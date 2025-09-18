ETV Bharat / bharat

रेलवे ने की दो नई अमृत भारत ट्रेनों के संचालन की घोषणा, जानें रूट और समय-सारणी

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमित संचालन की घोषणा की. ये ट्रेनें जोगबनी-इरोड और सहरसा-छेहरटा (अमृतसर) रूट पर चलेंगी. नई रेल सेवाओं से बिहार से पंजाब और तमिलनाडु के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. रोजगार, शिक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ होगा.

पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के मुताबिक, सहरसा-छेहरटा (अमृतसर, पंजाब) अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक (14627/14628) 20 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी. यह ट्रेन हर शुक्रवार रात 10.20 बजे छेहरटा से रवाना होगी और सोमवार सुबह 10 बजे सहरसा पहुंचेगी. इसी प्रकार, वापसी में यह ट्रेन हर सोमवार दोपहर 1 बजे सहरसा से रवाना होगी और बुधवार सुबह 3.20 बजे छेहरटा पहुंचेगी.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) के अनुसार, इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस (16601/16602) 25 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी. यह ट्रेन हर गुरुवार सुबह 8.10 बजे इरोड (तमिलनाडु) से रवाना होगी और शनिवार शाम 7 बजे जोगबनी (अररिया, बिहार) पहुंचेगी. वापसी में, यह ट्रेन 28 सितंबर से हर रविवार दोपहर 3.15 बजे जोगबनी से रवाना होगी और बुधवार सुबह 7.20 बजे इरोड पहुंचेगी.

सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट

रेलवे के अनुसार, सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के प्रमुख स्टेशनों को कवर करेगी.

ट्रेन के स्टॉपेज

सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, शिशो हॉल्ट, सीतामढी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, रूड़की, जगाधरी, अंबाला कैंट, राजपुरा, सरहिंद, ढंडारी कलां, फगवाड़ा, जालंधर सिटी, ब्यास, अमृतसर जंक्शन और छेहरटा.