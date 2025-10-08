ETV Bharat / bharat

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, तभी से भारतीय रेलवे में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है. जहां देश की जनता को अब नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, वहीं, ऐसी जगह भी रेल पहुंच रही है, जहां नामुमकिन माना जाता था. अभी हाल ही में मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को भी ट्रेन की सुविधा दी है. ताजा जानकारी के मुताबिक अब रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है.

ट्रेनों में बहुत भीड़ रहती है. ऐसा लगता है मानों सारा देश की यात्रा पर निकल पड़ा है. ऐसे में ऐन वक्त पर कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है. यात्री चाहकर भी टिकट नहीं लेते. वहीं, कुछ लोग भाग्य के भरोसे टिकट लेते हैं और सोचते हैं उनकी टिकट कंफर्म हो जाएगी. इसमें बहुत सारा पैसा टिकट लेने में चला जाता है.

कंफर्म टिकट को लेकर होगा बड़ा फैसला

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक रेलवे अब यात्रियों की कंफर्म टिकट की तारीख को लेकर बड़ा फैसला करने जा रहा है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अब कंफर्म टिकट की तारीख को भी बदलने का मौका मिलेगा. सबसे अच्छी यह है कि इसके लिए अलग से कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा.

ऐसे समझिए कि आपको अगले महीने नवंबर की 10 तारीख को हैदराबाद से लखनऊ जाना है और आपके पास कंफर्म टिकट भी है. अचानक से आपको कोई जरूरी काम आ जाता है और आपको अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना पड़ता है. इसके लिए आपको टिकट कैंसिल कराने और नया टिकट लेने की जरुरत नहीं पड़ेगी. इसी कंफर्म टिकट पर आप उस तारीख को यात्रा कर सकते हैं, जब आपको जाना है. यह सब काम ऑनलाइन होगा.

अभी यह है नियम

भारतीय रेलवे के मुताबिक अभी तक आप पहले यह टिकट कैंसिल करवाइये और उसके बाद नई तारीख का टिकट लीजिए. यानि कि सारा प्रॉसेस दोबारा करना होगा. आपके पैसे भी कटेंगे और दिक्कतों का सामना अलग से करना होगा. यह भी टेंशन रहती है कि कंफर्म टिकट मिलेगी भी या नहीं.

रेलवे रि-शेड्यूलिंग का बना रहा प्लान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे कंफर्म टिकट की रि-शेड्यूलिंग को लेकर एक प्लान बना रहा है. जो यात्रियों को काफी राहत देने वाला होगा. रेल मंत्री ने कहा कि सारा प्रॉसेस ऑनलाइन होगा और इसके लिए अलग से कोई चार्ज भी नहीं देना होगा. अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.