौरान पहचानी गई जगहों पर ध्यान देना.

नए डेटा फील्ड और फीचर्स:

टीएमएस में कोई नया फील्ड या फीचर आने पर उसे सही ढंग से भरने को सुनिश्चित करेगा, अगर डेटा नहीं भरा गया तो संबंधित अधिकारियों से फॉलो-अप करेगा. डिविजन अधिकारियों को टीएमएस फीचर्स समझने और इस्तेमाल करने में मदद देगा. जरूरत के अनुसार डेमो और छोटे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा.

समन्वय और फीडबैक:

डेटा जानकारी और फील्ड कामकाज के बीच एक कड़ी का काम करेगा, अनसुलझे मुद्दों या डेटा गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं पर डिविजन अधिकारियों को नियमित फीडबैक देगा.

स्टाफिंग और रिपोर्टिंग संरचना:

हर डेटा एनालिसिस सेल में एक परमानेंट वे (पी.वे) सुपरवाइजर सेल का इंचार्ज होगा, एक या दो ट्रैक मेंटेनर जो कंप्यूटर इस्तेमाल में कुशल होंगे. डिविजन सेल रोजाना कामकाज के लिए वरिष्ठ संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा.

चंचल मुखर्जी

