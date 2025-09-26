रूस, अमेरिका की कतार में खड़ा हुआ भारत, जानें क्या है रेल बेस्ड मिसाइल मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम
भारत ने रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया.
Published : September 26, 2025 at 9:58 AM IST
हैदराबाद: 25 सितंबर को बताया कि भारत ने रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी है. अब हम आपको बताते हैं रेल आधारित मिसाइल मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम के बारे में...
रेल-आधारित लॉन्चरों का इतिहास: रेलवे पटरियों से मिसाइलों के प्रक्षेपण का संभवतः पहला उदाहरण 1980 के दशक में पूर्व सोवियत संघ में था. उस पूर्व देश ने अपनी तीन-चरणीय, ठोस-ईंधन वाली ICBM, RT-23 मोलोडेट्स, विशेष ट्रेनों से प्रक्षेपित की थी. भारत की अग्नि प्राइम की तरह, मोलोडेट्स भी परमाणु हथियार ले जा सकती थी.
2017 में ऐसी खबरें आई थीं कि एक नए रेल-माउंटेड ICBM प्लेटफॉर्म - बारगुजिन BZhRK, जिसमें प्रत्येक मिसाइल 6 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है. इसका परीक्षण किया जा रहा है और इसे 2020 तक चालू करने की योजना है.
हालांकि, उसके बाद से इस बारे में बहुत कम खबरें आई हैं. इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना स्थगित कर दी गई. फिर भी, रेलगाड़ी-आधारित आईसीबीएम, रूस के शस्त्रागार का हिस्सा बने हुए हैं, जो समझ में आता है, क्योंकि रूस एक विशाल देश है, जिसके पास युद्ध के समय इस्तेमाल करने के लिए एक विशाल रेल नेटवर्क है.
लगभग उसी समय अमेरिका ने पीसकीपर रेल गैरीसन की स्थापना की. इसमें ट्रेनों में 50 एमजीएम-118ए आईसीबीएम तैनात करना शामिल था. इसका उद्देश्य परमाणु युद्ध या सोवियत संघ द्वारा पारंपरिक प्रक्षेपण प्लेटफार्मों को निष्क्रिय करने की स्थिति में पहले हमले की स्थिति में मारक क्षमता बनाए रखना था.
हालांकि, 1991 में, दोनों देशों के बीच शीत युद्ध समाप्त होने के बाद, इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और सभी मिसाइलों को साइलो में वापस भेज दिया गया. विशेष ट्रेन को एक संग्रहालय में रख दिया गया.
भारत सहित इन सभी प्रयासों के पीछे मूल उद्देश्य केवल प्रक्षेपण क्षमताओं का विस्तार करना नहीं है. सच्चाई यह है कि आईसीबीएम उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्य हैं. खासकर परमाणु युद्ध में, क्योंकि दोनों पक्ष अपने दुश्मन की परमाणु मारक क्षमता को बेअसर करना चाहेंगे.
ऐसे में अगर भारत की सभी मिसाइलें साइलो में रखी जाएंगी, जहां उन्नत उपग्रहों द्वारा उन पर नजर रखी जा सकेगी और उन्हें निशाना बनाया जा सकेगा, तो यह देश को मुश्किल स्थिति में डाल देगा. इसलिए, रेलकार-आधारित प्रक्षेपण, दुश्मन के हमले की स्थिति में देश को एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं.
रेल आधारित मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम क्या है? रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर एक ट्रेन-कार सेट होता है, जो एक या एक से ज़्यादा कैनिस्टराइज़्ड BM और उससे जुड़ी सहायक प्रणालियां ले जाता है. यह ट्रेन राष्ट्रीय रेल नेटवर्क पर चलती है, नागरिक यातायात के बीच या रेल यार्ड में छिप जाती है, और विशेष रूप से अनुकूलित ट्रैक खंडों से फायर कर सकती है या साइडिंग से कोल्ड-इजेक्ट-टू-इग्नाइट लॉन्च कर सकती है.
इस सिस्टम के प्रमुख तत्व:
लॉन्चर वैगन: मिसाइल कैनिस्टर और लॉन्च मैकेनिक्स (कोल्ड/हॉट लॉन्च इंटरफेस).
कमांड और कंट्रोल कार: सुरक्षित संचार, FCS, और लॉन्च प्राधिकरण हार्डवेयर.
सहायक कार: बिजली, रखरखाव उपकरण, क्रू क्वार्टर, स्पेयर पार्ट्स, सहायक प्रणालियों के लिए ईंधन. द्रव्यमान, लॉन्च लोड और कंपन को संभालने के लिए प्रबलित रेलकार और बोगियां.
डिकॉय वैगन: सामान्य माल/यात्री कार या नकली इकाइयां जिन्हें आपस में मिलाया जा सके.
अग्नि प्राइम को ट्रेन से क्यों लॉन्च किया गया: अग्नि-प्राइम स्वयं एक दो-चरण वाली, ठोस-ईंधन वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 2,000 किमी तक है, जो उच्च परिशुद्धता वाले लक्ष्य के लिए उन्नत रिंग लेजर गायरो-आधारित इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट संवर्द्धन प्रणालियों से लैस है. इसका कम वजन और बेहतर सटीकता इसे पहले के अग्नि वेरिएंट का उत्तराधिकारी बनाती है, जो पारंपरिक और परमाणु दोनों पेलोड के लिए अनुकूलित है.
भारत ने रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो रणनीतिक गतिशीलता और चुपके से तैनाती में एक बड़ी छलांग है. यह लॉन्च सिस्टम मिसाइल को बिना किसी पूर्व शर्त के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क में ले जाने की अनुमति देता है, जिससे तेजी से, अप्रत्याशित तैनाती और पूर्व-खाली हमलों के खिलाफ उत्तरजीविता बढ़ जाती है.
रेल आधारित मिसाइल प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म का सामरिक महत्व: रेल-आधारित प्लेटफॉर्म रणनीतिक अस्पष्टता की एक परत जोड़ता है. इससे दुश्मन की निगरानी और लक्ष्यीकरण जटिल हो जाता है. यह विकास भारत की द्वितीय-आक्रमण क्षमता को मजबूत करता है और मोबाइल, गुप्त निवारक ढांचे की ओर बदलाव का संकेत देता है. यह मिसाइल समर्थन अवसंरचना और कमांड प्रणालियों के व्यापक आधुनिकीकरण प्रयासों के साथ भी संरेखित है. इसके साथ ही ये रेल गतिशीलता और सटीक मिसाइल प्रौद्योगिकी स्थितियों का एक बेहतरीन संयोजन है.
रेल आधारित मोबाइल प्रक्षेपण एक तकनीकी नवाचार है, जो भारत की निवारक स्थिति की ज्यामिति को मौलिक रूप से बदल देता है.
पारंपरिक सड़क मोबाइल प्रणालियों के विपरीत, जो भूभाग, दृश्यता और रसद संबंधी जटिलताओं से विवश हैं, रेल आधारित मोबाइल प्रक्षेपण भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क में सहजता से एकीकृत हो जाता है.
यह बिना किसी पूर्व अनुमति या अवसंरचना संशोधन के देश-दर-देश गतिशीलता की अनुमति देता है, जिससे लगभग किसी भी स्थान से त्वरित तैनाती और प्रक्षेपण की तैयारी संभव हो जाती है.
इस लॉन्चर को नागरिक रेल यातायात के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दुश्मन की निगरानी प्रणालियों द्वारा इसका पता लगाने की संभावना काफी कम हो जाती है.
यह गुप्त गतिशीलता पहले हमले की स्थिति में उत्तरजीविता सुनिश्चित करती है और दूसरे हमले की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, जो भारत के परमाणु सिद्धांत का एक अनिवार्य स्तंभ है. रेल आधारित लॉन्चर एक कैनिस्टर आकार की प्रणाली है जिसे संशोधित रेल डिब्बों पर लगाया गया है.
कैनिस्टरीकरण मिसाइल को एक बीज कंटेनर में संग्रहीत और परिवहन करने की अनुमति देता है, जिससे यह पर्यावरणीय क्षति से सुरक्षित रहती है और न्यूनतम तैयारी के साथ त्वरित प्रक्षेपण संभव होता है.
स्थिर और गतिशील रेल प्लेटफार्मों के साथ लॉन्चर के एकीकरण का अर्थ है कि इसे इच्छानुसार तैनात या स्थानांतरित किया जा सकता है. यह रणनीतिक अस्पष्टता और सामरिक लचीलापन दोनों प्रदान करता है.
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ और सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने संयुक्त रूप से इस प्रणाली और इसके सफल परिनियोजन संकेतों को विकसित किया है. यह एक परिपक्व कमान और नियंत्रण अवसंरचना है जो बिखरी हुई गतिशील संपत्तियों को संभालने में सक्षम है.
विश्वसनीय प्रतिरोध और दूसरे हमले की क्षमता में वृद्धि: मिसाइल और प्लेटफॉर्म के बीच यह तालमेल सिर्फ सैन्य सुविधा ही नहीं, बल्कि रणनीतिक गुणक भी है. यह भारत को स्थिर साइलो या खुले सड़क काफिले की आवश्यकता के बिना एक विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखने में सक्षम बनाता है, क्योंकि दोनों ही पूर्व-आक्रमण या निगरानी के लिए असुरक्षित हैं.
इसके विपरीत, रेल-आधारित प्रणाली गतिशीलता, छिपाव और अप्रत्याशितता प्रदान करती है, जिससे विरोधी लक्ष्यीकरण एल्गोरिदम के लिए यह दुःस्वप्न बन जाता है. रणनीतिक रूप से, इसके निहितार्थ गहरे हैं.
रेल-प्राइम सिस्टम भारत की दूसरे हमले की क्षमता को बढ़ाता है, जो उसकी परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की नीति का एक आधार है. यह पाकिस्तान के लिए प्रक्षेपण स्थानों और समय-सीमा में अनिश्चितता पैदा करके दुश्मन की गणनाओं को जटिल बनाता है. पाकिस्तान की मिसाइल प्रणालियां मुख्यतः सड़क, गतिशील और अधिक खुले हैं. यह विकास चीन के लिए उत्तरजीविता और प्रतिक्रिया के संतुलन को बदल देता है.
भारत का इरादा हिमालयी और समुद्री क्षेत्रों सहित कई मोर्चों पर लचीली प्रतिरोधक क्षमता को क्रियान्वित करने का है. रेल नेटवर्क के भीतर कहीं से भी प्रक्षेपित करने की इस प्रणाली की क्षमता का अर्थ है कि भारत अपनी अचल संपत्तियों को स्थानांतरित किए बिना, विरोधी क्षेत्र में गहराई तक प्रतिरोधक क्षमता प्रक्षेपित कर सकता है.
अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में: अग्नि प्राइम मिसाइल स्वयं अगली पीढ़ी की मध्यवर्ती बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है. इसे अग्नि वन और अग्नि टू जैसे पुराने संस्करणों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कम वजन और बढ़ी हुई सटीकता के साथ बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है.
मिसाइल दो चरणों वाली ठोस प्रणोदक मोटर का उपयोग करती है और उन्नत नेविगेशन प्रणालियों से सुसज्जित है. इसमें रिंग लेजर निर्देशित आधारित जड़त्वीय नेविगेशन और उपग्रह आधारित संवर्द्धन शामिल हैं. ये प्रणालियां वृत्ताकार संभावना या सीईपी को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती हैं, जिससे मिसाइल लंबी दूरी पर भी अत्यधिक सटीक हो जाती है.
अग्नि प्राइम का कैनिस्टराइज़्ड डिजाइन रेल-आधारित लॉन्चर के लिए एकदम उपयुक्त है. इस मिसाइल को लंबे समय तक संग्रहीत किया जा सकता है और कुछ ही मिनटों में प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे प्रतिक्रिया समय कम होता है और परिचालन तत्परता बढ़ती है.
रेल आधारित प्रक्षेपण प्रणाली वाले देश: भारत उन विशिष्ट देशों की सूची में शामिल हो गया है - रूस, अमेरिका और चीन - जो रेलकार-आधारित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों या आईसीबीएम को दागने में सक्षम हैं, या जिनके पास यह क्षमता थी. उत्तर कोरिया के पास भी रेल से मिसाइल दागने की क्षमता है.
