रानाघाट-बनगांव रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी, बांग्लादेश सीमा तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी
रेलवे बोर्ड ने रानाघाट-बनगांव रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 396.04 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो परियोजना को शीघ्र पूरा करने में सहायक होंगे.
Published : October 8, 2025 at 4:47 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने रानाघाट-बनगांव खंड के दोहरीकरण कार्य के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे पहले दूरदराज के क्षेत्रों से इस खंड पर विभिन्न स्टेशनों तक माल और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करने में मदद मिलेगी. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा (बांग्लादेश) के निकट बनगांव स्टेशन से सियालदह के बीच संपर्क प्रदान करना है. इससे माल और स्थानीय यात्रियों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित होगी.
यह परियोजना कूपर हॉल्ट, नबा रायनगर हॉल्ट, गंगनापुर, माझेरग्राम (Majhergram), अकाईपुर हॉल्ट (Akaipur Halt), गोपालनगर और सतबेरिया (Satberia) से पश्चिम बंगाल के अन्य भागों के साथ-साथ देश भर के अन्य राज्यों तक संपर्क प्रदान करेगी.
रेल मंत्रालय के अनुसार, रानाघाट-बनगांव खंड पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन का एक प्रमुख खंड है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित बनगांव स्टेशन को सियालदह-कृष्णानगर मुख्य लाइन से जोड़ता है, जिससे निकटवर्ती जिलों नदिया और उत्तर 24 परगना के बीच माल के साथ-साथ स्थानीय यात्रियों की तीव्र आवाजाही संभव हो पाती है.
रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 396.04 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और इसके शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस खंड के दोहरीकरण कार्य में कुल नौ स्टेशन और दो लिमिटेड हाइट सबवे (LHS) बनाए जाएंगे, जिनमें से एक रानाघाट और माझेरग्राम के बीच और दूसरा माझेरग्राम और गोपालनगर के बीच होगा.
रानाघाट जंक्शन सियालदह-कृष्णानगर-लालगोला मुख्य लाइन खंड पर स्थित एक स्टेशन है, जबकि बनगांव सियालदह/कोलकाता-दमदम बनगांव-पेट्रापोल (बांग्लादेश सीमा के पास) खंड पर स्थित एक जंक्शन स्टेशन है. भौतिक रूप से ये दोनों रेलवे स्टेशन नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों के सुदूर छोर पर स्थित हैं, जो अब सिंगल-लाइन रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं. लेकिन बढ़ती आबादी और तेज लॉजिस्टिक्स तथा यात्री आवागमन की आवश्यकता को देखते हुए, तेज कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत होगी.
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में रानाघाट और सियालदह के बीच बनगांव होते हुए (रानाघाट-बनगांव मार्ग से) एसी ईएमयू लोकल ट्रेन सेवा शुरू की गई है, जिससे इस क्षेत्र में यात्री सेवा में वृद्धि हुई है और रानाघाट और बनगांव के बीच दोहरीकरण कार्य से इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रेलवे सेवा के विस्तार के प्रयासों को बल मिलेगा.
मंत्रालय ने कहा कि इस रेल खंड पर क्षमता से अधिक भीड़ है. इसके दोहरीकरण से इस खंड पर भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, जिससे यात्री और माल यातायात दोनों को गति मिलेगी. दोहरीकरण कार्य पूरा हो जाने पर, सिंगल-लाइन खंड की तरह ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए रोका नहीं जाएगा और तेज गति से आवाजाही सुनिश्चित होगी. इस खंड के दोहरीकरण से 0.88 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल यातायात के अवसर भी पैदा होंगे और रानाघाट और बनगांव के बीच दोहरी लाइन के इस खंड पर प्रत्येक दिशा में प्रतिदिन 10 अतिरिक्त यात्री ट्रेनों की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे 8.66 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी.
