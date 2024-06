ETV Bharat / bharat

राहुल जाएंगे महाराष्ट्र, धार्मिक यात्रा में हो सकते हैं शामिल, विधानसभा चुनाव पर नजर - Rahul Likely to join yatra in July

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jun 27, 2024, 6:10 PM IST

राहुल गांधी ( IANS File Photo )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद संभालने के बाद, राहुल गांधी एक जननेता की अपनी भूमिका जारी रख सकते हैं. राहुल गांधी के आने वाले समय में चुनावी राज्य महाराष्ट्र में कांग्रेस की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जुलाई में एक धार्मिक यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है. लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और एनसीपी-एसपी सहित महा विकास अघाड़ी की सफलता से उत्साहित विपक्षी गठबंधन ने नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है. चुनावों से कुछ महीने पहले, एमवीए सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन को हटाने की उम्मीद कर रहा है. जुलाई में पंढरपुर वारी यात्रा, जो महाराष्ट्र में एक बड़ा सामाजिक और धार्मिक महत्व रखती है, उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रमुख को मतदाताओं को संदेश भेजने का एक शानदार अवसर प्रदान किया है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी 13 जुलाई को पंढरपुर वारी यात्रा में शामिल हो सकते हैं. एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार के भी जुलूस में शामिल होने की उम्मीद है, जो हर साल भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लेने के लिए आयोजित किया जाता है. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि दोनों नेता एक साथ यात्रा में शामिल होंगे या फिर अलग-अलग दिन शामिल होंगे. महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरण सिंह सपरा ने ईटीवी भारत से कहा, 'हमने राहुल गांधी से पंढरपुर यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि वह हमें बताएंगे. फिलहाल, वह 13 जुलाई को यात्रा में शामिल हो सकते हैं. विधानसभा चुनाव से पहले यह निश्चित रूप से पूरे राज्य में सकारात्मक संदेश भेजेगा'. सपरा ने कहा कि, इस तरह की बातें सुझाने के उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन यह तय हो चुका है कि एमवीए सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगामी चुनाव लड़ेगा. मुख्यमंत्री का मुद्दा चुनावों के बाद तय किया जाएगा. एक दिन बाद 14 जुलाई को महाराष्ट्र के एआईसीसी प्रभारी रमेश चेन्निथला वरिष्ठ राज्य नेताओं के साथ एक रणनीति सत्र की अध्यक्षता करेंगे. इसमें आगामी राज्य चुनावों के लिए कांग्रेस अभियान पर चर्चा और उसे मजबूत किया जाएगा. चेन्निथला ने ईटीवी भारत से कहा, राज्य सरकार भ्रष्ट है. हम आने वाले दिनों में निरंतर अभियान चलाकर उन्हें बेनकाब करेंगे. कांग्रेस ने महाराष्ट्र को एक समृद्ध और प्रगतिशील राज्य बनाया था, लेकिन भाजपा ने स्थानीय व्यापार और उद्योग को नुकसान पहुंचाया है और लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है. उन्होंने किसानों की दुर्दशा की भी अनदेखी की है. लोग अब बदलाव की तलाश में हैं. पार्टी नेताओं ने याद दिलाया कि किस तरह राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाया था, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था. महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव आशीष दुआ ने ईटीवी भारत को बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों यात्राओं ने राज्य में पार्टी की लोकप्रियता में बड़ा योगदान दिया है. नतीजतन, हम लोकसभा चुनावों में 48 में से 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे. सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल भी सदन में हमारा समर्थन कर रहे हैं. राहुल के प्रस्तावित दौरे से पहले कांग्रेस ने सहयोगी शिवसेना को हटा दिया, जिसने मांग की थी कि एमवीए राज्य चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे. कांग्रेस ने कहा कि, आगामी चुनाव सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़े जाएंगे. सेना नेता संजय राउत ने कहा कि, यह अच्छा होगा अगर एमवीए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ चुनाव में उतरे. पढ़ें: राहुल गांधी के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण, सहयोगी दल साथ दें : कांग्रेस