चंचल मुखर्जी.

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे अब ट्रेन की सुरक्षा और यात्रा को और भरोसेमंद बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित नई तकनीक अपना रहा है. इस तकनीक का नाम है 'मशीन विज़न बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम' (MVIS). इसका काम होगा, चलती ट्रेन के नीचे के हिस्से (अंडर-गियर) की हाई-रेज़ोल्यूशन फोटो लेकर यह पता लगाना कि कहीं कोई पार्ट लटका हुआ, ढीला या गायब तो नहीं है.

जैसे ही सिस्टम को कोई गड़बड़ी दिखेगी, यह तुरंत रेलवे को अलर्ट भेज देगा ताकि फौरन कार्रवाई हो सके और हादसों को टाला जा सके. इससे न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि मैनुअल चेकिंग की जरूरत भी कम होगी.

पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू होगाः

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, शुरुआत में यह सिस्टम चार जगह लगाया जाएगा. दिल्ली डिवीजन में तुगलकाबाद, नागपुर डिवीजन में मौदा, पूर्वी तट रेलवे के विशाखापट्टनम-विजयनगरम सेक्शन में और दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली डिवीजन में तोरणगल्लू. अगर यह सफल हुआ तो इसे देशभर के सभी रेलवे ज़ोन में लागू किया जाएगा.

यह सिस्टम डीएफसीसीआईएल (Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited) की मदद से लगाया जा रहा है. इससे ट्रेन ऑपरेशन की सुरक्षा बढ़ेगी, हादसों और सर्विस में रुकावट के जोखिम कम होंगे. रेलवे ने पहले भी कई आधुनिक तकनीकें अपनाई हैं जैसे, 'ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम (OMRS)' और 'व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर (WILD)'. साथ ही यात्री सेवाओं और मालगाड़ी संचालन में भी एआई-आधारित सिस्टम लगाए जा रहे हैं.

क्या कहते हैं मंत्रीः

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को बताया, "यह चलती ट्रेनों में लटके हुए हिस्सों या गायब घटकों का पता लगाने के लिए एक एआई/एमएल संचालित प्रणाली है. इन 4 प्रणालियों की स्थापना के लिए चिन्हित स्थान उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में तुगलकाबाद के पास, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में मौदा के पास, पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन में विशाखापत्तनम-विजयनगरम खंड में और दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली डिवीजन में तोरणगल्लू के पास हैं."

