जनरल टिकट लेकर AC बोगी में घुसे या फिर अपने पास में ज्यादा सामान रखे, तो खैर नहीं... - RAILWAY CHECKING CAMPAIGN

Published : May 23, 2025

नई दिल्ली: यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने बिना टिकट और अनियमित यात्रियों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए स्पॉट चेक, एंबुश चेक और फोर्टिफिकेशन चेक अभियान शुरू किए हैं. पूर्वोत्तर रेलवे ने लोगों की इन गलत आदतों से राजस्व की हानि को रोकने के लिए भी यह अभियान चलाया है. रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे उचित टिकट खरीदने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें. रेलवे की पहल की जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि, "रेल यात्रियों को सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देश पर रेलवे कर्मचारियों ने इस सप्ताह गोरखपुर से मनकापुर, बस्ती, गोंडा एवं सीवान रेलखंडों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया. जिसमें बिना टिकट वालों यात्रियों और अधिक सामान ले जाने वालों से कुल 5 लाख 65 हजार 140 रुपये जुर्माना वसूला गया."

इसी तरह की कार्रवाई उत्तर मध्य रेलवे जोन में भी की गई, जहां टिकट चेकिंग स्टाफ ने प्रयागराज जंक्शन और छिवकी स्टेशन तथा ट्रेनों में बिना टिकट लोगों की जांच की गयी. उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने पिछले सप्ताह सघन चेकिंग की जानकारी देते हुए बताया, "चेकिंग के दौरान कुल 131 लोगों से 90 हजार 400 रुपये का जुर्माना वसूला गया. इसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले 116 यात्रियों से 88 हजार 900 रुपये, जबकि गंदगी फैलाने वाले 15 यात्रियों से 1500 रुपये का जुर्माना वसूला गया."

