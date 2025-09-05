इंडियन रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों में कुछ अस्थायी और स्थायी ठहराव प्रदान करने का फैसला लिया है. इससे यात्रियों को सुविधा होगी.
Published : September 5, 2025 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली: विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव बढ़ाने की यात्रियों की मांग को पूरा करने के मकसद से रेलवे ने 100 से अधिक ट्रेनों में कुछ अस्थायी और स्थायी अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है. इससे यात्रियों को आसानी और आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
अतिरिक्त ठहराव के बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने कहा, "यह कदम यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया है, जिसके बाद पश्चिम रेलवे ने विभिन्न स्टेशनों पर सात ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है."
इसी प्रकार, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और आराम सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे हजारों परिवारों को खुशी मिलेगी और उनकी यात्रा सुगम और अधिक सुलभ हो जाएगी.
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन कई स्पेशल ट्रेनों का विभिन्न स्टेशनों पर दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करेगा.
हालांकि, दक्षिण पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ डॉ. मंजूनाथ कनमाडी ने बताया कि भिवंडी रोड, कुलाली और मारतूर स्टेशनों पर ट्रेनों के लिए प्रायोगिक ठहराव का प्रावधान, बेंगलुरु-भगत की कोठी, चन्नसांद्रा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को समाप्त करने का विस्तार शामिल है.
दक्षिण रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन के अधिकारियों ने कहा, "यात्रियों की सुविधा के लिए, कुछ ट्रेन सेवाओं को सस्थमकोट्टा स्टेशन पर एक मिनट का अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा, साथ ही निर्दिष्ट स्टेशनों पर संशोधित समय भी दिया जाएगा."
अधिकारियों ने कहा कि ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्रियों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक रेलवे वेबसाइट, पूछताछ नंबर और ऐप देखें.
ट्रेनों के कुछ अतिरिक्त ठहराव
उत्तर रेलवे
ट्रेन नंबर 15204 लखनऊ जंक्शन-बरौनी एक्सप्रेस, 15203 बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ जंक्शन अवध असम एक्सप्रेस, 19051 वलसाड-मुजफ्फरपुर जंक्शन श्रमिक एक्सप्रेस, 19052 मुजफ्फरपुर जंक्शन-वलसाड श्रमिक एक्सप्रेस, 19165 अहमदाबाद जंक्शन-दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, 19166 दरभंगा-अहमदाबाद जंक्शन साबरमती एक्सप्रेस, 12537 मुजफ्फरपुर जंक्शन-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस, 12538 प्रयागराज जंक्शन-मुजफ्फरपुर जंक्शन एक्सप्रेस, 15084 फर्रुखाबाद जंक्शन-छपरा जंक्शन उत्सर्ग एक्सप्रेस, 15211 दरभंगा जंक्शन-अमृतसर जंक्शन नायक एक्सप्रेस, 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस, 15084 फर्रुखाबाद जंक्शन-छपरा जंक्शन उत्सर्ग एक्सप्रेस, 13509 आसनसोल जंक्शन-गोंडा जंक्शन एक्सप्रेस, 13510 गोंडा जंक्शन-आसनसोल जंक्शन एक्सप्रेस, 12211 मुजफ्फरपुर जंक्शन-आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस, 12212 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस, और 19566 देहरादून-ओखा उत्तरांचल एक्सप्रेस.
पश्चिमी रेलवे
ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस - दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट गरीब रथ एक्सप्रेस मेहसाणा स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट गरीब रथ एक्सप्रेस मेहसाणा स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन संख्या 22915 बांद्रा टर्मिनस हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) सिद्धपुर स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन संख्या 20935 गांधीधाम - इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) सामाखियाली स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन संख्या 20936 इंदौर - गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) सामाखियाली स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन संख्या 14802 इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस गौतमपुरा रोड स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन संख्या 14801 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस गौतमपुरा रोड स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन संख्या 16534 बेंगलुरु भगत की कोठी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) मेहसाणा स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन संख्या 16533 भगत की कोठी-बेंगलुरु एक्सप्रेस (साप्ताहिक) मेहसाणा स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन नंबर 16312 तिरुवनंतपुरम श्री गंगानगर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) मेहसाणा स्टेशन पर रुकेगी, और ट्रेन नंबर 16311 श्री गंगानगर तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस (साप्ताहिक) मेहसाणा स्टेशन पर रुकेगी, ट्रेन नंबर 14311 बरेली-भुज आला हजरत एक्सप्रेस (त्रि-साप्ताहिक) मालिया में रुकेगी मियाना स्टेशन.
दक्षिण पश्चिम रेलवे
दक्षिण पश्चिम रेलवे के अनुसार, मध्य रेलवे ने प्रायोगिक आधार पर भिवंडी रोड, कुलाली और मारतुर स्टेशनों पर निम्नलिखित ट्रेनों के लिए प्रायोगिक ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 16507 जोधपुर केएसआर बेंगलुरु द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस भिवंडी रोड स्टेशन पर 22:03 बजे पहुंचेगी और 22:08 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी दिशा में, ट्रेन संख्या 16508 केएसआर बेंगलुरु - जोधपुर द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस भिवंडी रोड स्टेशन पर 22:08 बजे पहुंचेगी और 22:10 बजे प्रस्थान करेगी. इसी तरह, ट्रेन संख्या 17029 विजयपुरा हैदराबाद डेली एक्सप्रेस कुलाली स्टेशन पर 23:53 बजे पहुंचेगी और 23:55 बजे प्रस्थान करेगी वापसी दिशा में, ट्रेन संख्या 17030 हैदराबाद विजयपुरा डेली एक्सप्रेस कुलाली स्टेशन पर 02:23 बजे पहुंचेगी और 02:25 बजे प्रस्थान करेगी, और मारतुर स्टेशन पर 01:23 बजे पहुंचेगी और 01:25 बजे प्रस्थान करेगी.
पूर्वोत्तर रेलवे
गाड़ी संख्या 05049 छपरा-अमृतसर विशेष गाड़ी रामकोला स्टेशन पर 13.15 बजे पहुंचकर 13.17 बजे, मनकापुर पर 16.45 बजे पहुंचकर 16.47 बजे तथा महमूदाबाद अवध स्टेशन पर 19.00 बजे पहुंचकर 19.02 बजे रवाना होगी. वापसी यात्रा में 05050 अमृतसर-छपरा विशेष गाड़ी महमूदाबाद अवध स्टेशन पर 12.15 बजे पहुंचकर 12.17 बजे, मनकापुर पर 14.25 बजे पहुंचकर 14.27 बजे तथा रामकोला स्टेशन पर 20.20 बजे पहुंचकर 20.22 बजे रवाना होगी.
गाड़ी संख्या 05305 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी रामकोला स्टेशन पर 01.30 बजे पहुंचकर 01.32 बजे प्रस्थान करेगी, तथा बुढ़वल स्टेशन पर 07.30 बजे पहुंचकर 07.32 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी यात्रा में 05306 आनंद विहार टर्मिनल-छपरा विशेष गाड़ी बुढ़वल स्टेशन पर 11.10 बजे पहुंचकर 11.12 बजे प्रस्थान करेगी, तथा रामकोला स्टेशन पर 18.45 बजे पहुंचकर 18.47 बजे प्रस्थान करेगी.
ट्रेन संख्या 05074 क्रांतिवीर संगोली रायन्ना (बेंगलुरु)-लालकुआं विशेष ट्रेन उझानी स्टेशन पर 21.07 बजे पहुंचेगी और 21.09 बजे रवाना होगी और 22.25 बजे सिकंदर राव स्टेशन पर पहुंचेगी और 22.27 बजे रवाना होगी. वापसी यात्रा में, 05073 लालकुआं-क्रांतिवीर संगोली रायन्ना (बेंगलुरु) विशेष ट्रेन सिकंदर राव स्टेशन पर 03.28 बजे पहुंचेगी और 03.30 बजे रवाना होगी और 04.46 बजे उझानी स्टेशन पर पहुंचेगी और 04.48 बजे रवाना होगी.
ट्रेन संख्या 05062 टनकपुर-अछनेरा स्पेशल ट्रेन रत्ती के नगला स्टेशन पर 09.40 बजे पहुंचेगी और 09.42 बजे रवाना होगी। वापसी यात्रा में, 05061 अछनेरा-टनकपुर स्पेशल ट्रेन रत्ती के नगला स्टेशन पर 17.47 बजे पहुंचेगी और 17.49 बजे रवाना होगी.
ये भी पढ़ें- त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, छठ और दीपावली पर रेलवे चलाएगा ये स्पेशल ट्रेनें