सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
नासिक: आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले 2027, जो महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित होने वाला है, को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं. कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालु देशभर से आते हैं, जिसके लिए रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना और कनेक्टिविटी में सुधार करना अनिवार्य हो जाता है. इसी उद्देश्य से रेलवे ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

बुनियादी ढांचे में बड़े स्तर पर सुधार
रेलवे ने नासिक क्षेत्र में कई नई रेल लाइनों और मौजूदा लाइनों के विस्तार की योजनाएँ बनाई हैं. जिन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षणों को मंजूरी दी गई है, उनमें नासिक-शिरडी नई लाइन (95 किमी), नासिक-त्र्यंबकेश्वर-दहानू रोड नई लाइन (100 किमी), कसारा-आसनगांव चौथी लाइन (35 किमी), मनमाड-आसनगांव तीसरी व चौथी लाइन (131 किमी) और भुसावल-वर्धा तीसरी व चौथी लाइन (314 किमी) शामिल हैं.

इसके अतिरिक्त, नासिक में भीड़ प्रबंधन और ट्रेनों की सुचारू आवाजाही के लिए कई अन्य विकास कार्य भी शुरू किए गए हैं. इनमें मनमाड-जलगांव तीसरी लाइन, यार्ड रीमॉडलिंग, ऑटोमैटिक सिग्नलिंग, और रेल ओवर ब्रिज (ROB) तथा अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण शामिल है. इस क्षेत्र में कुल 393 करोड़ रुपये की लागत से 18 ROB और RUB की योजना बनाई गई है.

विशेष ट्रेनों और सेवाओं की योजना
वर्तमान में नासिक रोड स्टेशन से 138 ट्रेनें संचालित होती हैं, जबकि देवलाली स्टेशन से 14 ट्रेनें चल रही हैं. ये ट्रेनें देश के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, पटना, कोलकाता से जुड़ी हुई हैं. सिंहस्थ कुंभ के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की भी योजना बनाई है.

इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अनुभव से सबक लेते हुए रेलवे ने अपनी रणनीतियाँ तैयार की हैं. प्रयागराज में 17,300 से अधिक ट्रेनों का संचालन हुआ, जिसमें 7484 विशेष ट्रेनें शामिल थीं. रेलवे ने इस आयोजन के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बुनियादी ढांचे का विस्तार किया था.

रेलवे द्वारा जारी ई-कॉफ़ी टेबल बुक "अमृत ऑन व्हील्स" में इन सभी प्रयासों का वृत्तांत दिया गया है. रेलवे का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु को एक सुरक्षित, सुविधाजनक और स्मरणीय यात्रा अनुभव मिल सके.

