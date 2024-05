ETV Bharat / bharat

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग पर जल्द दौड़ेंगी ट्रेन, किसानों ने खत्म किया धरना - Rail Roko Aandolan

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 21, 2024, 10:04 AM IST | Updated : May 21, 2024, 10:58 AM IST

Rail Roko Andolan Ends ( Etv Bharat )

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग पर जल्द दौड़ेंगी ट्रेन, किसानों ने खत्म किया धरना (Etv Bharat) अंबाला: रेल यात्रियों के राहत की खबर है. 34 दिनों से दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग पर बैठे किसानों ने धरना खत्म कर दिया है. शम्भू रेलवे स्टेशन पर धरने पर धरना दे रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना समाप्त करने का ऐलान किया. अब रेलवे विभाग ने एक बार फिर से इस ट्रैक पर रेल चलाने की तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि 17 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर किसान अंबाला अमृतसर रेलवे ट्रैक पर शम्भू रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे थे. किसानों ने खत्म किया धरना: सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि उन्हें मीडिया से पता चला है कि किसानों ने चंडीगढ़ में कुछ बैठक की हैं. जिसके बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक से धरना खत्म करने का फैसला किया है. अभी तक राज्य सरकार से या आधिकारिक रूप से कोई लेटर नहीं मिला है. इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि लगभग 34 दिनों से अंबाला-अमृतसर रेल मार्ग बंद है. जल्द होगा ट्रेनों का संचालन: किसानों के धरने की वजह से अभी तक 5655 ट्रेन प्रभावित हुई हैं. इसमें 2210 ट्रेन कैंसिल हुई है. इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि रेलवे को काफी नुक्सान हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर रास्ता खुलने की आधिकारिक सूचना मिली तो, जिन ट्रेनों का रूट बदला है. उन्हें ट्रैक की जांच के बाद तुरंत चला दी दिया जाएगा, ताकि कैंसिल ट्रेन को चलाने में समय लगेगा. उन्होंने कहा कि कुछ विभागों से जांच के बाद ट्रेन्स चला दी जाएगी. ये भी पढ़ें- यात्रीगण ध्यान दें....किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी....2853 रेलगाड़ियों पर असर, 1154 ट्रेनें रद्द - RAIL ROKO ANDOLAN

Last Updated : May 21, 2024, 10:58 AM IST