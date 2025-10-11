यात्रीगण कृपया ध्यान दें...! अब बिना रिजर्वेशन वालों को भी मिलेगी आराम करने की सुविधा, यात्री सुविधा केंद्र तैयार
रेलवे ने राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के इंतजार व सुविधा के लिए एक नया यात्री सुविधा केंद्र तैयार किया है.
Published : October 11, 2025 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली व छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के इंतजार व सुविधा के लिए एक नया यात्री सुविधा केंद्र तैयार किया है. यह केंद्र एक होल्डिंग एरिया के रूप में विकसित किया गया है, जहां अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को आरामदायक व व्यवस्थित माहौल में सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नॉर्दर्न रेलवे के जीएम अशोक वर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ इस केंद्र का निरीक्षण किया और औपचारिक उद्घाटन भी किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली स्टेशन पर अचानक बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दो साल पहले एक अस्थायी होल्डिंग एरिया का प्रयोगात्मक निर्माण किया गया था, जो बेहद सफल पाया गया. अब उसी मॉडल को स्थायी रूप में विकसित करते हुए यह यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है.
नई दिल्ली स्टेशन, जहाँ पर भीड़ का अचानक सर्ज आता है, इसके लिए 2 साल पहले टेंपरेरी होल्डिंग एरिया का एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट से आने वाले पैसेंजर्स को बहुत लाभ हुआ। अब एक पर्मानेंट एरिया- यात्री सुविधा केंद्र बना लिया गया है: माननीय रेल मंत्री @AshwiniVaishnaw जी pic.twitter.com/cvfhIUNFvH— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 11, 2025
सुविधा केंद्र में मिलेगी हर तरह की फैसिलिटी : इस सुविधा केंद्र को यात्रियों की हर जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यहां पर टिकट काउंटर, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, खाने-पीने की व्यवस्था व ट्रेन संबंधी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं. अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म पर भीड़ से बचाने के लिए इसी केंद्र में टिकट भी दी जाएगी टिकट मिलने के बाद उन्हें कतारबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक भेजा जाएगा, जहां से सीधे ट्रेन में प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, जिन यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 15 तक जाना होगा, उन्हें एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) के रास्ते ले जाया जाएगा.
यात्रियों को मिलेगा वेलकमिंग एनवायरमेंट: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह क्षेत्र यात्रियों को एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट प्रदान करेगा, जहां यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता का पीने का पानी, पंखों से ठंडा माहौल व आरामदायक बैठने की सुविधा मिलेगी. यह एक ऐसा एरिया है जो आने वाले समय में रेलवे के आधुनिक स्वरूप का प्रतीक बनेगा.
रेलवे का परिवर्तन मिशन का हिस्सा: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे को एक नई दिशा देने का कार्य तेज़ी से जारी है. प्रधानमंत्री ने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन हाथ में लिया है. नई पटरियां, आधुनिक स्टेशन, उन्नत ट्रेनें, नई पीढ़ी के लोकोमोटिव व कोच का उत्पादन बढ़ाना—इन सभी कार्यों में तेजी लाई जा रही है. इस साल दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि रेलवे ने अब तक 34 हजार किलोमीटर नई पटरियां बिछा ली हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है.
अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। करीब 1 लाख 30 हजार एम्पलाइज का रिक्रूटमेंट चल रहा है। 18 हजार लोको पायलट्स का रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट हुआ है: माननीय रेल मंत्री @AshwiniVaishnaw जी pic.twitter.com/DFUf5yT2EO— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 11, 2025
भर्ती से रेलवे संचालन में तेजी: रेल मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. करीब 1.3 लाख कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि 18 हजार लोको पायलटों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले दीपावली व छठ के अवसर पर जब स्टेशन पर यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर होगी, तब इस नए यात्री सुविधा केंद्र का असली परीक्षण होगा. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में अन्य बड़े स्टेशनों पर ऐसे केंद्रों की व्यवस्था कैसे और बेहतर की जा सकती है.
