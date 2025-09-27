ETV Bharat / bharat

सिग्नल पास्ड एट डेंजर: रेलवे ने लोको पायलट को सतर्क रहने की दी सलाह

रेलवे ने एसपीएडी घटनाओं से बचने के लिए लोको पायलट को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Railways
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 4:25 PM IST

4 Min Read
चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: रेलवे प्राधिकरण ने कुछ घटनाओं की सूचना के बाद लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को सतर्क रहने और नियमों का पालन करने के साथ-साथ सिग्नल पास्ड एट डेंजर (एसपीएडी) के मुताबिक गति बनाए रखने की सलाह दी है.

खासकर त्योहारों के मौसम में लगभग 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलने वाली हैं. ऐसे में रेलवे प्राधिकरण ने यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रेन संचालन और सिग्नल पास्ड एट डेंजर (एसपीएडी) घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए प्राधिकरण ने सुरक्षा संचालन के लिए चार प्रमुख सिद्धांत सुझाए हैं.

पहला, सिग्नल कॉल-आउट की आदत डालें, दूसरा भ्रम से बचें, तीसरा पर्याप्त आराम करें और चौथा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन से दूर रहें. एसपीएडी घटनाओं पर बात करते हुए, लोको पायलट कमलेश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि, रेलवे अधिकारी अक्सर लोको पायलटक और असिस्टेंट लोको पायलट को जागरूक करने और एसपीएडी घटनाओं को कम करने के लिए परामर्श आयोजित करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, यह देखा गया है कि विशेष ट्रेनों के संचालन के दौरान कर्मचारियों की कमी और अतिरिक्त कार्यभार की कमी होती है, जिससे लोको पायलटों पर बोझ पड़ता है, जिसके बाद ये घटनाएं हो सकती हैं.

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया कि, कर्मचारियों की कमी के कारण लोको पायलट पर विशेष रूप से विशेष ट्रेनें चलाने के दौरान दबाव रहता है. यह स्थिति लोको पायलट पर काम का दबाव डालती है क्योंकि अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के लिए कोई अतिरिक्त कर्मचारी तैनात नहीं किया जाता है. यह स्थिति एक लोको पायलट के आराम को भी प्रभावित करती है.

दूसरी तरफ प्रयागराज लॉबी में एक विशेष सुरक्षा चर्चा आयोजित की गई, जहां अपर मंडल रेल प्रबंधक (संचालन), वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (संचालन) और स्टेशन निदेशक ने मुख्य लोको निरीक्षकों और रनिंग स्टाफ के साथ बातचीत की.

एसपीएडी घटनाओं पर चर्चा करते हुए, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (संचालन) ने कहा कि, पूर्वानुमान एक बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करना होगा. मुख्य लोको निरीक्षक (मुख्यालय) अवधेश कुमार ने हाल ही में एसपीएडी और ओवरशूटिंग घटनाओं का विश्लेषण किया और प्रभावी सिग्नल कॉल-आउट के महत्व पर जोर दिया.

एसपीएडी और इसके प्रभावों पर चर्चा करते हुए, भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि, एसपीएडी मामले में रेड सिग्नल पार करना खतरनाक है. यह यात्रियों और ट्रेनों के लिए इतना खतरनाक हो सकता है जिसके बाद अधिकारी अक्सर एसपीएडी घटनाओं से बचने के लिए लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों के लिए परामर्श आयोजित करते हैं.

एसपीएडी घटनाओं से बचने के उपाय सुझाते हुए, आईआरएसटीएमयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रबोध कुमार श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को बताया कि, ऐसी स्थिति में ट्रेनों की गति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, कभी-कभी ड्राइवर अगले सिग्नल के लिए विश्लेषण और गणना में देरी करते हैं.

लेकिन पूरे रेल नेटवर्क में स्थापित की जा रही कवच ​​प्रणाली एसपीएडी घटनाओं को कम करेगी क्योंकि यह ड्राइवर को अगले सिग्नल और रंग के लिए पहले से सचेत कर देगी जिसके बाद एलपी आसानी से निर्णय ले पाएंगे.

गौरतलब है कि हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे में एक सुरक्षा संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्रों में परिचालन सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने पर चर्चा हुई.

इस संगोष्ठी में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल, उचित गेट संचालन प्रक्रियाओं और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि जन सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ट्रेनों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके.

