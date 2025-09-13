ETV Bharat / bharat

फेस्‍ट‍िवल सीजन में रेलवे का यात्रियों के लिए सुरक्षा स‍िस्‍टम होगा फुलप्रूफ, झपटमारों, जेबकतरों की अब खैर नहीं

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन करने और एक्स्ट्रा कोच जोड़ने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है. साथ ही साथ अब रेलवे इस फेस्टिव सीजन में रेलयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी योजना भी बनाई है.

दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे प्राधिकरण ने झपटमारी, जेबकतरों, प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश, फुट ओवर ब्रिज, वेटिंगरूम और सर्कुलेटिंग जोन में भीड़भाड़ जैसी चिंताजनक बातों को चिन्हित किया है, जिसके बाद त्योहारी सीजन में यात्रियों की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है.

सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए श्रीधर ने बताया कि, इस चुनौती से निपटने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस गश्त, तलाशी और तोड़फोड़-रोधी जांच बढ़ाएगी, जबकि स्थानीय पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी.

इसके अलावा, पुलिस वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करेगी, नो-पार्किंग नियमों को लागू करेगी और स्टेशन के रास्तों पर भीड़ कम करने के लिए ऑटो, कैब और बसों के लिए अलग लेन निर्धारित करेगी. उन्होंने आगे कहा कि पहले भी अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा बना रहता था. इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा में भीड़ सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई.

रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि, त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही के अलग-अलग पैटर्न के कारण होने वाली अनूठी परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिए रेलवे ने विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं. सभी हितधारकों में जीआरपी, स्थानीय पुलिस और स्थानीय नागरिक प्रशासन शामिल हैं और उसके अनुसार यात्रियों की आने वाली भीड़ को संभालने के लिए कार्रवाई की जाती है.