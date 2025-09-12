ETV Bharat / bharat

रेल हादसों से तौबा! लेवल क्रॉसिंग गेटों का मिटेगा नामोनिशान, राजस्थान से होने जा रही है शुरुआत!

रेलवे की समन्वित योजना अगले 2-3 महीनों में तैयार हो जाएगी और उसके बाद लेवल क्रॉसिंग गेटों को खत्म करने को मंजूरी दी जाएगी.

RAILWAY LEVEL CROSSING GATES
लेवल क्रॉसिंग गेटों को खत्म करने की रेलवे योजना बना रहा है. (ANI (File))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 3:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: संभावित दुर्घटनाओं, मानवीय भूलों और यात्रियों व ट्रेनों की सुरक्षा के जोखिम से बचने के लिए, रेलवे रेलों के सुचारु संचालन के लिए लेवल क्रॉसिंग गेट हटाने की योजना बना रहा है. इसके लिए रेलवे ने अधिकारियों से इस संबंध में एक योजना तैयार करने को कहा है.

शुरुआत में, यह कदम राजस्थान राज्य में उठाया गया है, जिसके अंतर्गत तीन रेलवे जोन आते हैं. इन प्रमुख शहरों से सभी लेवल क्रॉसिंग गेट हटाए जाएंगे और रोड अंडरपास व रोड ओवरब्रिज बनाए जाएंगे. बाद में, अन्य रेलवे क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा.

लेवल क्रॉसिंग गेट के मुद्दे पर बोलते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों को लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है. अगले 2-3 महीनों में पूरे राज्य के लिए समन्वित योजना तैयार हो जाएगी और उसके अनुसार मंजूरी दी जाएगी."

उन्होंने आगे कहा, "आने वाले वर्षों में, सभी शहरों को उन गेटों से मुक्त कर दिया जाएगा जहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए या तो आरयूबी या अंडरपास बनाए जाएंगे."

एलजी गेट के बारे में बात करते हुए, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने ईटीवी भारत को बताया, "प्रमुख शहरों से लेवल क्रॉसिंग गेट हटा दिए जाएंगे और विभिन्न स्थानों पर आरयूबी और आरओबी के निर्माण का कार्य चल रहा है."

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा, "उत्तर-पश्चिम रेलवे क्षेत्र में, स्थिति पर नज़र रखने के लिए भीड़भाड़ वाले लेवल क्रॉसिंग गेटों पर सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं. संबंधित कर्मचारियों द्वारा ट्रेनों को पार करते समय लेवल क्रॉसिंग गेटों पर सभी मानदंडों का पालन किया जाता है."

कुछ महीने पहले, तमिलनाडु में रेलवे क्रॉसिंग गेट पर एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें तीन छात्रों की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे. इसके बाद, रेल मंत्रालय ने ब्लॉक सेक्शनों में लेवल क्रॉसिंग गेटों पर राष्ट्रव्यापी सुरक्षा निरीक्षण अभियान की समीक्षा की. 11 प्रमुख कार्रवाइयों को लागू करने का निर्णय लिया गया और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षा सलाह जारी की गई.

सलाह के अनुसार, गेट बंद होने पर जल्दबाजी में क्रॉसिंग न करें, लेवल क्रॉसिंग गेटों के दोनों ओर लगे सड़क चेतावनी बोर्डों का हमेशा पालन करें, सिग्नल और हूटर की आवाज़ का पालन करें, जो ट्रेन आने से पहले पूर्व-चेतावनी का काम करते हैं, और सुरक्षित रुकने के लिए लेवल क्रॉसिंग गेटों के सामने लगे स्पीड ब्रेकरों से पहले धीमी गति से चलें.

कई रेलवे जोनों में लेवल क्रॉसिंग गेट हैं जो यात्रियों के साथ-साथ ट्रेनों के लिए भी संभावित खतरा पैदा करते हैं यदि सड़क उपयोगकर्ता अनधिकृत रूप से गेट पार करते हैं.

इस कृत्य पर अंकुश लगाने के लिए, रेल मंत्रालय ने जुलाई में प्रमुख कार्य बिंदुओं को लागू किया, जैसे कि सभी एलसी गेटों पर आवश्यक रिकॉर्डिंग प्रणालियों के साथ सीसीटीवी प्रणाली उपलब्ध कराना, ‘सड़क यातायात के निकट’ गेटों को ‘सड़क यातायात के लिए खुले’ गेटों में परिवर्तित करने के लिए नीति समीक्षा, मिशन मोड में एलसी गेटों की इंटरलॉकिंग में तेजी लाना, टीवीयू सीमा को कम करना: अब इंटरलॉकिंग 10,000 टीवीयू से शुरू होगी और आरओबी/आरयूबी/एलएचएस योजनाओं के बावजूद 10,000 टीवीयू से ऊपर के सभी गेटों को इंटरलॉक किया जाएगा.

बता दें कि लेवल क्रॉसिंग गेट एक ऐसा तंत्र है, जो ट्रेन आने पर सड़क या पैदल चलने वालों को रेलवे ट्रैक पार करने से रोकता है. ये गेट मैनुअल या स्वचालित हो सकते हैं. इतना ही नहीं ट्रेन का पता चलने पर ये अपने आप बंद हो जाते हैं. लेवल क्रॉसिंग गेटों को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि वे दुर्घटनाओं को रोकें. साथ ही ट्रेनों और सड़क यातायात की सुगम आवाजाही सुरक्षित करें.

ये भी पढ़ें -

त्योहारों पर ट्रेनों का सफर बने और सुरक्षित, रेलवे ने की सुरक्षा मानकों की समीक्षा

For All Latest Updates

TAGGED:

CROSSING GATESLEVEL CROSSING GATESSAFETY OF PASSENGERS AND TRAINSLC GATESRAILWAY LEVEL CROSSING GATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.