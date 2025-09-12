ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी का जूनागढ़ दौरा आज, कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल

2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी अभी से कमर कस रहे हैं. विस्तार से पढ़ें.

RAHUL VISITS JUNAGADH GUJARAT
राहुल गांधी का जूनागढ़ दौरा आज (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
जूनागढ़: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार को गुजरात के जूनागढ़ शहर में अपनी पार्टी के जिला और शहर इकाई प्रमुखों को संबोधित करेंगे. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' (संगठन को मजबूत करने का अभियान) के तहत जूनागढ़ में 10 से 19 सितंबर तक एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्घाटन बुधवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था.

राहुल गांधी के जूनागढ़ दौरे को लेकर गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने गुरुवार को बताया कि राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे केशोद हवाई अड्डे पर उतरेंगे और करीब 1:30 बजे 'शिविर' स्थल पहुंचेंगे. वह जिला और शहर अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे. दिल्ली रवाना होने से पहले वह लगभग तीन घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगे.

बता दें, यह गुजरात में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला दूसरा ऐसा प्रशिक्षण शिविर है. पार्टी द्वारा राज्य में नए जिला स्तरीय अध्यक्षों की नियुक्ति के तुरंत बाद जुलाई में आणंद में उद्घाटन शिविर आयोजित किया गया था.

वहीं, यहां का सोरठिया परिवार, जो 40 से ज्यादा सालों से चिताखान चौक पर फिलिप्स नाम से एक चाय का होटल चला रहे हैं, ने राहुल गांधी को चाय पीने का न्योता दिया है. इससे पहले उनके पिता और स्व. राजीव गांधी ने 1991 में इसी होटल में चाय का आनंद लिया था और इसके पास में ही खारी सिंघाड़ा भी खाया था. उस समय राजीव गांधी 1991 में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे. फिलिप्स होटल के मालिक के जेहन में आज भी यह घटना याद है. उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी भी ऐसा करेंगे.

इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले भी गए थे. वहां पर भी उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की और हालचाल लिया.

राहुल गांधी का जूनागढ़ दौराRAHUL GANDHI IN JUNAGADH GUJARATजूनागढ़JUNAGADHRAHUL VISITS JUNAGADH GUJARAT

