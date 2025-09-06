त्योहारों पर बेकाबू भीड़ को लेकर रेलवे की है बड़ी तैयारी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का जानें हाल

ETV Bharat / bharat

भीड़भाड़ कम करने की रणनीति: कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन, दक्षिण मध्य रेलवे व्यस्त समय में कुछ ट्रेनों को सनतनगर-अम्मुगुड़ा-मौला अली-चारलापल्ली होते हुए मार्ग परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है. साथ ही चारलापल्ली जैसे उपग्रह स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी देगा.

रेलवे ने यात्रियों से नवीनतम ट्रेन संचालन जानकारी और प्लेटफार्म नामांकन के लिए आईओएस/एंड्रॉइड में RailOne ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है. वे टिकट खरीदने, खाना ऑर्डर करने और शिकायत दर्ज करने के लिए भी RailOne का उपयोग कर सकते हैं.

रेल अधिकारियों ने बताया कि लगभग 80-90 प्रतिशत अनारक्षित यात्री सिकंदराबाद स्टेशन के प्लेटफार्म-1 की तरफ का निकास उपयोग करते हैं, क्योंकि यह स्टेशन के प्लेटफार्म-10 की तरफ की तुलना में बसों, मेट्रो और होटलों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जो इसका एक बड़ा कारण है.

स्टेशन के भीतर यात्रियों के आवागमन को समझने के लिए, भीड़ को प्रबंधित करने का एक बेहतर तरीका खोजने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया गया. अब, यह पाया गया है कि फुट ओवरब्रिज की प्लेटफार्म सीढ़ियों पर सुबह 5.00 से 8.00 बजे और शाम 21.00 से 23.00 बजे के व्यस्त समय में प्रति घंटे 10,000 से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है. इसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाला माना जाता है. वहीं प्लेटफार्म-1 की तरफ यात्रियों के लिए लोकप्रिय प्रवेश/निकास रहते हैं.

भीड़ प्रबंधन अध्ययन के बारे में जानकारी देते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर ने कहा, "इस जोन ने यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने और स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है. सामान्य दिनों में यहां प्रतिदिन लगभग 1.3 लाख यात्री और त्योहारों के दौरान प्रतिदिन 2 लाख से अधिक यात्री आते हैं."

नई दिल्ली: आगामी त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए भीड़ प्रबंधन की तैयारियों के बीच, दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने यात्री आवाजाही का दो दिवसीय वैज्ञानिक अध्ययन किया है. इसके साथ ही इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है.

निर्धारित यात्री होल्डिंग क्षेत्र: बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन में प्रवेश करते हैं और प्लेटफ़ॉर्म और पैदल ऊपरी पुल पर प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए दक्षिण मध्य रेलवे टिकटिंग क्षेत्र के बाहर, प्लेटफ़ॉर्म-1 और प्लेटफ़ॉर्म-10 दोनों तरफ होल्डिंग क्षेत्र निर्धारित कर रहा है. जहां यात्री ट्रेन के आगमन समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं.

प्लेटफ़ॉर्म-1 की तरफ, दो होल्डिंग क्षेत्र, एक गेट संख्या 2 पर और दूसरा गेट संख्या 5 के पास, 1500 यात्रियों की क्षमता वाले उपलब्ध होंगे. प्लेटफ़ॉर्म संख्या 10 पर, गेट संख्या 8 पर 1125 यात्रियों की क्षमता वाला एक होल्डिंग क्षेत्र उपलब्ध होगा. यात्रियों से अपील है कि वे स्टेशन पर आने-जाने के लिए साइनेज का उपयोग करें और घोषणाओं का पालन करें.

मेट्रो स्टेशन के लिए प्लेटफार्म-1 से नया प्रवेश/निकास: आने और जाने वाले यात्रियों को अलग करने के लिए, प्लेटफार्म-1 से सिकंदराबाद (पश्चिम) मेट्रो स्टेशन तक एक नया प्रवेश/निकास द्वार बनाया जा रहा है.

अलग यातायात और एकतरफा यात्री प्रवाह: कार/टैक्सी/कैब से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म-1 की बजाय टर्मिनल के प्लेटफार्म-10 वाले हिस्से का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. प्लेटफार्म-1 की तरफ केवल सीमित पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ बे और पार्किंग सुविधा उपलब्ध है.

प्लेटफार्म-10 की तरफ 200 कारों की क्षमता वाली एक नई बेसमेंट पार्किंग चालू है. निजी कारों से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म-10 की तरफ पार्किंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

प्लेटफार्म संख्या 10 की तरफ से स्टेशन में प्रवेश करते समय चार पहिया वाहनों के लिए लागू किया गया 12 मिनट का प्रवेश/निकास टोल गेट अब प्रचलन में नहीं है.

इस संबंध में स्टेशन पर भीड़ और वाहनों के आवागमन को प्रबंधित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस, नगर पुलिस और सड़क परिवहन निगम के साथ घनिष्ठ समन्वय की योजना है. क्रॉस-फ्लो और भीड़भाड़ को कम करने के लिए, प्रमुख एफओबी लैंडिंग को एकतरफा बनाया जाएगा और यात्रियों को व्यस्त समय (सुबह 4:00-9:00 और रात 8:00-23:00) के दौरान कर्मचारियों और स्पष्ट संकेतों द्वारा विशेष दिशा में निर्देशित किया जाएगा. यात्रियों को स्पष्टता के लिए संकेतों/घोषणाओं का पालन करने की सलाह दी जाती है.

बेहतर टिकटिंग और यात्री सुविधाएं: अतिरिक्त सहायता डेस्क/पूछताछ काउंटर भी चालू रहेंगे. वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ट्रेनों की आवाजाही और स्टेशन पर भीड़ पर नज़र रखने के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहेंगे. आसान और त्वरित टिकट जारी करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें चालू रहेंगी.