दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में चलेंगी स्पेशल स्टीम और डीजल जॉयराइड ट्रेन

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को 19 सितंबर से दार्जिलिंग के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हिमालय पर्वतमाला के मनोरम दृश्य का आनंद लेने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने त्योहारों और सर्दियों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल स्टीम और डीजल जॉयराइड ट्रेन सेवाएं संचालित करने का निर्णय लिया है.

जॉयराइड ट्रेन सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिलंजल किशोर शर्मा ने कहा कि इस कदम से पर्यटकों को पहाड़ियों का आनंद लेने के लिए आसानी से क्षेत्र में आने में मदद मिलेगी, जिससे यहां अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे.

शर्मा ने बताया कि आगामी त्योहारी और सर्दियों के मौसम को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 19 सितंबर से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) के तहत चार जोड़ी स्पेशल स्टीम और डीजल राइड्स जॉयराइड्स ट्रेन सेवाएं संचालित करने का निर्णय लिया है.

पर्यटकों को सलाह

उल्लेखनीय है कि इस व्यस्त मौसम के दौरान हजारों स्थानीय और विदेशी पर्यटक यहां आते हैं. इन विशेष सेवाओं के संचालन से पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लेने के उनके अनुभव में वृद्धि होगी. पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे ट्रेनों के ठहराव और समय की जानकारी IRCTC की वेबसाइट पर देखें और एनएफ रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी दी जा रही है. यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले सभी डिटेल की पुष्टि कर लें.

स्टीम ट्रेन सर्विस

ट्रेन संख्या 02542 (दार्जिलिंग - कुर्सियांग) फेस्टिव स्पेशल स्टीम राइड 20 सितंबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी. यह ट्रेन दार्जिलिंग से सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर प्रस्थान करेगी और दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर कुर्सियांग पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 02543 (कुरसियांग - दार्जिलिंग) फेस्टिव स्पेशल स्टीम ट्रेन 21 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी. यह ट्रेन कुर्सियांग से दोपहर 12 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 5 बजतर 02 मिनट पर दार्जिलिंग पहुंचेगी.