रेलवे का जल संरक्षण मॉडल: कोच वॉशिंग में अब पांच गुना कम पानी की खपत,  80% पानी होगा रिसाइकल - TRAIN WASHING TECHNIQUE

भारतीय रेलवे ने दिल्ली में ट्रेनों की धुलाई को लेकर शुरू की नई तकनीक,1500 लीटर की जगह केवल 300 लीटर पानी में हो रहा काम

दिल्ली भूजल संकट के बीच रेलवे की सराहनीय पहल
दिल्ली भूजल संकट के बीच रेलवे की सराहनीय पहल
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2025 at 1:45 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 1:54 PM IST

नई दिल्लीः भारतीय रेलवे ने दिल्ली में ट्रेनों की धुलाई को लेकर बड़ा बदलाव किया है. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट में अब एक कोच की धुलाई में पहले की तुलना में करीब पांच गुना कम पानी लगता है. पहले जहां 1500 लीटर पानी लगता था, अब सिर्फ 200 से 300 लीटर पानी में कोच की धुलाई का काम पूरा हो जाता है. इसके साथ ही ट्रेन की धुलाई में प्रयोग किया गया 80% पानी रिसाइकल कर दोबारा उपयोग लाया जाता है. समय, श्रम और संसाधनों की यह बचत ऐसे समय में अहम है जब दिल्ली का भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है.

ट्रेनों की धुलाई को लेकर रेलवे की पहल: दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों की लंबे समय से यह शिकायत रही है कि ट्रेनें गंदी रहती हैं और समय पर उनकी धुलाई नहीं होती है, जबकि ट्रेन के गंतव्य पर पहुंचने के बाद उसे मेंटेनेंस और धुलाई के लिए भेजा जाता है. पहले ट्रेनों की धुलाई में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता था. लेकिन भारतीय रेलवे ने इस समस्या को हल करने के साथ-साथ जल संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, आनंद विहार व अन्य रेलवे स्टेशनों के पास अत्याधुनिक ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट स्थापित किया हैं, जहां पर अत्याधुनिक तरीके से ट्रेन की धुलाई होती है. इससे पानी, समय और संसाधन बचता है.

ट्रेनों की धुलाई को लेकर रेलवे की पहल


इस तरह होती है ट्रेन की धुलाई? जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है और सभी यात्रियों के उतरने के बाद ट्रेन को सीधे मेंटेनेंस व वाशिंग के लिए प्लांट में भेजा जाता है. रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएसई सागर ने बताया कि वाशिंग प्लांट में दोनों तरफ स्प्रिंकलर और रोलर ब्रश लगे होते हैं. ट्रेन के प्लांट में प्रवेश करते ही रीसायकल किया पानी छिड़का जाता है, इसके बाद कम दबाव पर नोजल से डिटर्जेंट छिड़का जाता है. कोच के आगे बढ़ने पर पहला ब्रशिंग यूनिट शुरू होता है. इससे डिटर्जेंट काम करता है और सतह को साफ करता है. इसके बाद एक और ब्रश कोच को साफ करता है.

टचलेस केमिकल और गरम पानी से भी करता है सफाई: अगले चरण में टचलेस केमिकल को कोच पर नोजल से छिड़का जाता है. इसके बाद तीसरा ब्रश कोच को साफ करता है. इसके बाद उच्च दबाव वाली जेट से कोच पर पानी का छिड़काव होता है. इसके बाद चौथा ब्रश फिर कोच कोच को धोता है. अंत में गरम पानी जेट यूनिट से उच्च दबाव से छिड़का जाता है, जिससे कोच पर लगे रसायन धुल जाएं.

ट्रेनों की धुलाई को लेकर रेलवे की पहल
ट्रेनों की धुलाई को लेकर रेलवे की पहल
समय व श्रम की बड़ी बचतः पहले 24 कोचों वाली एक ट्रेन की धुलाई में 2 से 2.5 घंटे लगते थे. एसएसई सागर ने बताया कि अब ट्रेन को धुलने की प्रक्रिया महज 7 से 8 मिनट में पूरी हो जाती है. इससे न सिर्फ सफाई तेज हुई है, बल्कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों का श्रम भी बचता है. हालांकि ट्रेन को अंदर से कर्मचारियों से ही साफ कराया और धुलवाया जाता है, लेकिन पहले जिन कर्मचारियों को ट्रेन की धुलाई में लगाया जाता था और वह घंटों की मेहनत से ट्रेन को साफ करते थे. उनका श्रम बच रहा है. रेलवे उन कर्मचारियों का प्रयोग अन्य कामों के लिए कर रहा है.
ट्रेनों की धुलाई को लेकर रेलवे की पहल
ट्रेनों की धुलाई को लेकर रेलवे की पहल
पानी की खपत में पांच गुना तक कमीः रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस तकनीक से पहले एक कोच की धुलाई में लगभग 1500 लीटर पानी खर्च होता था. अब यह खपत पांच गुना तक घटकर 200 से 300 लीटर रह गई है. इसमें से भी 80 प्रतिशत पानी को रिसाइकल कर दोबारा ट्रेन की धुलाई में उपयोग कर लिया जाता है. यानी कि वास्तविक खपत महज 20 प्रतिशत पानी की ट्रेन की धुलाई में होती है. एसएसई सागर ने बताया कि ये 20 प्रतिशत पानी यमुना नदी का शोधित जल होता है.

पानी को रिसाइकल करने की प्रक्रिया: पानी को रिसाइकल करने के लिए वाशिंग प्लांट के दोनों तरफ नाली बनाई गई है. नाली के जरिए पानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जाता है. जहां से प्रोसेस के जरिए 3 से 4 घंटे में रिसाइकिल हो जाता है और उसे पंप के जरिए टैंक में भर लिया जाता है. बाद में उसे ट्रेन की धुलाई में प्रयोग किया जाता है. ये तकनीक न सिर्फ पानी की बचत कर रही है बल्कि राजधानी दिल्ली की जल समस्या से निपटने का एक कारगर मॉडल भी प्रस्तुत कर रही है.

दिल्ली के जल संकट के मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण : राजधानी दिल्ली फिलहाल गंभीर जल संकट से गुजर रही है. दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में भूजल स्तर हर साल औसतन 0.5 से 1 मीटर तक नीचे गिर रहा है. द्वारका, संगम विहार, पटेल नगर व शाहदरा जैसे इलाकों में पानी 30 से 40 मीटर की गहराई पर ही मिलता है. गर्मियों में स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है, जब यमुना नदी का प्रवाह घट जाता है तो पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होने लगती है.

तकनीक को अन्य कामों में अपनाने की जरूरत :ऐसी स्थिति में रेलवे द्वारा धुलाई में पानी की खपत घटाना व रिसाइकल तकनीक अपनाना काफी सराहनीय और गिरते भूजल स्तर को रोकने में कारगर साबित हो रहा है.यदि रेलवे की इस तकनीक को बस डिपो, औद्योगिक इकाइयों व बड़े सरकारी परिसरों में लागू किया जाए, तो हर साल करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है. इससे न सिर्फ जल संकट से जूझते शहरों को राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी सफलता मिल सकती है.

36 हजार से 7200 लीटर पर आई ट्रेन की धुलाई: अधिकारियों के मुताबिक पहले ट्रेन के एक कोच को धुलने में 1500 लीटर पानी की खपत होती थी इस तरह यदि ट्रेन 24 कोच की है तो कल 36000 लीटर पानी लगता था, लेकिन अब एक कोच को धुलने में करीब 300 लीटर पानी लगता है तो 24 को ढूंढने में कुल करीब 7200 लीटर पानी की खपत होती है. इसमें से 80% पानी रीसायकल कर दिया जाता है.

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास है ये वाशिंग प्लांट: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बने वाशिंग प्लांट में रोजाना 15 से 16 ट्रेनों की धुलाई होती है. इस तरह रोजाना लाखों लीटर पानी की बचत की हो रही है. दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से रोजाना सैकड़ो ट्रेनों का संचालन होता है. इस तरीके का प्लांट आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी शुरू किया गया है जहां पर रोजाना 15 से 20 ट्रेनों की धुलाई होती है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इसी तरीके का प्लांट अन्य जगहों पर जल संरक्षण श्रम और समय की बचत के लिए लगाने की दिशा में काम चल रहा है.

