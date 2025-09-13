ETV Bharat / bharat

फेस्‍ट‍िवल सीजन में रेलवे का यात्रियों के लिए सुरक्षा स‍िस्‍टम होगा फुलप्रूफ, झपटमारों, जेबकतरों की अब खैर नहीं

रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान झपटमारी, जेबकतरों से यात्रियों की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित की है.

train
भारतीय रेलवे (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 4:21 PM IST

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन करने और एक्स्ट्रा कोच जोड़ने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है. साथ ही साथ अब रेलवे इस फेस्टिव सीजन में रेलयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी योजना भी बनाई है.

दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे प्राधिकरण ने झपटमारी, जेबकतरों, प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश, फुट ओवर ब्रिज, वेटिंगरूम और सर्कुलेटिंग जोन में भीड़भाड़ जैसी चिंताजनक बातों को चिन्हित किया है, जिसके बाद त्योहारी सीजन में यात्रियों की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है.

सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए श्रीधर ने बताया कि, इस चुनौती से निपटने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस गश्त, तलाशी और तोड़फोड़-रोधी जांच बढ़ाएगी, जबकि स्थानीय पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी.

इसके अलावा, पुलिस वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करेगी, नो-पार्किंग नियमों को लागू करेगी और स्टेशन के रास्तों पर भीड़ कम करने के लिए ऑटो, कैब और बसों के लिए अलग लेन निर्धारित करेगी. उन्होंने आगे कहा कि पहले भी अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा बना रहता था. इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा में भीड़ सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई.

रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि, त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही के अलग-अलग पैटर्न के कारण होने वाली अनूठी परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिए रेलवे ने विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं. सभी हितधारकों में जीआरपी, स्थानीय पुलिस और स्थानीय नागरिक प्रशासन शामिल हैं और उसके अनुसार यात्रियों की आने वाली भीड़ को संभालने के लिए कार्रवाई की जाती है.

सरकार ने भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए कई निर्णय लिए हैं. जैसे 73 चिन्हित स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण, एक्सेस कंट्रोल, चौड़े फुट-ओवर ब्रिज, सीसीटीवी कैमरे, बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम, नई पीढ़ी के संचार उपकरण, नए डिजाइन के पहचान पत्र और कर्मचारियों के लिए नई डिजाइन की वर्दी दिए जाने की बात कही गई. राज्यसभा के आंकड़ों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले अधिकारियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बन रहे होल्डिंग एरिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था. त्योहारों के दौरान बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए ये होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं.

टिकटिंग क्षेत्र
यह यात्रियों की सुचारू आवाजाही के लिए भारी यात्रियों को समायोजित करेगा.

टिकट-पश्चात क्षेत्र
यह अतिरिक्त यात्रियों को समायोजित कर सकता है जिससे कतार में लगने, सुरक्षा जांच और सामान की स्कैनिंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी.

अन्य सुविधाएं
इस समर्पित होल्डिंग क्षेत्र में यात्रियों के लिए टिकट काउंटर, शौचालय ब्लॉक, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, एआई आधारित निगरानी कैमरा, सामान स्कैनर, यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए साइनेज और मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

होल्डिंग क्षेत्र
आरएस डेटा में कहा गया है कि, स्टेशनों के अनुभव के आधार पर, देश भर के 73 स्टेशनों पर, जहां समय-समय पर भारी भीड़ होती है, स्टेशनों के बाहर स्थायी प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय लिया गया है. प्रतीक्षालय के भीतर भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जाएगा. यात्रियों को केवल तभी प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी जब ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर आएँगी. इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ कम होगी.

