सिग्नल पास्ड एट डेंजर: रेलवे ने लोको पायलट को सतर्क रहने की दी सलाह

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: रेलवे प्राधिकरण ने कुछ घटनाओं की सूचना के बाद लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को सतर्क रहने और नियमों का पालन करने के साथ-साथ सिग्नल पास्ड एट डेंजर (एसपीएडी) के मुताबिक गति बनाए रखने की सलाह दी है.

खासकर त्योहारों के मौसम में लगभग 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलने वाली हैं. ऐसे में रेलवे प्राधिकरण ने यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रेन संचालन और सिग्नल पास्ड एट डेंजर (एसपीएडी) घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए प्राधिकरण ने सुरक्षा संचालन के लिए चार प्रमुख सिद्धांत सुझाए हैं.

पहला, सिग्नल कॉल-आउट की आदत डालें, दूसरा भ्रम से बचें, तीसरा पर्याप्त आराम करें और चौथा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन से दूर रहें. एसपीएडी घटनाओं पर बात करते हुए, लोको पायलट कमलेश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि, रेलवे अधिकारी अक्सर लोको पायलटक और असिस्टेंट लोको पायलट को जागरूक करने और एसपीएडी घटनाओं को कम करने के लिए परामर्श आयोजित करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, यह देखा गया है कि विशेष ट्रेनों के संचालन के दौरान कर्मचारियों की कमी और अतिरिक्त कार्यभार की कमी होती है, जिससे लोको पायलटों पर बोझ पड़ता है, जिसके बाद ये घटनाएं हो सकती हैं.

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया कि, कर्मचारियों की कमी के कारण लोको पायलट पर विशेष रूप से विशेष ट्रेनें चलाने के दौरान दबाव रहता है. यह स्थिति लोको पायलट पर काम का दबाव डालती है क्योंकि अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के लिए कोई अतिरिक्त कर्मचारी तैनात नहीं किया जाता है. यह स्थिति एक लोको पायलट के आराम को भी प्रभावित करती है.

दूसरी तरफ प्रयागराज लॉबी में एक विशेष सुरक्षा चर्चा आयोजित की गई, जहां अपर मंडल रेल प्रबंधक (संचालन), वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (संचालन) और स्टेशन निदेशक ने मुख्य लोको निरीक्षकों और रनिंग स्टाफ के साथ बातचीत की.