ETV Bharat / bharat

कांग्रेस की राज्य इकाइयां वोट चोरी जांच अभियान को आगे बढ़ाने में जुटीं - MAHADEVAPURA VOTE THEFT

राहुल गांधी के महादेवपुरा खुलासे के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में कथित वोट चोरी की जांच कर रही है। विपक्ष सतर्क.

Etv Bharat
राहुल गांधी (Etv Bharat)
author img

By Amit Agnihotri

Published : August 30, 2025 at 8:56 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: राहुल गांधी के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी के खुलासे के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस की विभिन्न इकाइयाँ इस मुद्दे की गहन पड़ताल में जुट गई हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन राज्यों की कई सीटों पर पिछले चुनावों के डेटा का विश्लेषण कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा ने वोट चोरी की कोशिश की या नहीं.

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 36 विधानसभा सीटें, मध्य प्रदेश में 27, राजस्थान में 12 और हरियाणा में 8 सीटें इस जांच के दायरे में हैं. कांग्रेस का दावा है कि ये सीटें भाजपा द्वारा कथित वोट चोरी की जांच के लिए चुनी गई हैं.

7 अगस्त को राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं की सूची पेश की थी. इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पार्टी नेताओं को बताया कि भाजपा ने इसी तरह की रणनीति देशभर में लगभग 70 लोकसभा क्षेत्रों में अपनाई थी और उन्होंने एनडीए सरकार की वैधता पर सवाल उठाया.

मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस से केवल 1 प्रतिशत अधिक वोट शेयर प्राप्त किया था, लेकिन 2023 के चुनावों में यह अंतर 8-9 प्रतिशत तक बढ़ गया. 2023 में मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में 34 लाख से अधिक नाम जोड़े गए, और चुनाव से दो महीने पहले 16 लाख नए वोट शामिल किए गए. इसके अलावा, 35 सीटों पर जीत का अंतर बहुत छोटा था, जबकि वहां जोड़े गए वोट उस अंतर से अधिक थे.

मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 सीटों में से केवल 66 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा 163 सीटों पर विजयी रही. AICC के मध्य प्रदेश प्रभारी चंदन यादव ने ETV भारत को बताया, “राहुल गांधी के खुलासों के बाद कई सीटें जांच के दायरे में हैं, जहां हमें संदेह है कि वोट चोरी हुई थी.”

राजस्थान में भाजपा 2023 विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीतकर सत्ता में आई, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें ही मिलीं. AICC के राजस्थान प्रभारी रुत्विक माकवाना ने कहा, “राजस्थान में भी वोट चोरी हुई थी. हम कई सीटों पर इसका अध्ययन कर रहे हैं.”

हरियाणा में कांग्रेस को 90 सीटों में 37 सीटें मिलीं, जो साधारण बहुमत से 9 सीटें कम थीं. अब पार्टी उन आठ सीटों की जांच कर रही है, जहां हार कथित वोट चोरी के कारण हुई. AICC हरियाणा प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा, “अगर ये आठ सीटें और लगभग 22,000 वोट नहीं होते तो परिणाम अलग होता.”

महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-शिवसेना UBT और NCP-SP सहित विपक्षी गठबंधन को केवल 56 सीटें मिलीं. भाजपा को 132, शिवसेना को 57 और NCP को 41 सीटें मिलीं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में पिछले पांच महीनों में 41 लाख वोट जोड़े गए थे. AICC महाराष्ट्र प्रभारी BM संदीप ने कहा, “वोट चोरी ने विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया. महादेवपुरा खुलासों के बाद हम कई सीटों की जांच कर रहे हैं.”

बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि कांग्रेस अन्य राज्यों में भी वोट चोरी के डेटा के साथ सामने आएगी और चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कथित गठजोड़ को उजागर करेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि वर्षों से मतदाता सूची में हेरफेर होता रहा है, लेकिन अब विपक्ष सतर्क है.

यह भी पढ़ें- गुजरात में कांग्रेस की 'वोट चोरी' रैली 31 अगस्त को, भाजपा का पर्दाफाश करेगी

नई दिल्ली: राहुल गांधी के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी के खुलासे के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस की विभिन्न इकाइयाँ इस मुद्दे की गहन पड़ताल में जुट गई हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन राज्यों की कई सीटों पर पिछले चुनावों के डेटा का विश्लेषण कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा ने वोट चोरी की कोशिश की या नहीं.

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 36 विधानसभा सीटें, मध्य प्रदेश में 27, राजस्थान में 12 और हरियाणा में 8 सीटें इस जांच के दायरे में हैं. कांग्रेस का दावा है कि ये सीटें भाजपा द्वारा कथित वोट चोरी की जांच के लिए चुनी गई हैं.

7 अगस्त को राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं की सूची पेश की थी. इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पार्टी नेताओं को बताया कि भाजपा ने इसी तरह की रणनीति देशभर में लगभग 70 लोकसभा क्षेत्रों में अपनाई थी और उन्होंने एनडीए सरकार की वैधता पर सवाल उठाया.

मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस से केवल 1 प्रतिशत अधिक वोट शेयर प्राप्त किया था, लेकिन 2023 के चुनावों में यह अंतर 8-9 प्रतिशत तक बढ़ गया. 2023 में मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में 34 लाख से अधिक नाम जोड़े गए, और चुनाव से दो महीने पहले 16 लाख नए वोट शामिल किए गए. इसके अलावा, 35 सीटों पर जीत का अंतर बहुत छोटा था, जबकि वहां जोड़े गए वोट उस अंतर से अधिक थे.

मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 सीटों में से केवल 66 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा 163 सीटों पर विजयी रही. AICC के मध्य प्रदेश प्रभारी चंदन यादव ने ETV भारत को बताया, “राहुल गांधी के खुलासों के बाद कई सीटें जांच के दायरे में हैं, जहां हमें संदेह है कि वोट चोरी हुई थी.”

राजस्थान में भाजपा 2023 विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीतकर सत्ता में आई, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें ही मिलीं. AICC के राजस्थान प्रभारी रुत्विक माकवाना ने कहा, “राजस्थान में भी वोट चोरी हुई थी. हम कई सीटों पर इसका अध्ययन कर रहे हैं.”

हरियाणा में कांग्रेस को 90 सीटों में 37 सीटें मिलीं, जो साधारण बहुमत से 9 सीटें कम थीं. अब पार्टी उन आठ सीटों की जांच कर रही है, जहां हार कथित वोट चोरी के कारण हुई. AICC हरियाणा प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा, “अगर ये आठ सीटें और लगभग 22,000 वोट नहीं होते तो परिणाम अलग होता.”

महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-शिवसेना UBT और NCP-SP सहित विपक्षी गठबंधन को केवल 56 सीटें मिलीं. भाजपा को 132, शिवसेना को 57 और NCP को 41 सीटें मिलीं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में पिछले पांच महीनों में 41 लाख वोट जोड़े गए थे. AICC महाराष्ट्र प्रभारी BM संदीप ने कहा, “वोट चोरी ने विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया. महादेवपुरा खुलासों के बाद हम कई सीटों की जांच कर रहे हैं.”

बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि कांग्रेस अन्य राज्यों में भी वोट चोरी के डेटा के साथ सामने आएगी और चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कथित गठजोड़ को उजागर करेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि वर्षों से मतदाता सूची में हेरफेर होता रहा है, लेकिन अब विपक्ष सतर्क है.

यह भी पढ़ें- गुजरात में कांग्रेस की 'वोट चोरी' रैली 31 अगस्त को, भाजपा का पर्दाफाश करेगी

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHIVOTER LIST MANIPULATIONSTATE ELECTIONSMAHADEVAPURA VOTE THEFT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.