दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में चलेंगी स्पेशल स्टीम और डीजल जॉयराइड ट्रेन

रेलवे सर्दियों के मौसम में दार्जिलिंग में स्पेशल स्टीम और डीजल जॉयराइड ट्रेन सेवाएं संचालित करेगा.

Darjeeling
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में चलेंगी स्पेशल स्टीम (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 4:03 PM IST

4 Min Read
चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को 19 सितंबर से दार्जिलिंग के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हिमालय पर्वतमाला के मनोरम दृश्य का आनंद लेने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने त्योहारों और सर्दियों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल स्टीम और डीजल जॉयराइड ट्रेन सेवाएं संचालित करने का निर्णय लिया है.

जॉयराइड ट्रेन सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिलंजल किशोर शर्मा ने कहा कि इस कदम से पर्यटकों को पहाड़ियों का आनंद लेने के लिए आसानी से क्षेत्र में आने में मदद मिलेगी, जिससे यहां अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे.

शर्मा ने बताया कि आगामी त्योहारी और सर्दियों के मौसम को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 19 सितंबर से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) के तहत चार जोड़ी स्पेशल स्टीम और डीजल राइड्स जॉयराइड्स ट्रेन सेवाएं संचालित करने का निर्णय लिया है.

पर्यटकों को सलाह
उल्लेखनीय है कि इस व्यस्त मौसम के दौरान हजारों स्थानीय और विदेशी पर्यटक यहां आते हैं. इन विशेष सेवाओं के संचालन से पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लेने के उनके अनुभव में वृद्धि होगी. पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे ट्रेनों के ठहराव और समय की जानकारी IRCTC की वेबसाइट पर देखें और एनएफ रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी दी जा रही है. यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले सभी डिटेल की पुष्टि कर लें.

स्टीम ट्रेन सर्विस
ट्रेन संख्या 02542 (दार्जिलिंग - कुर्सियांग) फेस्टिव स्पेशल स्टीम राइड 20 सितंबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी. यह ट्रेन दार्जिलिंग से सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर प्रस्थान करेगी और दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर कुर्सियांग पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 02543 (कुरसियांग - दार्जिलिंग) फेस्टिव स्पेशल स्टीम ट्रेन 21 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी. यह ट्रेन कुर्सियांग से दोपहर 12 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 5 बजतर 02 मिनट पर दार्जिलिंग पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 02544/02545 (कुरसियांग - महानदी - कुर्सियांग) सनसेट फेस्टिव स्पेशल स्टीम ट्रेन 20 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी.

ट्रेन संख्या 02544 कुर्सियांग से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर प्रस्थान करेगी और 4 बजकर 30 बजे महानदी पहुंचेगी और ट्रेन संख्या 02545 महानदी से 4 बजकर 50 मिनट पर प्रस्थान करेगी और साढ़े पांच बजे कुर्सियांग पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 02552/02551 (कुरसियांग - महानदी - कुर्सियांग) सनराइज स्पेशल स्टीम राइड 21 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी. ट्रेन संख्या 02552 कुर्सियांग से 07 बजकर 15 मिनट पर प्रस्थान करेगी और 08 बजकर 15 मिनट पर महानदी पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 02551 महानदी से 08 बजकर 40 मिनट पर प्रस्थान करेगी और साढ़े नौ बजे कुर्सियांग पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 02553/02554 (सिलीगुड़ी जंक्शन - रंगटोंग - सिलीगुड़ी जंक्शन) चाय, टिंबर स्पेशल डीजल सवारी 19 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलेगी.

ट्रेन संख्या 02553 सिलीगुड़ी जंक्शन से 12 बजे प्रस्थान करेगी और 1 बजकर 15 मिनट पर रंगटोंग पहुंचेगी और ट्रेन संख्या 02554 रंगटोंग से चार बजकर 15 मिनट पर प्रस्थान करेगी और साढ़े पांच बजे सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचेगी.

स्पेशल डीजल ट्रेन
20 सितंबर से 5 जनवरी तक प्रतिदिन चार विशेष डीजल जॉयराइड ट्रेनें चलेंगी. ये ट्रेनें दार्जिलिंग और घूम स्टेशन के बीच चलेंगी. इन ट्रेनों में तीन प्रथम श्रेणी के डिब्बे होंगे.

ट्रेन संख्या 52592 (दार्जिलिंग-घुम-दार्जिलिंग) की सुबह की डीजल जॉयराइड सेवा 20 सितंबर से जारी रहेगी. यह ट्रेन दार्जिलिंग से सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर प्रस्थान करेगी और सुबह 8 बजे घूम पहुंचेगी. घूम से सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर प्रस्थान करेगी और सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर दार्जिलिंग पहुंचेगी.

