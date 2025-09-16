ETV Bharat / bharat

सर्दियों में रेल यात्रा की प्लानिंग से पहले यह जान लें, रेलवे ने 52 ट्रेनें रद्द कीं और 104 की दूरी घटायी

कोहरे के दौरान ड्राइविंग अनुभव को साझा करते हुए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया कि, "यह फॉग सेफ डिवाइस जिसे फॉग पास डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, एक पोर्टेबल, जीपीएस-आधारित नेविगेशन डिवाइस है. जिसका उपयोग रेलवे द्वारा किया जाता है. यह हमारे लिए बहुत मददगार नहीं है क्योंकि यह केवल आने वाले सिग्नल को इंगित करता है. यह नहीं बताता है कि हरा, लाल, पीला या क्या है."

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने ट्रेन के रद्द होने और फेरों में कमी की जानकारी देते हुए कहा, "आने वाली सर्दियों के मौसम और कोहरे की स्थिति को देखते हुए, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक लगभग 52 फेरे रद्द रहेंगे. इसी अवधि के लिए 104 फेरे कम किए जाएंगे." रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम पिछले वर्षों में कोहरे से संबंधित समस्याओं की पृष्ठभूमि में उठाया गया है.

नई दिल्लीः सर्दियों में रेल यात्रियों को फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी. कोहरे से निपटने और इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाने के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, रेलवे ने फॉग की आशंकाओं के बीच उत्तरी राज्यों में कई ट्रेन सेवाओं को रद्द करने और उनके फेरे कम करने का फैसला लिया है. रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 52 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 104 यात्राओं में कटौती की जाएगी.

उन्होंने कहा कि घने कोहरे के कारण लोको पायलट ट्रेन को सामान्य गति सीमा से कम पर चलाते हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले सिग्नल का रंग सुनिश्चित करना होता है और ट्रैक की स्थिति के बारे में भी सावधान रहना होता है. कोहरे के कारण दृश्यता में कमी के कारण ट्रेनों की सामान्य समय-सारिणी बाधित हो जाती है. हर साल सर्दियों के मौसम में यात्रियों को ट्रेनों के विलंबित होने या रद्द होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में घने कोहरे होती हैं.

घने कोहरे के दौरान सामान्य गति से ट्रेन चलाना यात्रियों के साथ-साथ ट्रेनों के लिए भी जोखिम भरा होता है. 6 से 10 घंटे तक ट्रेन लेट चलती है. ईटीवी भारत से बात करते हुए लोको पायलट रीना सिंह ने बताया, "ये उपकरण केवल मदद के लिए हैं, लेकिन ट्रेन चलाना हमारे विवेक पर निर्भर करता है. एफएसडी आने वाले सिग्नल के बारे में लोको पायलटों को सचेत करने में मदद करता है, जिससे उन्हें यह पता लगाना होता है कि सिग्नल लाइट क्या है."

एक अन्य सहायक लोको पायलट ने ईटीवी भारत को बताया, "ये उपकरण कुछ भी कहने के लिए सौ फीसदी सटीक नहीं हैं. यह उपकरण केवल अगले सिग्नल के स्थान को इंगित करता है, लेकिन यह उसके रंग के बारे में सूचित नहीं करता है, ऐसी स्थिति में लोको पायलटों को ट्रेन को निर्धारित सीमित गति पर चलाने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है."

लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, कोहरे के कारण सामान्य परिचालन प्रभावित होता है. लोकसभा के आंकड़ों में बताया गया है, "कोहरे के प्रभाव को कम करने और कोहरे के मौसम के दौरान ट्रेन संचालन में लोको पायलटों की सहायता के लिए पिछले साल अक्टूबर तक ट्रेन संचालन के लिए लगभग 26977 कोहरा सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए थे."

इसे भी पढ़ेंः