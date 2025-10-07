त्योहार में बिना टिकट यात्रा की सोच रहे हैं, तो सावधान! रेलवे ने 70 हजार से ज्यादा यात्रियों पर लगाया जुर्माना
रेल यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए रेलवे ने विभिन्न जोनों के स्टेशनों पर बेटिकट यात्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.
Published : October 7, 2025 at 5:36 PM IST
चंचल मुखर्जी.
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने सख्ती तेज कर दी है. यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच बेटिकट यात्रा पर लगाम लगाने के लिए रेलवे विशेष चेकिंग अभियान चला रहा है. रेलवे ने 1 से 30 सितंबर तक कई रेलवे जोनों के विभिन्न स्टेशनों पर 70,000 से अधिक बेटिकट यात्रियों पर कार्रवाई की और करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया.
रेलवे का कहना है कि हर त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट या गलत टिकट लेकर यात्रा करते हैं, जिससे वास्तविक टिकटधारकों को परेशानी होती है. ऐसे में यह कदम यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे बिना टिकट यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के और अधिक चेकिंग अभियान चलाएगा ताकि वास्तविक टिकट धारक यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा मिल सके. रेलवे अक्सर इस तरह का अभियान चलाता है."
प्रयागराज मंडल द्वारा 1 से 30 सितंबर तक चलाए गए टिकट चेकिंग अभियान में 61,039 यात्रियों से 3 करोड़ 89 लाख 35 हजार 152 रुपये जुर्माना वसूला गया. इसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले 30 हजार 493 यात्रियों से 2 करोड़ 43 लाख 41 हजार 635 रुपये, अनियमित यात्रा करने वाले 27 हजार 249 यात्रियों से 1 करोड़ 41 लाख 18 हजार 235 रुपये और बिना बुक किए सामान के 3297 मामलों में 4 लाख 75 हजार 282 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
इसी तरह, उत्तर रेलवे ने सितंबर में जम्मू संभाग में टिकट जांच अभियान चलाया और लगभग 30 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया. बिना टिकट यात्रियों पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए, जम्मू संभाग के वरिष्ठ संभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक, उचित सिंघल ने कहा, "संभाग के जांच कर्मचारियों ने अवैध यात्रियों को पकड़ने और उन पर उचित जुर्माना लगाने में असाधारण प्रदर्शन किया है. यह अवैध यात्रा पर रेलवे की कार्रवाई की सफलता को दर्शाता है."
पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन अपने रेल यात्रियों को सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा सुविधाएं प्रदान करने तथा रेल राजस्व की हानि को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी.
प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रकाश चंद्र जायसवाल के नेतृत्व में वाणिज्य अधिकारियों की एक टीम ने 11 से 22 सितंबर तक गोरखपुर से बस्ती, गोंडा, सिसवा बाजार, सीवान और बेल्थरा रोड रेल खंड पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाया. इस अभियान के तहत बिना टिकट, अनियमित और बिना बुक किए सामान के कुल 481 मामले पकड़े गए, जिससे 3 लाख 3 हजार 95 रुपये जुर्माना वसूला गया.
मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से अगस्त) के दौरान उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं. मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की समर्पित टिकट जांच टीमों ने बिना टिकट, अनुचित या अमान्य यात्रा प्राधिकरण के साथ यात्रा कर रहे 17.19 लाख यात्रियों को पकड़ा और 100.50 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जुर्माना वसूला.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, "रेलवे हमेशा बिना टिकट यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए टिकट जांच अभियान चलाता है. चेकिंग स्टाफ दो-तीन तरह के मामलों को पकड़ता है जैसे बिना टिकट यात्री, अनियमित टिकट और अमान्य टिकट."
त्रिपाठी ने आगे कहा, "अगर टिकट जांच कर्मचारी किसी यात्री को बिना टिकट के पकड़ लेते हैं, तो वे उसे ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस जगह तक खोजते हैं जहां से यात्रा शुरू की है. अगर कोई यात्री जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो कर्मचारी उस पर जुर्माना लगाते हैं. जनरल टिकट की वैधता कोच की श्रेणी के अनुसार यात्रा पूरी होने वाले स्टेशन तक होती है और बाकी राशि यात्री से वसूल ली जाती है."
