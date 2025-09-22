ETV Bharat / bharat

जानें क्या है रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली, जो सुरक्षित और तेज यात्रा संभव बनाती है

यात्रियों और रेल सुरक्षा को मजबूत बनाने और त्रुटियों की संभावना को कम करने के लिए रेलवे ने अत्याधुनिक स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की शुरुआत की.

Railways Signalling system
भारतीय रेल. (ANI)
ETV Bharat Hindi Team

September 22, 2025

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्ली: रेलवे ने यात्रियों और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली शुरू की है. यह प्रणाली समय पर ट्रेनों के प्रस्थान, परिसंपत्तियों के कुशल उपयोग और घटनाओं की निगरानी को आसान बनाती है. यह कदम रेल परिचालन के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नई प्रणाली वास्तविक समय की निगरानी और स्वचालित नियंत्रण उपलब्ध कराती है. जिससे समय पर प्रस्थान, परिसंपत्तियों का कुशल उपयोग, बेहतर सेवा विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है. साथ ही, इसमें सभी मौसम में स्पष्ट दृश्यता के लिए एलईडी सिग्नल लैंप और घटनाओं की व्यापक निगरानी के लिए डेटालॉगर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

पूर्वी तट रेलवे ने हाल ही में तालचेर-पारादीप माल ढुलाई गलियारे के कटक-पारादीप खंड (83 किमी) पर अत्याधुनिक स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया है. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह प्रणाली पारादीप बंदरगाह को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर रेलवे परिचालन के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

रेलवे के अनुसार, कई रेलवे जोन अब अधिक सुरक्षित, तेज और अधिक विश्वसनीय हैं, तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित हैं.

भारतीय रेलवे एस एंड टी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "इस प्रणाली में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच नियमित अंतराल पर सिग्नल लगे होते हैं. अगर कोई ट्रेन सिग्नल पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन ऑटो सेक्शन में प्रवेश कर सकती है, जिसके बाद इस प्रणाली में एक के बाद एक दो-तीन ट्रेनें चल सकती हैं. पहले, एक ब्लॉक सिस्टम था जिसमें पहली ट्रेन के ब्लॉक सेक्शन पार करने तक दूसरी ट्रेन को अनुमति नहीं दी जाती थी."

उन्होंने आगे कहा, कि नई प्रणाली से इंसानों पर निर्भरता भी कम हो जाती है क्योंकि सभी गतिविधियों पर रिले रूम के ज़रिए नज़र रखी जा सकती है. स्टेशन मास्टर के कमरे में प्रदर्शित किया जा सकता है. इसके और डेटालॉगर्स के ज़रिए हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है और उसका पालन किया जा सकता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए आईआरएसटीएमयू के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा, "यह प्रणाली एक सेक्शन में ट्रेनों को चलाने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करती है. नई सिग्नलिंग प्रणाली एक सेक्शन में अधिक ट्रेनों को अनुमति देती है, जिससे कम समय में ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ जाती है."

स्वचालित सिग्नलिंग के लाभ:

  • यह ट्रेनों के बीच कम दूरी पर अधिक क्षमता और तेज़ गति प्रदान करता है, जिससे कम समय में अधिक सेवाएं प्राप्त होती हैं.
  • मानवीय निर्भरता को कम करता है, त्रुटि के जोखिम को कम करता है और यात्री एवं माल सुरक्षा को मज़बूत करता है.
  • गंतव्य की ओर तेज़ माल ढुलाई औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति में योगदान देगी.
  • इस प्रणाली में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत विद्युत आपूर्ति, सभी मौसम स्थितियों में स्पष्ट दृश्यता के लिए एलईडी सिग्नल लैंप, व्यापक घटना निगरानी के लिए डेटालॉगर और वास्तविक समय ट्रेन निगरानी के लिए सभी स्टेशनों पर वीडियो डिस्प्ले इकाइयां स्थापित हैं.

स्वचालित सिग्नलिंग क्या है:

स्वचालित सिग्नलिंग, रेल संचालन की एक प्रणाली है जिसमें ट्रेनों की गति स्वचालित स्टॉप सिग्नल द्वारा नियंत्रित होती है. ये सिग्नल स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन में ट्रेनों के आने-जाने के दौरान स्वचालित रूप से संचालित होते हैं. इस प्रणाली में, दो स्टेशनों के बीच ब्लॉक सेक्शन में एक से अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.

AUTOMATIC SIGNALLING SYSTEMTRAIN SAFETYरेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग प्रणालीभारतीय रेलRAILWAYS SIGNALLING SYSTEM

