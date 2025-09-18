ETV Bharat / bharat

रेलवे ने की दो नई अमृत भारत ट्रेनों के संचालन की घोषणा, जानें रूट और समय-सारणी

रेलवे ने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है. एक ट्रेन 20 सितंबर से और दूसरी 25 सितंबर से चलेगी.

railway announced schedules of Amrit Bharat Express trains Jogbani-Erode Saharsa-Chheharta
रेलवे ने की दो नई अमृत भारत ट्रेनों के संचालन की घोषणा, जानें रूट और समय-सारणी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमित संचालन की घोषणा की. ये ट्रेनें जोगबनी-इरोड और सहरसा-छेहरटा (अमृतसर) रूट पर चलेंगी. नई रेल सेवाओं से बिहार से पंजाब और तमिलनाडु के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. रोजगार, शिक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ होगा.

पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के मुताबिक, सहरसा-छेहरटा (अमृतसर, पंजाब) अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक (14627/14628) 20 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी. यह ट्रेन हर शुक्रवार रात 10.20 बजे छेहरटा से रवाना होगी और सोमवार सुबह 10 बजे सहरसा पहुंचेगी. इसी प्रकार, वापसी में यह ट्रेन हर सोमवार दोपहर 1 बजे सहरसा से रवाना होगी और बुधवार सुबह 3.20 बजे छेहरटा पहुंचेगी.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) के अनुसार, इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस (16601/16602) 25 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी. यह ट्रेन हर गुरुवार सुबह 8.10 बजे इरोड (तमिलनाडु) से रवाना होगी और शनिवार शाम 7 बजे जोगबनी (अररिया, बिहार) पहुंचेगी. वापसी में, यह ट्रेन 28 सितंबर से हर रविवार दोपहर 3.15 बजे जोगबनी से रवाना होगी और बुधवार सुबह 7.20 बजे इरोड पहुंचेगी.

सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट
रेलवे के अनुसार, सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के प्रमुख स्टेशनों को कवर करेगी.

ट्रेन के स्टॉपेज
सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, शिशो हॉल्ट, सीतामढी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, रूड़की, जगाधरी, अंबाला कैंट, राजपुरा, सरहिंद, ढंडारी कलां, फगवाड़ा, जालंधर सिटी, ब्यास, अमृतसर जंक्शन और छेहरटा.

छेहरटा-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस में स्लीपर और सामान्य श्रेणी सहित 22 डिब्बे होंगे. यह आम यात्रियों के लिए किफायती, लंबी दूरी की यात्रा के के अनुरूप है.

इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के इरोड को बिहार के जोगबनी से जोड़ेगी, जो दक्षिण और उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगी. यह रास्ते में पड़ने वाले छोटे शहरों और कस्बों के यात्रियों के लिए एक कुशल यात्रा विकल्प प्रदान करती है. साथ ही दोनों दूरदराज के राज्यों के बीच यात्रा के समय को भी काफी कम करती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे के दौरान इन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी. रेलवे ने अब इनका शेड्यूल या समय-सारणी जारी कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- रेलवे ने जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन के कोचों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा

For All Latest Updates

TAGGED:

AMRIT BHARAT EXPRESS TRAINSJOGBANI ERODE AMRIT BHARAT TRAINSAHARSA CHHEHARTA TRAININDIAN RAILWAYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.