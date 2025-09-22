ETV Bharat / bharat

जानें क्या है रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली, जो सुरक्षित और तेज यात्रा संभव बनाती है

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्ली: रेलवे ने यात्रियों और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली शुरू की है. यह प्रणाली समय पर ट्रेनों के प्रस्थान, परिसंपत्तियों के कुशल उपयोग और घटनाओं की निगरानी को आसान बनाती है. यह कदम रेल परिचालन के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नई प्रणाली वास्तविक समय की निगरानी और स्वचालित नियंत्रण उपलब्ध कराती है. जिससे समय पर प्रस्थान, परिसंपत्तियों का कुशल उपयोग, बेहतर सेवा विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है. साथ ही, इसमें सभी मौसम में स्पष्ट दृश्यता के लिए एलईडी सिग्नल लैंप और घटनाओं की व्यापक निगरानी के लिए डेटालॉगर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

पूर्वी तट रेलवे ने हाल ही में तालचेर-पारादीप माल ढुलाई गलियारे के कटक-पारादीप खंड (83 किमी) पर अत्याधुनिक स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया है. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह प्रणाली पारादीप बंदरगाह को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर रेलवे परिचालन के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

रेलवे के अनुसार, कई रेलवे जोन अब अधिक सुरक्षित, तेज और अधिक विश्वसनीय हैं, तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित हैं.

भारतीय रेलवे एस एंड टी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "इस प्रणाली में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच नियमित अंतराल पर सिग्नल लगे होते हैं. अगर कोई ट्रेन सिग्नल पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन ऑटो सेक्शन में प्रवेश कर सकती है, जिसके बाद इस प्रणाली में एक के बाद एक दो-तीन ट्रेनें चल सकती हैं. पहले, एक ब्लॉक सिस्टम था जिसमें पहली ट्रेन के ब्लॉक सेक्शन पार करने तक दूसरी ट्रेन को अनुमति नहीं दी जाती थी."